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2024'ün En Beğenilen Bot Modelleri ve Markaları

etiket 2024'ün En Beğenilen Bot Modelleri ve Markaları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 11:58

Bir yılın daha sonuna geliyoruz. Peki 2024 yılının en çok talep gören ve en beğenilen bot markaları ve modelleri hangileri merak ediyor musunuz? Bot satışında zirvede hangi markalar var? En çok talep gören bot hangi markanın hangi modeli acaba?

2024 yılında en çok satın alınan ve kullanıcılar tarafından en çok övülen bot modellerini fiyatları ve kullanıcı yorumları ile listeledik. Bakalım sizin favori ürününüz de listede mi?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

Bu içerik 09.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Cat Colorado Nubuk Sarı Erkek Bot

Cat Colorado Nubuk Sarı Erkek Bot

Cat Colorado 015M100031 nubuk bot, kullanıcılar tarafından sağlam ve uzun ömürlü olması açısından çokça övgü alan bir ürün.

Derisinin yumuşak ve dayanıklı yapısı, rahatlık ve şıklık sunması en çok beğenilen özelliklerinden. Hem günlük kullanımda hem de yağmurlu-karlı havalarda kullanabileceğiniz kaliteli ve şık bir bot.

Sepette indirimli fiyatı 2499 TL.

Cat Colorado Nubuk Sarı Erkek Bot

'Numarası tam oldu. İndirimli aldığım için tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Özellikle burun kısmı hem ayak parmaklarını diğer daralan botlar gibi sıkıştırmıyor hem de gelebilecek darbelere karşı korumak için dirençli bir yapıya sahip. Kısacası sağlam ve rahat bir bot. Tavsiye ederim.'

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Harley Davidson Colmar Erkek Siyah Deri Bot

Harley Davidson Colmar Erkek Siyah Deri Bot

Zorlu kış koşullarında ayaklarınızı sıcak tutarken şıklığı ve dayanıklılığı ile de göz kamaştıran bir bot.

Bir klasik diyebiliriz...

Sepette indirimli fiyatı 2399 TL.

40-45 arası numarası mevcut.

Harley Davidson Colmar Erkek Siyah Deri Bot

'Kendi numaranızı alın bedeni tam geliyor bu fiyata bulmak süper oldu kaçırmayın derim çok sağlam ve kaliteli duruyor.'

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Harley Davidson Logolu Deri Mourir Bayan Bot

Harley Davidson Logolu Deri Mourir Bayan Bot

Çok tarz, rahat ve bir o kadar da şık.

Renk itibariyle dikkatli kullanılması gereken modellerden.

Fiyatı 3149 TL.

Harley Davidson Logolu Deri Mourir Bayan Bot

'Çok rahat ve hafif. Rengi de çok güzel tam istediğim gibi. Ben kendi numaramı aldım tam oldu.'

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Cat Utah Fur 015Z101184 Kadın Bot

Cat Utah Fur 015Z101184 Kadın Bot

Siyah nubuk kürk detaylı bot inanılmaz tatlı bir duruşa sahip.

Oldukça da rahat.

Sepette indirimli fiyatı 2994 TL.

Farklı renk seçenekleri de var.

Cat Utah Fur 015Z101184 Kadın Bot

'Bot aşırı şirin ve güzel çok beğenerek aldım, ürünüm sıkıntısız geldi tek sorunu biraz ağır ve ilk giydiğinizde biraz dar ve sert, giydikçe açılacağını düşünüyorum.'

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Elle Siyah Kadın Günlük Düz Bot

Elle Siyah Kadın Günlük Düz Bot

Bilekten rahat geçen bu sayede kolay giyip çıkarabileceğiniz, bilekleri kalın göstermeyen zarif ve şık bir bot.

Sepette indirimli fiyatı 1097 TL.

Elle Siyah Kadın Günlük Düz Bot

'Tam kalıp, giyip çıkarması basit ve görünüşü çok güzel. Sıcak tutacak gibi duruyor. Beğendim.'

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Harley Davidson Colmar Bej Kadın Bot

Harley Davidson Colmar Bej Kadın Bot

Klasik Harley botları gibi bu da diğer botlara nazaran ama bir o kadar da rahat ve sağlam. Hatta bazı kullanıcılara göre klasik Harley botlar kadar ağır değil.

