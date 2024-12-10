onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik
20 Bin TL'ye 12 Taksitle Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

etiket 20 Bin TL'ye 12 Taksitle Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 09:02

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan yeni karara göre artık fiyatı 20.000 TL'ye kadar olan akıllı telefonlar, 12 ay taksitle satın alınabilecek. 

Telefon ihtiyacını karşılamak isteyenlere nefes aldıran bu uygulama resmen ilaç gibi geldi. Peki 20.000 TL bütçeyle alınacak en iyi telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde 12 ay taksit imkanından faydalanarak satın alabileceğiniz en iyi telefonları listeledik. İşte hepsi fiyat/performans olan o telefonlar! 📱😍

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.' Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 09.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Samsung Galaxy M34 5G 6 GB 128 GB Gümüş

Samsung Galaxy M34 5G 6 GB 128 GB Gümüş

  • Ekran: 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED

  • İşlemci: Samsung Exynos 1480

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 256 GB

  • Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

  • Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)

  • Batarya: 5000 mAH

  • İşletim Sistemi: Android 14 (One UI 6.1)

  • Boyutlar: 161.1 x 77.4 x 8.2 mm

  • Ağırlık: 213 gram

Samsung Galaxy M34 5G 6 GB 128 GB Gümüş

Hepsiburada external

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB 8gb Ram - Yeşil

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB 8gb Ram - Yeşil

  • Ekran: 6.67 inç OLED, 1.5K, 

  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 256 GB

  • Ön Kamera: 16 MP

  • Arka Kamera: 200 MP (f/1.65) + 8 MP + 2 MP

  • Batarya: 5000 mAH

  • İşletim Sistemi: MIUI 14 

Hızlı işletim sistemi, yüksek kamera performansı ve güçlü bataryasıyla rakiplerinden bir adım önde olan bu ürün 20.000 TL altı alınacak en iyi telefonlardan biri. Yeşil renginin yanı sıra siyah ve mor seçenekleri de var. Mutlaka inceleyin!

Fiyat: 13.499,00 TL

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB 8gb Ram - Yeşil

Hepsiburada external

Xiaomi Redmi Note 13 256 GB 8 GB

Xiaomi Redmi Note 13 256 GB 8 GB

  • Ekran: 6.67 inç AMOLED

  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 256 GB

  • Ön Kamera: 16 MP

  • Arka Kamera: 108 MP + 8 MP 

  • Batarya: 5000 mAH

  • İşletim Sistemi: MIUI 14 

Redmi Note 13, Pro versiyona göre biraz daha düşük özelliklere sahip. Bu nedenle günlük kullanımdlar ve yüksek performans gerektirmeyen işlemler için son derece ideal.

Fiyat: 10.439,00 TL

Xiaomi Redmi Note 13 256 GB 8 GB

Hepsiburada external

Xiaomi 12 Lite 256 GB 8 GB Ram - Pembe

Xiaomi 12 Lite 256 GB 8 GB Ram - Pembe

  • Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık

  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 256 GB

  • Ön Kamera: 8 MP

  • Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP 

  • Batarya: 5000 mAH

Şık ve hafif tasarımıyla öne çıkan ürün kullanımı rahat bir model. Günlük kullanımlar için ideal ve güçlü kamera özelliklerine sahip.

Fiyat: 17.769,00 TL.

Xiaomi 12 Lite 256 GB 8 GB Ram - Pembe

Hepsiburada external

Samsung Galaxy A55 256 GB 8 GB Ram - Siyah

Samsung Galaxy A55 256 GB 8 GB Ram - Siyah

  • Ekran: 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED

  • İşlemci: Samsung Exynos 1480

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 256 GB

  • Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

  • Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)

  • Batarya: 5000 mAH

  • İşletim Sistemi: Android 14 (One UI 6.1)

  • Boyutlar: 161.1 x 77.4 x 8.2 mm

  • Ağırlık: 213 gram

Profesyonel çekim kalitesiyle öne çıkan üründe fiyat 19.357,16TL. 

