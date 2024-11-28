Bugün İndirimde Neler Var? Apple iPad 10. Nesil'den LEGO Modellerine 28 Kasım 2024 Günün Fırsatları
28 Kasım 2024 tarihinde indirimde olan ürünler arasında, teknoloji severler için Apple'ın 10. Nesil iPad'i ve çocukların vazgeçilmezi LEGO modelleri öne çıkıyor. Günün fırsatları arasında yer alan bu ürünler, alışveriş severlerin gözdesi olmaya aday. İster bir hediye, ister kişisel kullanım için olsun, bu fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçin ve alışverişin keyfini çıkarın.
Bu içerik 28.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
1. LEGO® Classic Orta Boy Yaratıcı Parçalar Yapım Kutusu 10696
2. Madame Coco Madelaine Abajur Beyaz 25 cm
3. Versace Eros Parfum 200 Ml
4. KikoMilano Kiko Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lıpgloss 35
5. Apple iPad 10.nesil 64GB 10.9" Wi-Fi Tablet Mavi MCM84TU/A
6. Jumbo Procook Düdüklü Tencere Seti 4 ve 6 lt, Çelik
7. Braun ID Collection Filtre Kahve Makinesi KF5120BK
8. Jumbo 5500 12 Kişilik 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı
9. Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık
10. JBL Go4, Bluetooth Hoparlör, IP67, Mavi
11. Maybelline New York Maybelline Lash Sensational Maskara Intense Black Siyah & Mini Lash Sensational Maskara
12. İpekyol İç İçe Geçmiş Metal Küpe
13. Chakra Oda Kokusu 500 ml Oriental Amber
14. Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant Shower Clean 45 ml X2
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