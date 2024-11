Kız Arkadaşa Alınabilecek Yılbaşı Hediyesi Önerileri

Tabii ki yılbaşı ve kız arkadaş denilince akla gelen en bilindik özel gün hediyesi parfümdür. Ona her an her yerde rahatlıkla kullanacağı, her kullandığında da sizi hatırlayacağı bir hediye vermek istiyorsanız bu parfüme mutlaka bakmalısınız. Çünkü taze ve yenileyici bir kokuya sahip. Ayrıca kalıcılığı da çok iyi. Sevgili için yılbaşı hediyesi arayanların kaçırmaması gereken bir ürün.

Fiyatı: 1.649 TL. Diğer ürünler burada!

Idôle Le Parfum Edp 25 ml Kadın Parfüm