Rengi de çok güzel ama dikkatli kullanmak gerek elbette. Hor kullanmaya gelmeyecek bir renk.Sepette indirimli fiyatı 2994 TL.

Harley Davidson Colmar Bej Kadın Bot

'Zaten siyah olanı kullanıyordum bu yüzden aldım. Tabi ki çelik burun ve aslında motorcu botu mantığında üretildiği için standart botlarla ağırlığını kıyaslamayın, çünkü ağır gelir ama beni rahatsız etmiyor hamile olduğum halde. Rengi duruşu çok güzel. Bilekten sarıldığı için çömelme hareketi biraz zor olabiliyor. İçi ideal kalınlıkta ve sıcacık.'

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Calvin Klein Chelsea Kadın Bot

Calvin Klein Chelsea Kadın Bot

Zamansız ve çağdaş, klasik ve baştan çıkarıcı bir bot.

Fiyatı 3087 TL.

Calvin Klein Chelsea Kadın Bot

'Sahte mi gelir diye düşünürken orijinal geldi çok güzel paketlenmiş aşırı hızlı kargolandı. Ürün çok kaliteli rengi duruşu çok güzel.'

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Caterpillar Bruiser 2.0 Kadın Bot

Caterpillar Bruiser 2.0 Kadın Bot

Günlük kullanım için ideal olan suya dayanıklı ve kolay temizlenebilen yapısı ile favorilerden.

Bu rengi de bir harika.

Fiyatı normalde 4799 TL olan bot şu anda sepette indirimi ile sadece 2159 TL.

Siyah rengi de var.

Cat Bruiser 2.0 Kadın Bot

'Ürünü Pazar günü sipariş oluşturdum hemen kargoya verildi gayet sağlam bir şekilde geldi kutudaki barkodunu okuttuğumda ürünün orijinal olduğunu yazıyor gayet taş gibi bot normalde ayaklarım taraklı 38 giyiyorum bunu da 38 aldım çok rahat oldu hatta çok az ön kısmında boşluk var kalın çorapla giyince tam olur diye düşünüyorum çok beğendim umarım memnun kalırım.'

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Tommy Hilfiger Kadın Yürüyüş Botu

Tommy Hilfiger Kadın Yürüyüş Botu

Krem rengi, oldukça kibar ve şık görünümlü bir bot.

Tommy marka sevenlerin favorisi.

Yağmur çamura pek uygun değil ama ilkbaharda favoriniz olacak bir bot.

36-41 arası numarası mevcut.

Fiyatı 5104 TL.

Tommy Hilfiger Kadın Yürüyüş Botu

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Camper K300245-004 Erkek Yürüyüş Botu

Camper K300245-004 Erkek Yürüyüş Botu

Kaliteli malzemeden üretilmiş olan, hava alabilme özelliği ile sağlıklı ve hijyenik kullanım imkanı sunan rahat ve şık bir bot.

Fiyatı 6079 TL.

Camper K300245-004 Erkek Yürüyüş Botu

'Camper uzun yıllardır zaten vazgeçemediğim bir marka aynı modelin süet tiplerini de kullanmış olmama rağmen bu deri versiyonu da inanılmaz rahat ve şık yani burada 5 yıldız var diye beş yıldız veriyorum aslında ürün bence 10 yıldız :))'

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UGG K Classic Mini II Bot

UGG K Classic Mini II Bot

Listemizde olmazsa olmazdı.

Kimileri onsuz yapamıyor kimileri görmeye tahammül edemiyor.

Ama bir gerçek var ki o da ayakları sıcacık tutuyor ve de çok rahat.

Fiyatı 8999 TL.

UGG K Classic Mini II Bot

Tüm Ugg modellerini görmek isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz. Çünkü biliyoruz Ugg tutkunları görmek ister.

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Letoon Erkek Trekking Bot

Letoon Erkek Trekking Bot

Rahat,, yumuşak ve hafif bir ayakkabı. Kaymaz yumuşak tabanı su ve soğuğa dayanıklı.

Hem fiyatı uygun hem de kaliteli bir bot arayanların tercihi.

Fiyatı sadece 499 TL.

Farklı renkleri de var.

Letoon Erkek Trekking Bot

'Çok rahat güzel kullanışlı tavsiye ederim. Ayakkabı görüldüğü gibi geldi çok teşekkürler. '

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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