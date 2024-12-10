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Stanley Termoslar’da Büyük İndirim Başladı!

etiket Stanley Termoslar’da Büyük İndirim Başladı!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 21:37

Stanley termoslar şüphesiz, genel geçer ihtiyaçlardan ziyade temel gereksinimler arasında yer alıyor. Özellikle kahve içmeyi seviyor, üstüne üstelik kahvenizi her daim aynı sıcaklıkta veya soğuklukta tüketmek istiyorsanız sizin için de kesinlikle zaruri bir ihtiyaç. 

Eğer yıl boyunca Stanley termos alma imkanı bulamadıysanız işte sizin için kaçırılmayacak bir fırsat. Stanley termoslarda Amazon'a özel dev indirim dönemi başladı. Ama elinizi çabuk tutun, çünkü stoklar çok hızlı tükeniyor! 

İşte indirimin favorileri! ☕️

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Bu içerik 10.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt - Yeşil

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt - Yeşil

Stanley'nin en çok satan modeli olan klasik vakumlu çelik termos, 2.3 litrelik kapasitesiyle kamp hayatının vazgeçilmezlerinden. Sızdırmaz kapağı, çift cidarlı vakum özelliği ve kolay taşıma avantajıyla herkesin favorisi olan bir ürün. Sapının kullanım dışı zamanlarda içe katlanması alandan kazandırıyor. Kapağın bardağa dönüşmesi ise acil gereksinimlerde avantaj sağlıyor. Ürünün 48 saat sıcak ve soğuk ısı koruma özelliği ile tartışmasız bir garantiye sahip.

Hazır Prime'a özel %10 indirim varken incelenmesi gerek.

Fiyat: 2.639 TL ve sepette %10 indirimi var.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt - Yeşil

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Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 lt - Buz Beyazı

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 lt - Buz Beyazı

Stanley'nin en yeni nesil ve tarz modellerinden olan pipetli tasarım, hem soğuk hem sıcak içecekler için geliştirilmiş bir ürün. 1.18 litrelik hacmiyle kişisel kullanım için harika olan ürün 3 aşamalı çevrilebilir kapağa sahip. Bu sayede sızdırmazlık garantisi veriyor ve içecekleri 7 saat boyunca soğuk, 11 saat boyunca sıcak tutuyor. Araba bardaklığına uyan alt kısmı ile herkesin favorisi durumda. 

Fiyat: 1.719 TL ve sepette %10 indirimi var.

Diğer renk seçenekleri için buraya tıklamayı unutmayın!

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 lt - Buz Beyazı

Amazon external

Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41 lt

Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41 lt

Stanley Wild Imagination serisinden olan yemek termosu, 0.41 litrelik hacmiyle günlük yemek ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiş bir ürün. Sızdırmaz kapağı ve çift cidarlı iç yüzeyi sayesinde çorba gibi yiyecekleri 7 saate kadar sıcacık tutuyor. Özellikle kent ve okul hayatı için vazgeçilmez olan ürünün farklı renkleri de mevcut. Markanın diğer yemek termoslarını buradan incelemeyi unutmayın!

Fiyat: 1.399 TL ve sepette %10 indirimi var.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41 lt

Amazon external

Stanley The Wild Imagination Termos Bardak 0.50 lt

Stanley The Wild Imagination Termos Bardak 0.50 lt

Eğlenceli The Wild Imagination serisi sadece yemek termoslarıyla sınırlı değil. Stanley termos kalitesini renkli tasarımla birleştiren serinin 0.50 litrelik termosu, özellikle çocuklar için çok ideal. Çünkü hem çok eğlenceli bir tasarımı var hem de sızdırmazlık, dayanıklılık gibi özellikleri mevcut. Yani çocukların dikkatsiz kullanımı söz konusu olsa bile içeceklerin ısısını saatlerce koruyor. Ayrıca düşme, çarpma gibi durumlardan etkilenmiyor. 

Fiyat: 2.199 TL ve sepette %10 indirimi var. Stoklar bitmeden incelemeyi unutmayın!