Üstelik farklı renk seçenekleri de mevcut. İncelemeyi unutmayın!

Samsung Galaxy A55 256 GB 8 GB Ram - Siyah

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

POCO C65 256 GB 8 GB Ram - Mavi

POCO C65 256 GB 8 GB Ram - Mavi

  • Ekran: 6.74 inç, IPS LCD

  • İşlemci: MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ)

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 256 GB

  • Ön Kamera: 8 MP 

  • Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 0.08 MP

  • Batarya: 5000 mAH

  • İşletim Sistemi: Android 13 

  • Boyutlar: 168 x 78 x 8.09 mm

  • Ağırlık: 192 gram

Güçlü yonga seti ve işlemcisiyle öne çıkan bu ürün farklı renk ve depolama seçenekleriyle geliyor.

Fiyat: 17.999,00 TL.

POCO C65 256 GB 8 GB Ram - Mavi

Hepsiburada external

Samsung Galaxy A35 128 GB 8 GB Ram - Koyu Mavi

Samsung Galaxy A35 128 GB 8 GB Ram - Koyu Mavi

  • Ekran: 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED

  • İşlemci: Samsung Exynos 1380

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 256 GB

  • Ön Kamera: 13 MP (f/2.2)

  • Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)

  • Batarya: 5000 mAH

  • İşletim Sistemi: Android 14 (One UI 6.1)

  • Boyutlar: 161.7 x 78.0 x 8.2 mm

  • Ağırlık: 209 gram

Fiyat: 14.097,84 TL

Samsung Galaxy A35 128 GB 8 GB Ram - Koyu Mavi

Hepsiburada external

HONOR X9b 5g 12/256 GB - Siyah

HONOR X9b 5g 12/256 GB - Siyah

  • Ekran: 6.78 inç, 1220 x 2652 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

  • RAM: 12 GB

  • Depolama: 512 GB

  • Ön Kamera: 16 MP 

  • Arka Kamera: 108 MP (ana) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)

  • Batarya: 5800 mAH

Muhteşem batarya performansına ve RAM özelliklerine sahip olan HONOR X9b yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video çekmek için çok ideal.

Fiyat: 18.315,00 TL.

HONOR X9b 5g 12/256 GB - Siyah

Hepsiburada external

Huawei Nova 12 SE 256 GB 8 GB Ram - Siyah

Huawei Nova 12 SE 256 GB 8 GB Ram - Siyah

  • Ekran: 6.67 inç, FHD+ (2400 x 1080 piksel), OLED, 90 Hz

  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 256 GB

  • Ön Kamera: 32 MP (f/2.45)

  • Arka Kamera: 108 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)

  • Batarya: 4500 mAH

  • İşletim Sistemi: EMUI 14

Gelişmiş kamera özellikleri ve yapay zeka desteği ile profesyonel kullanımlarda harikalar yaratan bu ürün de mutlaka incelenmesi gereken modeller arasında. Üstelik harika bir yeşil renk seçeneği de mevcut.

Fiyat: 16.750,00 TL

Huawei Nova 12 SE 256 GB 8 GB Ram - Siyah

Hepsiburada external

Nothing Phone (2a) 128 GB 8 GB Ram - Siyah

Nothing Phone (2a) 128 GB 8 GB Ram - Siyah

  • Ekran: 6,7 inç, 120 Hz, FHD+, OLED

  • İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Pro

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 128 GB

  • Ön Kamera: 32 MP 

  • Arka Kamera: 50 MP + 50 MP 

  • Batarya: 5000 mAH

  • İşletim Sistemi: Nothing OS 2.5 (Android 14)

Harika kamera performansı ve kendine has tasarımıyla öne çıkan Nothing Phone 2a en iyi fiyat/performans ürünler arasında.

Fiyat: 19.199,00 TL!

