onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Hediye , Kozmetik
Kız Arkadaşa Alınabilecek Yılbaşı Hediyesi Önerileri

etiket Kız Arkadaşa Alınabilecek Yılbaşı Hediyesi Önerileri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 17:50

Yeni yıla çok az zaman kala sevgiliye yılbaşı hediyesi veya kız arkadaşa yılbaşı hediyesi mi arıyorsunuz? Hazır yılın en avantajlı ayına özel fırsatlar devam ederken bu listeye bakmak isteyebilirsiniz. Çünkü ister yakın arkadaşınız, ister sevgiliniz olsun, bu yılbaşı hediye listesi herkese hitap ediyor. İşte her alan herkesi mutlu edecek harika yeni yıl hediyeleri! 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Bu içerik 26.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Atelier Licia Italyan Zinciri Çelik Kalp Kolye

Atelier Licia Italyan Zinciri Çelik Kalp Kolye

Kız arkadaşa yeni yıl için hediye arıyorsanız bu kolye tam sizlik. Eğer kendini özel hissettirmek istediğiniz bir kız arkadaşınız varsa bu kalp tasarımlı kolyeyi kesinlikle sepete eklemelisiniz. Çelik materyaliyle son derece dayanıklı olan bu kolye hem tüm kıyafetlerle yakışır hem de her yerde kullanılır. 

Üstelik fiyatı 299 TL. 

Markanın kendi sayfasında da envai çeşit tasarım var. Diğer ürünleri buradan incelemeyi unutmayın!

Atelier Licia Italyan Zinciri Çelik Kalp Kolye

Hepsiburada external

Dip Tasarım Yılbaşı Temalı El Boyaması Soya Mum

Dip Tasarım Yılbaşı Temalı El Boyaması Soya Mum

Hediyenizin yılbaşı ruhunu yansıtmasını istiyorsanız, Noel Baba konseptli bu tatlı mı tatlı mumdan daha güzel bir seçenek olmayabilir. Tamamen soyadan elde edilen bu mum hem el yapımı hem de vegan. Yani karşı taraf bu tür şeylere önem veriyorsa yılbaşı hediye seçiminde kesinlikle değerlendirmeniz gereken bir seçenek.

Fiyat: 209,00 TL. Markanın diğer ürünleri de burada!

Dip Tasarım Yılbaşı Temalı El Boyaması Soya Mum

Hepsiburada external

Mono Socks - 3'lü Geyik Hoho Desenli Yılbaşı Hediyelik Çorap

Mono Socks - 3'lü Geyik Hoho Desenli Yılbaşı Hediyelik Çorap

Yılbaşı ruhu denilince akla gelen ilk şeylerden biri elbette çorap. Kız arkadaşınıza şöyle hepsi birbirinden sevimli konsept çoraplar almanın tam sırası. Noel Baba ve çam ağacı konseptli çorap seti, kız arkadaşa yılbaşı hediyesi arayanlar için en garanti seçeneklerden biri.

Üstelik şimdi 418,55 TL yerine 251,13 TL. Markanın diğer ürünlerine buradan bakarak kendinize de hediye alabilirsiniz.

Mono Socks - 3'lü Geyik Hoho Desenli Yılbaşı Hediyelik Çorap

Hepsiburada external

Koton Yılbaşı Temalı Kapüşonlu Uzun Kollu Peluş Sabahlık

Koton Yılbaşı Temalı Kapüşonlu Uzun Kollu Peluş Sabahlık

Her yere olduğu gibi Koton' da yılbaşı konsepti gelmiş. Sevgilinizin içini sıcacık yapacak bu kapüşonlu peluş sabahlık aşırı tatlı. Üstelik herkesin beğeneceği bir tasarıma sahip. Kız arkadaşa yılbaşı hediyesi seçerken mutlaka değerlendirilmesi gerek.

Fiyatı 629,99 yerine 535,99 TL. Diğer seçenekler için buraya da bakabilirsiniz.

Koton Yılbaşı Temalı Kapüşonlu Uzun Kollu Peluş Sabahlık

Hepsiburada external

By-Lamp 3 Boyutlu Kalp Anahtarı Lamba

By-Lamp 3 Boyutlu Kalp Anahtarı Lamba

Yılbaşı hediyesi, karşı tarafa sevginizi anlatmak için harika bir fırsat olabilir. İkinizin kalbini sembolize eden bu 3 boyutlu lamba, her odaya yakışacak kadar şık. Üstelik çok da anlamlı. Kız arkadaşa ve sevgiliye yılbaşı hediyesi arayanlar bu fırsatı kaçırmamalı.

