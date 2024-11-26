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Parfümlerde İndirim Bekleyenlere İşte Kasım Fırsatlarından Seçtiğimiz Popüler Kokular

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etiket Parfümlerde İndirim Bekleyenlere İşte Kasım Fırsatlarından Seçtiğimiz Popüler Kokular

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 12:32

Kasım ayının son haftasında muhteşem indirimlerle başladı. Bu avantajlı ayı henüz bitmeden değerlendirmek isteyenlere harika koku önerileriyle geldik. Her zaman kullanılacak bu şahane parfümleri fiyatlar bu kadar düşmüşken almanın tam zamanı! 

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Bu içerik 26.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Imprimé Muse

Imprimé Muse

Tüm zamanların en favori kokularından olan Imprime Muse, çiçeksi ve meyveli kokulardan hoşlanıyorsanız tam sizlik. Frenk üzümü, lavanta, yasemin, misk, vanilya ve amber alt notalara sahip olan bu taze koku tüm yıl boyunca kullanıma uygun.

Üstelik fiyatı sadece 428,90 TL. Kaçmaz bir fırsat!

Diğer parfüm çeşitlerini buradan incelemeyi unutmayın!

Imprimé Muse

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Versace Bright Crystal

Versace Bright Crystal

Versace'nin bu kokusu her makyaj masasına ve çantaya girmeyi hak ediyor. Tatlı çiçeksi vurgulara sahip olan koku, şehveti ve saflığı bir araya getiriyor. Şakayık ve manolya gibi üst notaları, misk ve maun karışımı alt notaları harika bir denge sunuyor.

Şişesinin şıklığına da diyecek hiçbir şey yok. Kesinlikle bakmanız gerek!

Versace Bright Crystal

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Azzaro Wanted Girl

Azzaro Wanted Girl

Uzun salınımlı bir koku olan Azzaro Wanted Girl, üzerinizde tüm gün taşımak isteyeceğiniz muhteşem bir ürün. Nar, portakal çiçeği, zencefil çiçeği akorlarıyla oldukça tazeleyici bir his bırakıyor. Çiçek patlamasını tetiklemek için ondan daha iyisi düşünülemez.

Fiyat şimdi 1.709 TL yerine 1.606 TL. Mutlaka inceleyin!

Azzaro Wanted Girl

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DIAROSSA W001

DIAROSSA W001

DIAROSSA'nın ikonik Angel'dan ilham alan bu parfümü, eşsiz koku deneyimi için geliştirilmiş. Yoğun içeriğiyle tüm gün etkisini koruyor. Mandalina, yasemin, kavun ve şeftali gibi canlandırıcı notaların yanı sıra hindistan cevizi, misk ve amber tonlar içeriyor. Ayrıca karamel ve çikolata notalarıyla arzulara hitap ediyor. 

Fiyatı da 394,95 TL yerine 314 TL. Tam sepete atmalık değil de ne?

Diğer parfüm çeşitlerini buradan inceleyebilirsiniz!

DIAROSSA W001

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Avon Far Away

Avon Far Away

Avon'un çok konuşulan bu parfümü, hem bütçe dostu hem de oldukça kalıcı. Şişe tasarımı ve zarifliği de onu tüm zamanların en beğenilen parfümlerinden biri haline getiriyor. Kakule, amber, İtalyan limonu, nilüfer notalarıyla canlandırıcı etki bırakıyor. Vanilya, sedir gibi temel notaları özellikle odunsu koku seviyorsanız size hitap edebilir.

Fiyat: 315 TL. Kaçmaz!

Avon-Far Away

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Calvin Klein Beauty

Calvin Klein Beauty

Calvin Klein Beauty, en ikonik parfümler arasında. Amber çiçeği tohumu, yasemin ve sedir ağacının dengeleyici hazzını suran parfüm özellikle kendinizi genç hissediyorsanız sizin için en iyisi olabilir. Çünkü çiçeksi ve odunsu kokuları en ideal şekilde bir araya getiriyor. Böylece hoş, rahatlatıcı ve zarif bir koku sunuyor.

Fiyat şimdi 1.799 TL yerine 1.699 TL.

Calvin Klein Beauty

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Lancome Idole Woman

Lancome Idole Woman

Ferah ve zinde bir koku için en iyi seçeneklerden biri Lancôme Idole Woman. Arap ve İspanyol gül akorlarını bir araya getiren bu koku harika bir ahenk sunuyor. Meyveli ve taç yapraksı notaları temiz fakat yoğun bir yumuşaklık hissi veriyor. Alt notalardaki sedir, misk ve yasemin kombinasyonu ise parfümün olgun ve özenli bir hal almasını sağlıyor.

Şık davetlerin vazgeçilmezlerinden olan bu muhteşem ürüne mutlaka bakmalısınız.

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Lancome Idole Woman

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Elizabeth Arden Green Tea Lavender

Elizabeth Arden Green Tea Lavender

Hafif, baharlık bir koku arıyorsanız yeşil çay yapraklarıyla bezenmiş bu fresh parfüm tam sizlik. Çok yoğun olmadığından günlük kullanımlara uygun. Bunun yanı sıra uzun süre kalıcılık özelliğine sahip. Yani gün içinde tazelenmek istediğiniz her an rahatlıkla bu hoş kokuyu tercih edebilirsiniz. 

Elizabeth Arden Green Tea Lavender

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Roberto Cavalli Nero Assoluto

Roberto Cavalli Nero Assoluto

Roberto Cavalli'nin bu kokusu gelmiş geçmiş en asil parfümlerden biri. Öncelikle harika siyah renkli şişe tasarımıyla insanı etkisi altına arıyor. Formülü ise oldukça farklı bir çiçek deneyimi sunuyor. Odunsu notaları çiçeksi aromalarla birleştiren parfüm kışkırtıcı ve çekici olmak için en iyi seçeneklerden.

Fiyat: 2.350 TL.

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Roberto Cavalli Nero Assoluto

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Christian Dior Hypnotic Poison

Christian Dior Hypnotic Poison

Dior'un bu parfümü adından da anlaşıldığı üzere hipnotize edici bir çekiciliğe sahip. Kırmızı ateşli şişesiyle dikkat çeken ürün, arzu ve isteklerin adeta koku bulmuş hali. Kayısı, erik, yasemin, gül, sandal ağacı ve misk gibi notalarıyla insanı gerçekten etkisi altına alıyor.

Fiyat: 4.580 TL. Mutlaka bakın!

Christian Dior Hypnotic Poison

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Dylan Blue Pour Femme

Dylan Blue Pour Femme

Aşırı fresh ve tatlı bir koku arıyorsanız Dylan Blue Pour Femme'yi mutlaka denemelisiniz. Yaban çiçeklerden oluşan notalarıyla büyüleyici ve canlı bir kokuya sahip. Bu nedenle klasik çiçeksi kokulardan çok daha derin ve farklı. Gül akorları, siyah frenk üzümü ve paçuli notaları odunsu fakat hafif bir tatlılık sunuyor. En özel davetlerden en günlük buluşmalara kadar her yerde kullanım için uygun.

Fiyatı 3.663 TL. Kaçırmayın!

Dylan Blue Pour Femme

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Lancome Tresor

Lancome Tresor

Lancôme Tresor, modası hiçbir zaman geçmeyecek ürünler arasında. Hem şık hem klasik bir kokuya sahip olduğundan her yerde kullanıma uygun. Tenle harika bütünleşen yapısı ve zamansız şişe tasarımı bu parfümü, tüm zamanların en iyileri haline getirmiş durumda. Her zaman kullanılacak bir parfüm arıyorsanız, buna kesinlikle bir şans verebilirsiniz.

Fiyat: 4.788 TL!

Diğer parfüm çeşitlerini buradan inceleyebileceğinizi unutmayın!

Lancome Tresor

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Elizabeth Arden 5th Avenue + Vücut Losyonu Kadın Parfüm Seti

Elizabeth Arden 5th Avenue + Vücut Losyonu Kadın Parfüm Seti

İkisi bir arada bir koku deneyimi için en iyi seçeneklerden biri Elizabeth Arden'in seti. Ferahlatıcı notalara sahip parfümün yanına, aynı hafiflikte krem eklenmiş. Manolya, leylak, ıhlamur çiçeği ve egzotik mandalina içeriğiyle büyüleyen parfüm son derece hafif yapılı. Karanfil ve kehribar alt notalarıyla dengeli bir koku sunuyor. Her yerde rahatlıkla kullanılacak zamansız bir koku. Yanındaki nemlendiricisi de hem ağırlık yapmıyor hem de çok tatlı kokuyor.

İki üründe fiyat 1.999 TL. Gayet makul!

Elizabeth Arden 5th Avenue + Vücut Losyonu Kadın Parfüm Seti

Amazon external

Hugo Boss The Scent For Her

Hugo Boss The Scent For Her

Ballı şeftali akorlara ve Frezya çiçeği notalarına sahip olan bu şık parfüm etkisi uzun süre geçmeyen ürünlerden. Zarif notaları ve büyüleyici içeriği onu her zaman kullanıma uygun hale getiriyor. Ateşli bir cazibe sunan koku mutlaka her çantada olmalı. Kavrulmuş kakao ve çiçeksi kokulardan hoşlanıyorsanız bu harika ürüne bir şans verebilirsiniz.

Fiyat: 4.823 TL.

Hugo Boss The Scent For Her

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Prada La Femme

Prada La Femme

Prada'nın çiçeksi ve baharatlı notaları bir araya getiren bu parfümü gerçekten muhteşem. Baharatlarla açılış yapıp çiçeklerle devam eden koku, son noktada vanilya aromalarına kayıyor. Adı üstüne oldukça feminen ve kadınsı. 

Yumuşak geçişler yaparak dağılan bu parfümün tüm notaları çok hoşunuza gidecek. 

Fiyat: 5.757,90 TL.

Prada La Femme

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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