Stanley The Wild Imagination Termos Bardak 0.50 lt

Amazon external

Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı, 0.47 lt

Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı, 0.47 lt

Stanley Adventure vakumlu bardak, adı üstüne oldukça maceracı bir ürün. Her türlü içeceği 4 saate kadar lezzetli ve soğuk tutuyor, ayrıca sıcak içecekler için kupa olarak kullanılabiliyor. Ağzı açık kullanımda 45 dakikaya kadar sıcak tutma özelliği olan bardak, özellikle çelik içecek bardağı olarak geçiyor. Paslanmaz çelik materyali ile sağlık riski teşkil etmeyen bardak, aynı model bardaklarla iç içe geçme özelliğine sahip. Yani hazır indirim varken birden fazla ürün alabilir ve hem yerden hem ücretten tasarruf edebilirsiniz.

Fiyat: 752,13 TL ve sepette %10 indirimi var.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı, 0.47 lt

Amazon external
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Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu, 0.94 lt

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu, 0.94 lt

Klasik termos işlevi için geliştirilen bu ürün 0.94 litrelik hacmiyle 1-2 kişilik içecek ihtiyacını karşılamaya en iyi adaylardan. 20 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk tutan çift cidarlı izolasyonu ve darbeye dayanıklı çelik materyali onu günlük kullanımlar için ideal hale getiriyor. Piknik ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerin de vazgeçilmezi olan termos hem katlanır tutma sapına sahip hem de bardak olarak kullanılan bir kapağı var. Üstelik tasarımı da oldukça kompakt ve modern.  

Fiyat: 1.484 TL ve sepette %10 indirimi var.

Stanley %10 indirim kampanyasının diğer ürünlerine buradan bakabilirsiniz!

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu, 0.94 lt

Amazon external

Stanley Adventure All-In-One Kampingkochset

Stanley Adventure All-In-One Kampingkochset

Stanley'nin 6'lı yemek seti, kamp ve doğa severlerin temel gereksinimlerinden biri. Her biri kamp ocağı veya ateşine doğrudan konulabilir özellikte olan kaplar, iki kişilik leziz yemekler pişirmeye iziz veriyor. 2 kase, 2 kaşık ve tencere ile kapaktan oluşan set dayanıklı materyali ile kamp ve doğa hayatının zorlu şartlarına uyum sağlıyor. İç içe geçen tasarımı ise yer kaplamadan depolama imkanı sunuyor. Üstelik BPA içermeyen materyalden üretildiği için sağlık riski de taşımıyor ve tamamen güvenli kullanım avantajı sağlıyor.

Fiyat: 1.119 TL ve sepette %10 indirimi var.

Eğer doğada vakit geçirmeyi seviyorsanız, markanın outdoor için geliştirilen ürünlerini buradan incelemeyi ihmal etmeyin!

Stanley Adventure All-In-One Kampingkochset

Amazon external

Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41 lt

Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41 lt

Stanley'nin özellikle çocuklar için tasarlanan Wild Imagination serisi hem çok kaliteli hem de çok dinamik bir tasarım çizgisine sahip. Yemek termosu olarak kullanılan 0.41 litrelik bu ürün, sızdırmaz kapak özelliği ile dikkatsizlikten kaynaklanan dökülme problemlerini ortadan kaldırıyor. Ayrıca içinde yemeğin ısısını saatlerce koruyor. Yanındaki kaşığı ile yemek molalarının en vazgeçilmez ve trend ürünü. 

Fiyat: 1.399 TL ve sepette %10 indirimi var.

Serinin diğer ürünlerine buradan bakabilirsiniz!

Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41 lt

Amazon external

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.47 lt

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.47 lt

Stanley'nin 470 ml hacimli safran rengi bu termosu yolda veya şehirde kolayca taşınan ürünlerden. Çift cidarlı vakum özelliği sayesinde içecekleri 7 saat soğuk, 5 saat ise sıcacık tutuyor. Basma-açma mekanizmalı kapağı sızdırmaz özelliğiyle kolay taşıma artısı sunuyor. Yani ister kent hayatında çantanıza atarak, isterseniz de doğada yürürken elinizde tutarak harika içecek kalitesinin keyfine varabilirsiniz.

Fiyat: 1.241 TL.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.47 lt

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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