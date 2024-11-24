Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 11 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 11 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 24.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Skin Sensual Bb Krem Light | 50 Spf Uva/Uvb Pa++++
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2. Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu 133 gr 100 ml
3. Kiperin Collagen %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri İçeren Diyet Takviyesi
4. Urban Care Rosemary & Clove Biberiye ve Karanfil Suyu % 99.5 Doğal ve Saf 150 ml
5. The Body Shop Himalayan Charcoal Toksinlerden Arındırıcı Işıltı Veren Maske 15 ML
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6. Ryka Relaxo Insan Eli Hissi Veren Şarjlı Masaj Aleti – Isıtmalı, Ovmalı, Boyun, Sırt ve Bacak Masaj Cihazı
7. Bioderma Sensibio Micellar Cleansing Oil 150Ml
8. The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Tüm Ciltler için Glikolik Asit Tonik 200 ml
9. Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti BHA530/00, Argan Yağı Seramik Kaplama, 5 Aparat, 3 Isı ve Hız Ayarı
10. Vaseline Lip Therapy Yumuşatıcı Dudak Kremi Kakao Yağı 20 g
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11. Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara - Ekstra Siyah 1 Paket (1 x 9.5 ml)
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