20 Bin TL'ye 12 Taksitle Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan yeni karara göre artık fiyatı 20.000 TL'ye kadar olan akıllı telefonlar, 12 ay taksitle satın alınabilecek.

Telefon ihtiyacını karşılamak isteyenlere nefes aldıran bu uygulama resmen ilaç gibi geldi. Peki 20.000 TL bütçeyle alınacak en iyi telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde 12 ay taksit imkanından faydalanarak satın alabileceğiniz en iyi telefonları listeledik. İşte hepsi fiyat/performans olan o telefonlar! 📱😍

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Bu içerik 09.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.