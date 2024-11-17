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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 23:15

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. URBAN Care Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Şekillendirici Bakım Kremi - 175 ML

1. URBAN Care Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Şekillendirici Bakım Kremi - 175 ML

Urban Care Hibiscus & Shea Butter, kıvırcık ve dalgalı saçları nemlendirirken şekillendirir. Saçın doğal yapısını koruyan bu krem, elektriklenmeyi önler ve parlak bir görünüm kazandırır. Canlı ve sağlıklı bukleler için vazgeçilmez bir bakım!

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2. Rexona Clinical Protection Shower Clean Kadın - 45 ml

2. Rexona Clinical Protection Shower Clean Kadın - 45 ml

Rexona Clinical Protection, yoğun terleme ve kötü kokulara karşı üç kat güçlü koruma sağlar. Ferah duş temizliği kokusuyla gün boyu tazelik sunar. Hassas ciltler için geliştirilmiş bu deodorant, güvenli ve etkili bir çözüm sunuyor.

Hepsiburada external

3. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem - Uçuk Kahve

3. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem - Uçuk Kahve

Flormar Brow Up Highlighter Pencil, kaş altlarını aydınlatarak göz çevresine doğal bir parlaklık katar. Kremsi dokusu sayesinde kolayca uygulanır ve uzun süre kalıcıdır. Uçuk kahve tonu ile tüm makyaj stillerine uyum sağlar.

Hepsiburada external

4. Urban Care Expert Series Biotin & Caffeine Dökülme Karşıtı Saç Bakım Şampuanı - 350 ml

4. Urban Care Expert Series Biotin & Caffeine Dökülme Karşıtı Saç Bakım Şampuanı - 350 ml

Urban Care Biotin & Caffeine Şampuan, saç dökülmelerini azaltmaya ve saç köklerini güçlendirmeye yardımcı olur. İçeriğindeki biotin ve kafein ile saçın sağlıklı uzamasını destekler. Güçlü ve hacimli saçlar için günlük bakım rutininizin bir parçası olmalı!

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5. The Purest Solutions C Vitamini Aydınlatıcı ve Ton Eşitleyici Cilt Bakım Serumu - 30 ml

5. The Purest Solutions C Vitamini Aydınlatıcı ve Ton Eşitleyici Cilt Bakım Serumu - 30 ml

The Purest Solutions C Vitamini Serumu, cilt tonunu eşitler ve parlak bir görünüm sağlar. %10 Askorbik Asit ve Ferulik Asit içeren formülüyle cildi besler ve korur. Gündüz rutinine enerjik bir dokunuş katmak isteyenler için ideal!

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6. Mjcare Miracle Foot Peeling Pack - Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi 2'li

6. Mjcare Miracle Foot Peeling Pack - Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi 2'li

Mjcare Miracle Foot Peeling Pack, ölü deriyi nazikçe soyarak yumuşacık ayaklar sunar. Çorap tipi tasarımı sayesinde uygulaması kolaydır ve evde spa keyfi yaşatır. Pürüzsüz ve bakımlı ayaklar için etkili bir çözüm!

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7. Stick On Spots Sos Band - 15 Adet Sivilce/Akne Patch

7. Stick On Spots Sos Band - 15 Adet Sivilce/Akne Patch

Stick On Spots Sivilce Bantları, sivilce ve akneleri hızla iyileştirmeye yardımcı olur. Şeffaf yapısıyla gün boyu görünmeden kullanılabilir. Cildi yatıştıran ve koruyan bu bantlar, pratik ve etkili bir bakım sunar.

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8. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı - BRI924/00

8. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı - BRI924/00

Philips Lumea IPL, yüz, vücut ve hassas bölgelerde etkili ve uzun süreli tüy azaltımı sağlar. Çanta ve yüz temizleme cihazı hediyesiyle eksiksiz bir bakım seti sunuyor. Hassas ciltlere uygun bu cihaz, profesyonel sonuçları evde deneyimlemenizi sağlar.

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9. La Roche-Posay Anthelios Age Correct UV Kaynaklı Yaşlanma Karşıtı Güneş Koruyucu Krem - 50 ml

9. La Roche-Posay Anthelios Age Correct UV Kaynaklı Yaşlanma Karşıtı Güneş Koruyucu Krem - 50 ml

La Roche-Posay Anthelios Age Correct, güneşin zararlı etkilerini önlerken yaşlanma belirtilerine karşı savaşır. SPF50+ koruması ve yaşlanma karşıtı içeriğiyle çift etkili bir bakım sağlar. Hafif ve nemlendirici formülüyle ciltte ferah bir his bırakır.

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10. Bioderma Sébium Foaming Gel

10. Bioderma Sébium Foaming Gel

Bioderma Sébium Foaming Gel, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için nazik bir temizleyici sunar. Gözenekleri derinlemesine temizlerken cildin yağ dengesini korur. Günlük kullanım için ideal olan bu jel, pürüzsüz bir cilt için etkili bir başlangıçtır.

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11. Bioderma Sensibio Defensive Rich Nemlendirici Krem - 40 ml

11. Bioderma Sensibio Defensive Rich Nemlendirici Krem - 40 ml

Bioderma Sensibio Defensive Rich, hassas ve kuru ciltleri derinlemesine nemlendirir. E vitamini içeren formülüyle cildi yatıştırır ve dış etkenlere karşı korur. Günlük kullanımda cilde yumuşaklık ve rahatlık kazandırır.

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12. BIC Flex 5 Hybrid Tıraş Bıçağı Seti - 1 Gövde + 10 Yedek Başlık Amazon

12. BIC Flex 5 Hybrid Tıraş Bıçağı Seti - 1 Gövde + 10 Yedek Başlık Amazon

BIC Flex 5 Hybrid, 5 bıçaklı yapısıyla pürüzsüz ve hassas bir tıraş deneyimi sunar. Esnek başlığı sayesinde yüz hatlarına mükemmel uyum sağlar. Uzun süre kullanım için ideal olan bu set, pratik ve ekonomik bir seçenek sunuyor.

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