Nothing Phone (2a) 128 GB 8 GB Ram - Siyah

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB Snapdragon - Gri

Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB Snapdragon - Gri

  • Ekran: 6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme

  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 128 GB

  • Ön Kamera: 32 MP 

  • Arka Kamera: 12 MP + 12 MP  + 8 MP 

  • Batarya: 4500 mAH

  • İşletim Sistemi: One UI 4.0

Snapdragon 2. Nesil işlemcisiyle yüksek performanslı kullanım sunan üründe fiyat 17.699,00 TL. 

Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB Snapdragon -  Gri

Hepsiburada external

Tecno Spark 20 Pro 256 GB 12 GB Ram - Bej

Tecno Spark 20 Pro 256 GB 12 GB Ram - Bej

  • Ekran: 6.78 inç, IPS LCD

  • İşlemci: MediaTek Helio G99 (MT6789)

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 256 GB

  • Ön Kamera: 32 MP 

  • Arka Kamera: 108 MP + 2 MP + 32 MP

  • Batarya: 5000 mAH

  • İşletim Sistemi: Android 13 (T)

  • Boyutlar: 168.61 x 76.61 x 8.4 mm

  • Ağırlık: 206 gram

Zarif görünümü ve yüksek performansı ile 20.000 TL altına alınacak en iyi telefonlardan biri Tecno Spark 20 Pro. Üstelik oldukça şık renk seçenekleri de var.

Fiyat: 10.899,00TL

Tecno Spark 20 Pro 256 GB 12 GB Ram - Bej

Hepsiburada external

Vivo V23 5G 256 GB 12 GB Ram - Siyah

Vivo V23 5G 256 GB 12 GB Ram - Siyah

  • Ekran: 6.44 inç, AMOLED

  • İşlemci: MediaTek Dimensity 920 (MT6877V/TZA)

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 256 GB

  • Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

  • Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)

  • Batarya: 5000 mAH

  • İşletim Sistemi: Android 12 (S)

  • Boyutlar: 157.2 x 72.42 x 7.55 mm

  • Ağırlık: 181 gram

Tam bir fiyat/performans ürünü olan bu çok satan modelde fiyat: 15.099,00 TL.

Vivo V23 5G 256 GB 12 GB Ram - Siyah

Hepsiburada external

POCO X6 Pro 5g 512GB 12GB Ram - Siyah

POCO X6 Pro 5g 512GB 12GB Ram - Siyah

  • Ekran: 6.67 inç, AMOLED

  • İşlemci: MediaTek Dimensity 8300

  • RAM: 12 GB

  • Depolama: 512 GB

  • Ön Kamera: 16 MP 

  • Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

  • Batarya: 5000 mAH

  • İşletim Sistemi: Android 14 (U)

  • Boyutlar: 160.45 x 74.34 x 8.35 mm

  • Ağırlık: 190 gram

Yüksek performansına rağmen oldukça hafif ve şık tasarıma sahip olan bu ürün profesyonel kullanımlar için geliştirilmiş. Sarı, gri ve siyah renk seçeneklerine sahip.

Fiyat: 17.999,00TL

POCO X6 Pro 5g 512GB 12GB Ram - Siyah

Hepsiburada external

Oppo Reno11 F 5G 8GB 256GB - Açık Yeşil

Oppo Reno11 F 5G 8GB 256GB - Açık Yeşil

  • Ekran:  161,6 mm x 74,7 mm x 7,54 mm

  • İşlemci: Samsung Exynos 1480

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 256 GB

  • Ön Kamera: 32MP; f/2.4; FOV 90°; 5P lens; OF desteklenmez

  • Arka Kamera: 64MP; f/1.7; FOV 81°; 6P lens; OF destekli; OIS desteklenmez, 8MP Geniş Açı, 2 MP Makro

  • Batarya: 5000 mAH

  • İşletim Sistemi: MediaTek Dimensity 7050

Oppo'nun bu şık modeli aynı zamanda güçlü yonga setine ve kamera özelliklerine sahip. Üstelik yeşil ve mavi gibi renk seçenekleri de mevcut.

Fiyat: 16.099,00 TL

Oppo Reno11 F 5G 8GB 256GB -  Açık Yeşil

Hepsiburada external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın