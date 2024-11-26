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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 16:42

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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TRT Çocuk Aslan Tamir Çantası

TRT Çocuk Aslan Tamir Çantası

Tamir eşyalarını seven çocuklarınız varsa bu oyuncak tam onluk. Basit eşyalardan oluşan çanta oldukça dayanıklı. 

Şu an %20 indirime giren tamir çantası 173 TL, Temu'da ise benzeri 215 TL.

TRT Çocuk Aslan Tamir Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

MiLESEEY Lazer Uzaklık Ölçer

MiLESEEY Lazer Uzaklık Ölçer

Bu ürün mesafeyi ölçmek için kullanılıyor. Lazerle ölçüm yapan uzaklık ölçer yüzey ya da hacim hesaplamak için kullanılıyor. Gerçek zamanlı göstergesi olan ölçer çok işe yarıyor.

Uzaktan ölçüm yapabilme kolaylığı önemli zaten alma sebebi bu. Merak ettiğim bir üründü ev içi ölçümleri ve dış alanda mesafe ölçümlerinde kullandım.

%35 indirime giren uzaklık ölçer 719 TL, Temu'da 1.069 TL.

MiLESEEY Lazer Uzaklık Ölçer

AMAZON external

Kumtel Portatif Dikey Ütü

Kumtel Portatif Dikey Ütü

Portatif bu ütü kırışıklık gidermek için kullanılıyor. Dikey ütüyü kullanmak çok kolay. Her yere rahatlıkla taşıyıp ütü yapmanızı sağlayacak bu ürün her eve lazım! Damlama yapmayan ütü 1500 Watt.

949 TL olan ütü Temu'da 1.003 TL. 

Kumtel Portatif Dikey Ütü

AMAZON external

Koton Oversize Gömlek Ceket

Koton Oversize Gömlek Ceket

Oversize model gömlek ceket olarak kullanılabiliyor. Cep detayı olan gömleğin önü düğmeli. Tarz bu gömlek ceketin rengi de çok hoş duruyor. Özellikle serin havalarda çok kullanılan bu gömlek ceketin kumaşı kadife.

Çok beğendim.

361 TL olan gömlek ceketin benzeri Temu'da 382 TL.

Koton Oversize Gömlek Ceket

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Akıllı Karınca Ahşap Denge Oyunu

Akıllı Karınca Ahşap Denge Oyunu

Çocukların oynarken çok eğlendiği bu oyuncak tam bir denge oyunu. Ahşap oyuncakla hem çocuklar hem yetişkinler oynayabiliyor. Çocuklarla akşam güzel bir vakit geçirmek istiyorsanız bu oyunu mutlaka alın deriz!

Ürün fiyat ve fayda olarak orantılı parçalar pürüzsüz ve kullanışlı. Firmaya teşekkür ederim.

190 TL olan oyun Temu'da 285 TL.

Akıllı Karınca Ahşap Denge Oyunu

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EPINOX Süt ve Kahve Potu

EPINOX Süt ve Kahve Potu

Paslanmaz çelik kahve ve süt potu 350 ml. Bu pot sayesinde sütü düzgün şekilde dökebileceksiniz. Etrafı süt yapmayan pot Latte Art için ideal bir ürün.

260 TL olan pot Temu'da 284 TL.

EPINOX Süt ve Kahve Potu

AMAZON external

Can Ali Toys Oyuncak Süpürge Makinesi

Can Ali Toys Oyuncak Süpürge Makinesi

Çocukların eğlenerek oynayacağı bu ürün, oyuncak bir süpürge. Çocuklar eğlenceli ve öğretici bu oyuncağı çok seviyor. Pilli oyuncağın ses efekti de var. Işıklı bu süpürge makinesi 19 cm.

376 TL olan süpürge Temu'da 439 TL.

Can Ali Toys Oyuncak Süpürge Makinesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Kademeli Köşeli Lüks Mangal

Kademeli Köşeli Lüks Mangal

Mangal yapmayı seviyorsanız bu ürünü almanız gerek. Yerden yüksek olan mangal sayesinde lezzetli etler ve tavuklar yapmak mümkün. Evde mangal yapmak istiyorsanız bu ürünü kaçırmayın. 

599 TL olan mangal Temu'da 1.023 TL.

Kademeli Köşeli Lüks Mangal

AMAZON external

Biberon Isıtıcı

Biberon Isıtıcı

Bebeğinizin biberonunu sıcak tutmak için bu ürünü alabilirsiniz. Üzerinde araba desenleri olan ısıtıcının termal etkisi var. Taşınabilir ısıtıcıyı her yere yanınıza götürebilirsiniz. 

282 TL olan biberon ısıtıcı Temu'da 292 TL.

Biberon Isıtıcı

AMAZON external

Arnica Quick Mix Mini Doğrayıcı

Arnica Quick Mix Mini Doğrayıcı

500 Watt gücü olan doğrayıcı mini boyda. Mutfakta yemek yaparken işinizi kolaylaştıracak doğrayıcının 1 litre kırılmaz haznesi var. Otomatik emniyet kilidi olan doğrayıcının makinede yıkanabilen parçaları sayesinde temizliği oldukça kolay.

1.000 TL olan doğrayıcı Temu'da 1.028 TL.

Arnica Quick Mix Mini Doğrayıcı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
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