699,90 TL yerine 629,90 TL. Diğer ürünler burada.

By-Lamp 3 Boyutlu Kalp Anahtarı Lamba

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Den Tasarım Hediyelik Yılbaşı Çam Ağaçlı Mumluk

Den Tasarım Hediyelik Yılbaşı Çam Ağaçlı Mumluk

Kız arkadaşınız sevimli ve ufak hediyelerden hoşlanıyorsa ona tam anlamıyla günün önemini vurgulayan konsept bir mumluk hediye edebilirsiniz. Hem bu mutlu günü birlikte geçirmek hem de yeni yıl heyecanını yaşamak için harika. Bu yılbaşı konseptli hediye hayatınızdaki bütün kadınlara vermeye uygun.

343,75 TL yerine 275,00 TL. Markanın diğer tasarımlarına buradan bakabilirsiniz.

Den Tasarım Hediyelik Yılbaşı Çam Ağaçlı Mumluk

Hepsiburada external

Ugg Kadın Bot Siyah Tazz

Ugg Kadın Bot Siyah Tazz

Eğer karşınızdaki çok özel bir insansa ona yılbaşı konseptli hediye yerine gerçekten istediği bir şeyi almak isteyebilirsiniz. Örneğin; bu yılın en son modası Ugg bot, onu çok mutlu edebilir. Özellikle sevgiliye yılbaşı hediyesi arıyorsanız ve Ugg botları sevdiğini biliyorsanız, bu aya özel fırsatı kaçırmayın.

Üstelik şu an fiyatı 8.999 TL'den 7.199,20 TL'ye düşmüş durumda!

Modelden emin değilseniz diğerleri için buraya tıklayın!

Ugg Kadın Bot Siyah Tazz

Hepsiburada external

Schafer Iron Man Termos 420 Ml-Rosegold

Schafer Iron Man Termos 420 Ml-Rosegold

Yanında kahvesi olmadan gezmek istemeyen bir kız arkadaşa alınacak en iyi yeni yıl hediyesi elbette bir termostur. Özellikle gold tasarımıyla tüm kombinleri tamamlamaya en iyi aday olan bu termos da oldukça işlevsel. Ebatları da elde her yere taşımaya çok uygun.

881,67 TL yerine 440,63 TL'ye düşmüşken bizce birkaç tane alabilirsiniz.

Markanın diğer ürünlerine buradan bakarak da karar verebilirsiniz.

Schafer Iron Man Termos 420 Ml-Rosegold

Hepsiburada external

Idôle Le Parfum Edp 25 ml Kadın Parfüm

Idôle Le Parfum Edp 25 ml Kadın Parfüm

Tabii ki yılbaşı ve kız arkadaş denilince akla gelen en bilindik özel gün hediyesi parfümdür. Ona her an her yerde rahatlıkla kullanacağı, her kullandığında da sizi hatırlayacağı bir hediye vermek istiyorsanız bu parfüme mutlaka bakmalısınız. Çünkü taze ve yenileyici bir kokuya sahip. Ayrıca kalıcılığı da çok iyi. Sevgili için yılbaşı hediyesi arayanların kaçırmaması gereken bir ürün.

Fiyatı: 1.649 TL. Diğer ürünler burada!

Idôle Le Parfum Edp 25 ml Kadın Parfüm

Hepsiburada external

Hotiç Vizon Kadın Loafer

Hotiç Vizon Kadın Loafer

Karşıdaki insana sırf yılbaşı diye illa kırmızı renkli hediyeler vermenize gerek yok. Bunun yerine çok istediği bir şey almanız çok daha mantıklı. Yine yılın modası bu loafer modeli de sevgiliniz veya kız arkadaşınız için harika bir yılbaşı hediyesi olabilir. Hem rengi hem rahatlığı kullanıcılardan tam puan almış. Ee ne de olsa Hotiç kalitesi tartışılmaz!

Fiyatı da 1.499 TL yerine 1.349 TL. Bu fırsat kaçmaz! Diğer modellere buradan bakmayı da ihmal etmeyin.

Hotiç Vizon Kadın Loafer

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mavi Kadın Kapüşonlu Siyah Şişme Mont

Mavi Kadın Kapüşonlu Siyah Şişme Mont

Hazır kış gelmişken kız arkadaşa ihtiyacı olan o harika montu almak istemez miydiniz? 

Mavi kalitesiyle gelen bu şişme mont aşırı sıcak tutuyor. Üstte de harika duruyor ve rengiyle her kombini tamamlıyor. Yani kız arkadaş için hediye arayanların mutlaka bakması gereken ürünlerden biri.

Fiyat: 2.499,99 TL. Diğer mont seçenekleri burada!

Mavi Kadın Kapüşonlu Siyah Şişme Mont

Hepsiburada external

Olalab Cilt Bakım ve Makyaj Çantası

Olalab Cilt Bakım ve Makyaj Çantası

Cilt bakım ve makyaj çantası her kadının temel ihtiyaçlarından biri. Eğer karşı tarafın böyle bir ihtiyacı olduğunu biliyor ve onun gözüne girmek istiyorsanız, işte size kaçırmamanız gereken fırsat. Çünkü bu harika ürün tam anlamıyla mükemmel çanta, üstelik rengi de kırmızı! 

Bu yılbaşı hediyesi, aldığınız herkesin çok hoşuna gidecek.

395,50 TL yerine 276,85 TL. Markanın diğer ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Olalab Cilt Bakım ve Makyaj Çantası

Hepsiburada external

Keramika Cat Love Silindir Kupa

Keramika Cat Love Silindir Kupa

Yılbaşında karşı tarafa risksiz bir hediye vermek istiyorsanız, tatlı tasarımlı bir kupadan daha iyisi yok. Üzerindeki sevimli kedi ve kalp desenleriyle öne çıkan bu yeni yıl kupası çok sevimli. 

371,90 TL yerine 238,02 TL.

Herkesin beğeneceği yılbaşı hediyeleri arıyorsanız markanın diğer modellerine buradan bakabilirsiniz.

Keramika Cat Love Silindir Kupa

Hepsiburada external

Amour De La Nature Blanche Kadın Parfüm

Amour De La Nature Blanche Kadın Parfüm

Bir başka kadın parfümü önerimiz daha var. Tatlı çiçek kokularıyla oldukça genç ve dinamik olan bu parfüm, karşınızdaki insana kendini çok özel hissettirecek. Şişe tasarımı, kalıcılığı ve sıcak notaları gerçekten harika. Yeni yılda kız arkadaşa alınacak en iyi hediye olabilir.

709 TL yerine 567,20 TL. Diğer ürünler burada!

Amour De La Nature Blanche Kadın Parfüm

Hepsiburada external

Shade Kadın Desenli Ajurlu Triko Kazak

Shade Kadın Desenli Ajurlu Triko Kazak

Yılbaşında kırmızı renkli hediye almak istiyor fakat kullanışlı bir parça arıyorsanız işte karşınızda. Ajurlu tasarımıyla hem çok şık hem de çok rahat olan bu kazak kız arkadaşınızın çok hoşuna gidecek. Her kombine de rahat rahat uyum sağlayacak. 

Fiyatı şu an 374,57 TL yerine 318,38 TL. Diğer seçenekler de burada!

Shade Kadın Desenli Ajurlu Triko Kazak

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Jerf Gela Esnek ve Toparlayıcı Spor Tayt Siyah

Jerf Gela Esnek ve Toparlayıcı Spor Tayt Siyah

Düzenli egzersiz yapan bir kız arkadaş için spor giyimden daha doğru bir yeniyıl hediyesi olmayabilir. Esnek, toparlayıcı ve kaliteli olan bu taytta her sportif kadının bayılacağı cinsten. Özellikle ihtiyacı olduğunuz bir arkadaşınız veya sevgiliniz için bu harika parçayı, yeni yıl alışveriş sepetine gözü kapalı ekleyebilirsiniz.

990 TL yerine 792 TL. Markanın diğer spor giyim ürünlerine buradan bakmayı da ihmal etmeyin.

Jerf Gela Esnek ve Toparlayıcı Spor Tayt Siyah

Hepsiburada external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın