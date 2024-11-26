Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Çocukların eğlenerek oynayacağı bu ürün, oyuncak bir süpürge. Çocuklar eğlenceli ve öğretici bu oyuncağı çok seviyor. Pilli oyuncağın ses efekti de var. Işıklı bu süpürge makinesi 19 cm.

376 TL olan süpürge Temu'da 439 TL.

Can Ali Toys Oyuncak Süpürge Makinesi

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