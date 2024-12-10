20 Bin TL'ye 12 Taksitle Alabileceğiniz En İyi Telefonlar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan yeni karara göre artık fiyatı 20.000 TL'ye kadar olan akıllı telefonlar, 12 ay taksitle satın alınabilecek.
Telefon ihtiyacını karşılamak isteyenlere nefes aldıran bu uygulama resmen ilaç gibi geldi. Peki 20.000 TL bütçeyle alınacak en iyi telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde 12 ay taksit imkanından faydalanarak satın alabileceğiniz en iyi telefonları listeledik. İşte hepsi fiyat/performans olan o telefonlar! 📱😍
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.' Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.
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Bu içerik 09.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Samsung Galaxy M34 5G 6 GB 128 GB Gümüş
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB 8gb Ram - Yeşil
Xiaomi Redmi Note 13 256 GB 8 GB
Xiaomi 12 Lite 256 GB 8 GB Ram - Pembe
Samsung Galaxy A55 256 GB 8 GB Ram - Siyah
POCO C65 256 GB 8 GB Ram - Mavi
Samsung Galaxy A35 128 GB 8 GB Ram - Koyu Mavi
HONOR X9b 5g 12/256 GB - Siyah
Huawei Nova 12 SE 256 GB 8 GB Ram - Siyah
Nothing Phone (2a) 128 GB 8 GB Ram - Siyah
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB Snapdragon - Gri
Tecno Spark 20 Pro 256 GB 12 GB Ram - Bej
Vivo V23 5G 256 GB 12 GB Ram - Siyah
POCO X6 Pro 5g 512GB 12GB Ram - Siyah
Oppo Reno11 F 5G 8GB 256GB - Açık Yeşil
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