Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 17.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. URBAN Care Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Şekillendirici Bakım Kremi - 175 ML
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2. Rexona Clinical Protection Shower Clean Kadın - 45 ml
3. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem - Uçuk Kahve
4. Urban Care Expert Series Biotin & Caffeine Dökülme Karşıtı Saç Bakım Şampuanı - 350 ml
5. The Purest Solutions C Vitamini Aydınlatıcı ve Ton Eşitleyici Cilt Bakım Serumu - 30 ml
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6. Mjcare Miracle Foot Peeling Pack - Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi 2'li
7. Stick On Spots Sos Band - 15 Adet Sivilce/Akne Patch
8. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı - BRI924/00
9. La Roche-Posay Anthelios Age Correct UV Kaynaklı Yaşlanma Karşıtı Güneş Koruyucu Krem - 50 ml
10. Bioderma Sébium Foaming Gel
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11. Bioderma Sensibio Defensive Rich Nemlendirici Krem - 40 ml
12. BIC Flex 5 Hybrid Tıraş Bıçağı Seti - 1 Gövde + 10 Yedek Başlık Amazon
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