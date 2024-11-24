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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

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etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 18:40

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 11 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 11 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 24.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Skin Sensual Bb Krem Light | 50 Spf Uva/Uvb Pa++++

1. Skin Sensual Bb Krem Light | 50 Spf Uva/Uvb Pa++++

Skin Sensual BB Krem, 50 SPF korumasıyla cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken eşit bir cilt tonu sağlar. Hafif formülü, ciltte doğal bir kapatıcılık sunarak günlük kullanım için idealdir. Yüksek UVA/UVB korumasıyla hem bakım hem de estetik bir çözüm!

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2. Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu 133 gr 100 ml

2. Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu 133 gr 100 ml

Opalescence Cool Mint Diş Macunu, ferahlatıcı nane aromasıyla ağızda uzun süre tazelik hissi bırakır. Beyazlatıcı etkisiyle dişleri nazikçe temizler ve parlak bir gülümseme kazandırır. Günlük kullanıma uygun formülü, diş minesine zarar vermeden etkili temizlik sağlar.

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3. Kiperin Collagen %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri İçeren Diyet Takviyesi

3. Kiperin Collagen %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri İçeren Diyet Takviyesi

Kiperin Collagen, çift hidrolize edilmiş yapısıyla yüksek biyoaktivite ve biyoyararlanım sunar. Cilt, saç ve tırnak sağlığını destekleyen bu takviye, günlük diyetinize kolayca eklenebilir. Saf ve doğal formülüyle etkili bir güzellik ve sağlık kaynağı!

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4. Urban Care Rosemary & Clove Biberiye ve Karanfil Suyu % 99.5 Doğal ve Saf 150 ml

4. Urban Care Rosemary & Clove Biberiye ve Karanfil Suyu % 99.5 Doğal ve Saf 150 ml

Urban Care Rosemary & Clove Suyu, biberiye ve karanfilin doğal gücüyle saç derisini canlandırır. %99.5 saf içeriğiyle saçların daha sağlıklı ve güçlü görünmesini destekler. Pratik sprey formuyla günlük saç bakımında kolaylık sağlar.

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5. The Body Shop Himalayan Charcoal Toksinlerden Arındırıcı Işıltı Veren Maske 15 ML

5. The Body Shop Himalayan Charcoal Toksinlerden Arındırıcı Işıltı Veren Maske 15 ML

The Body Shop Himalayan Charcoal Maske, cildi toksinlerden arındırarak parlaklık kazandırır. Aktif kömür içeren formülüyle gözenekleri derinlemesine temizler. Mini boyu sayesinde seyahatlerde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir bakım ürünü!

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6. Ryka Relaxo Insan Eli Hissi Veren Şarjlı Masaj Aleti – Isıtmalı, Ovmalı, Boyun, Sırt ve Bacak Masaj Cihazı

6. Ryka Relaxo Insan Eli Hissi Veren Şarjlı Masaj Aleti – Isıtmalı, Ovmalı, Boyun, Sırt ve Bacak Masaj Cihazı

Ryka Relaxo Masaj Aleti, ısıtmalı ve ovmalı özellikleriyle derinlemesine rahatlama sunar. Boyun, sırt ve bacaklar için özel tasarlanan bu cihaz, insan eli hissi yaratarak etkili bir masaj deneyimi sağlar. Şarjlı yapısıyla her yerde kullanım kolaylığı sunar.

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7. Bioderma Sensibio Micellar Cleansing Oil 150Ml

7. Bioderma Sensibio Micellar Cleansing Oil 150Ml

Bioderma Sensibio Micellar Cleansing Oil, makyajı ve ciltteki kirleri nazikçe temizlerken cildi nemlendirir. Hassas ciltler için uygun formülüyle tahrişi önler ve cildi rahatlatır. Günlük kullanım için ideal olan bu yağ, cilt bakım rutinine kusursuz bir başlangıçtır.

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8. The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Tüm Ciltler için Glikolik Asit Tonik 200 ml

8. The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Tüm Ciltler için Glikolik Asit Tonik 200 ml

The Purest Solutions Glikolik Asit Tonik, cildi canlandırır ve gözenekleri sıkılaştırır. Nazik peeling etkisiyle cilt yüzeyindeki ölü hücreleri arındırır ve daha pürüzsüz bir görünüm sağlar. Tüm cilt tiplerine uygun olan bu tonik, bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak.

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9. Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti BHA530/00, Argan Yağı Seramik Kaplama, 5 Aparat, 3 Isı ve Hız Ayarı

9. Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti BHA530/00, Argan Yağı Seramik Kaplama, 5 Aparat, 3 Isı ve Hız Ayarı

Philips Saç Şekillendirme Seti, argan yağı seramik kaplaması ve 5 farklı aparatıyla saçlarınıza profesyonel dokunuşlar yapmanızı sağlar. 3 farklı ısı ve hız ayarıyla her saç tipine uygun şekillendirme imkanı sunar. Evde kuaför kalitesinde saç stilleri yaratmak için mükemmel bir yardımcı!

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10. Vaseline Lip Therapy Yumuşatıcı Dudak Kremi Kakao Yağı 20 g

10. Vaseline Lip Therapy Yumuşatıcı Dudak Kremi Kakao Yağı 20 g

Vaseline Lip Therapy Kakao Yağı, dudaklarınızı derinlemesine nemlendirir ve yumuşatır. Hafif kakao aromasıyla hoş bir koku bırakırken, kuru dudakları onarır. Gün boyu pürüzsüz ve sağlıklı dudaklar için yanınızda bulundurmanız gereken bir ürün.

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11. Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara - Ekstra Siyah 1 Paket (1 x 9.5 ml)

11. Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara - Ekstra Siyah 1 Paket (1 x 9.5 ml)

Maybelline Lash Sensational Maskara, yoğun siyah formülüyle kirpiklere hacim ve dolgunluk katar. Yelpaze etkisi yaratarak kirpikleri kökten uca ayırır ve belirginleştirir. Çarpıcı bakışlar için tek bir dokunuş yeterli!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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