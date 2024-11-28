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Bugün İndirimde Neler Var? Apple iPad 10. Nesil'den LEGO Modellerine 28 Kasım 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Apple iPad 10. Nesil'den LEGO Modellerine 28 Kasım 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 17:36

28 Kasım 2024 tarihinde indirimde olan ürünler arasında, teknoloji severler için Apple'ın 10. Nesil iPad'i ve çocukların vazgeçilmezi LEGO modelleri öne çıkıyor. Günün fırsatları arasında yer alan bu ürünler, alışveriş severlerin gözdesi olmaya aday. İster bir hediye, ister kişisel kullanım için olsun, bu fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçin ve alışverişin keyfini çıkarın.

Bu içerik 28.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. LEGO® Classic Orta Boy Yaratıcı Parçalar Yapım Kutusu 10696

1. LEGO® Classic Orta Boy Yaratıcı Parçalar Yapım Kutusu 10696

1.199,00 TL yerine şimdi 839.30 TL.

LEGO® Classic Orta Boy Yaratıcı Parçalar Yapım Kutusu 10696

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2. Madame Coco Madelaine Abajur Beyaz 25 cm

2. Madame Coco Madelaine Abajur Beyaz 25 cm

4.999,99 TL'den 1.249,00 TL'ye düştü.

Madame Coco Madelaine Abajur Beyaz 25 cm

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3. Versace Eros Parfum 200 Ml

3. Versace Eros Parfum 200 Ml

9.087,46 TL yerine şimdi 4.543,73 TL.

Versace Eros Parfum 200 Ml

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4. KikoMilano Kiko Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lıpgloss 35

4. KikoMilano Kiko Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lıpgloss 35

699,00 TL'den 489,30 TL'ye düştü.

KikoMilano Kiko Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lıpgloss 35

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5. Apple iPad 10.nesil 64GB 10.9" Wi-Fi Tablet Mavi MCM84TU/A

5. Apple iPad 10.nesil 64GB 10.9" Wi-Fi Tablet Mavi MCM84TU/A

İndirimle 13.999,00 TL.

Apple iPad 10.nesil 64GB 10.9' Wi-Fi Tablet Mavi MCM84TU/A

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6. Jumbo Procook Düdüklü Tencere Seti 4 ve 6 lt, Çelik

6. Jumbo Procook Düdüklü Tencere Seti 4 ve 6 lt, Çelik

5.974,00 TL yerine şimdi 4.699,25 TL.

Jumbo Procook Düdüklü Tencere Seti 4 ve 6 lt, Çelik

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7. Braun ID Collection Filtre Kahve Makinesi KF5120BK

7. Braun ID Collection Filtre Kahve Makinesi KF5120BK

5.765,50 TL'den 3.785,65 TL'ye düştü.

Braun ID Collection Filtre Kahve Makinesi KF5120BK

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8. Jumbo 5500 12 Kişilik 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı

8. Jumbo 5500 12 Kişilik 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı

Prime fırsatı ile 12.0139,00 TL.

Jumbo 5500 12 Kişilik 84 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı

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9. Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık

9. Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık

Prime Fırsatı ile 6.174,05 TL

Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık

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10. JBL Go4, Bluetooth Hoparlör, IP67, Mavi

10. JBL Go4, Bluetooth Hoparlör, IP67, Mavi

1.647,36 TL yerine şimdi 1.564,99 TL

JBL Go4, Bluetooth Hoparlör, IP67, Mavi

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11. Maybelline New York Maybelline Lash Sensational Maskara Intense Black Siyah & Mini Lash Sensational Maskara

11. Maybelline New York Maybelline Lash Sensational Maskara Intense Black Siyah & Mini Lash Sensational Maskara

Bare With Me 494 TL, Vinyl Ink 328 TL, Telescopic 269 TL, Glotion 366 TL, Garnier C Vit Serum 199 TL!Maybelline New York Maybelline Lash Sensational Maskara Intense Black Siyah & Mini Lash Sensational Maskara

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12. İpekyol İç İçe Geçmiş Metal Küpe

12. İpekyol İç İçe Geçmiş Metal Küpe

IPEKYOL, TWIST Magic Friday 27 Kasım - 01 Aralık tarihlerinde 1 ürüne 20%, 2 ve üzerine 30% indirim.İpekyol İç İçe Geçmiş Metal Küpe

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13. Chakra Oda Kokusu 500 ml Oriental Amber

13. Chakra Oda Kokusu 500 ml Oriental Amber

Tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL kupon fırsatı.

Chakra Oda Kokusu 500 ml Oriental Amber

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14. Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant Shower Clean 45 ml X2

14. Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant Shower Clean 45 ml X2

Axe, Dove, Rexona ve Signal markalı kişisel bakım ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette 700TL'ye 100 TL indirim. 

Rexona Clinical ürünlerinde ise sepette 25 TL kupon fırsatı var.

Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant Shower Clean 45 ml X2

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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