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Aura İhlas Şofbenden Otomobil İçin Havuzlu Paspaslara Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Aura İhlas Şofbenden Otomobil İçin Havuzlu Paspaslara Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
04.12.2024 - 16:31

Havalar soğudu, kombiler, su geçirmez eldivenler, çamaşır kurutma makineleri listemizin bir anda gözdeleri oldu. Sadece o kadar değil elbette... Taşınabilir bluetooth hoparlörden, elektrikli ızgaraya listemizde her kategoriden ürün var. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 04.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Anker Soundcore Motion X500 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Anker Soundcore Motion X500 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Taşınabilir şık tasarımı ile çok beğenilen bir hoparlör.

Dileyenler için eğlenceli renkleri de var.

Sepette indirimli fiyatı 2999 TL.

Anker Soundcore Motion X500 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

'Ses kalitesi oldukça mükemmel bass fazlaca hissedilebilir derecede iyi ses yükseldikçe herhangi bir bozulma söz konusu değil tavsiye ediyorum. Ülkemizde ismi pek duyulmamış olan Anker markası Avrupa ve Amerika kıtasında oldukça rağbet gören bir marka.'

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Bosch MMB6172S Vitapower Serie 4 1200 W Blender

Bosch MMB6172S Vitapower Serie 4 1200 W Blender

Geniş cam hazneli, Solingen bıçaklı kaliteli bir blender arayanların tercihi.

Cam hazneli blenderın fiyatı 3542 TL.

Bosch MMB6172S Vitapower Serie 4 1200 W Blender

'Merhabalar, normal bir shaker'ım vardı o bozulunca daha kaliteli bir ürün arayışına girdik ve uzun araştırmalarımız sonucunda hem Bosch kalitesinden ötürü hem de bıçaklarının Solingen olması, haznesinin geniş olması, 1.5 litreye kadar sıvı alabiliyor oluşu, yere yapışması (isteseniz bile sağa sola ittiremiyorsunuz bu arada) ☺️ iki kademeli olması vs sayabileceğim birçok artısı beni bu cihazı almaya çekti. İlk kez kullandım kefir, kayısı, kiraz karışımı yapmak istedim içine de buz attım inanın tek bir pütür tanesi dahi yoktu. Buzu da yok etti😋'

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Taner TNRIZ1705 Kebapçı Çift Telli Elektrikli Izgara Mangal

Taner TNRIZ1705 Kebapçı Çift Telli Elektrikli Izgara Mangal

Soğuklar mangal keyfime engel olmasın diyenlerin tercihi.

Et, tavuk, balık gibi yiyecekleri hızlı ve lezzetli bir şekilde pişirir. Ayrıca dumansız ve kokusuz oluşuyla ev içi kullanıma uygundur.

Fiyatı 1239 TL.

Taner Çift Telli Elektrikli Izgara Mangal

'Yorumlara bakarak aldım. Kullandım ve yorumluyorum.

-Bu nasıl marka diye tereddüt etmeyiniz.

-Büyük boy almama rağmen bana biraz küçük geldi. Ama ilk partiden sonra yerken ikinci parti pişiyor.

-Isıtıcı kısmı çıkıyor, alt ve üst kısmı rahatlıkla yıkanabiliyor.

- ızgarası kaliteli, çift ızgaralı aldım, çevirmesi çok pratik. '

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Aura İhlas Aura Şofben

Aura İhlas Aura Şofben

Kaliteli malzeme yapısı, düşük enerji tüketimi ve ideal ısıtma performansı ile övgü alan bir ürün.

Fiyatı 2229 TL.

Aura İhlas Aura Şofben

'Kutu içeriğinde, şofben, duş başlığı, 3-4 metre kadar hortum, hortum aparatları var. Kablo ve sigorta yok. Montajını kendim yaptım. Çok basit kurulumu var.'

Diğer kombilere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Hoover NDEH 10A2TSBE-17 10 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Hoover NDEH 10A2TSBE-17 10 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Kışın çamaşırları hızlıca kurutmanın en pratik yolu. Çıkar çıkmaz da elinizle bastırarak katlarsanız, gömlek hariç eşyalarınız için ütü derdinden de kurtulmuş olursunuz.

10 kg kapasiteli olması harika. Wi-Fi ve bluetooth bağlantısı sayesinde uzaktan program seçimi yapılabilmesi de büyük bir avantaj elbette.

Fiyatı 15.999 TL.

Hoover 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

'İlk kurutmada çift kişilik nevresim takımıni 59dk da çok güzel şekilde hiç nem olmadan kuruttu. Ardından bir makine havlu yıkamıstım onu da 3 saatlik programa attım ama 1.55 saatte bitirdi zamanı kısaltıi. Wifi çok kolay kuruldu. Çamaşır makinesi wifi'den bitti uyarısı gelince direkt kurutmaya atmak, kurutmadan bitti uyarısı gelince de hemen çamaşırları ütülü gibi katlayıp kaldırmak harikaydı. '

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TP-Link TL-WR840N 300 Mbps Kablosuz 4 Portlu Menzil Genişletici

TP-Link TL-WR840N 300 Mbps Kablosuz 4 Portlu Menzil Genişletici

Hız sorunu yaşayanlar için tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı 549 TL.

TP-Link TL-WR840N 300 Mbps Kablosuz 4 Portlu Menzil Genişletici

'Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi 2 kat yukarıdaki modemden 10 15 mbps çekiyordu ve feci şekilde yavaştı. Tabletimdeki güncellemeleri yapmak uzun zamanlar alıyordu ve laptopumdan video izleyemiyordum. Araştırıp bu cihazı almaya karar verdim. 2 kat yukarıdan gelen cat kablosunu cihazın üzerindeki mavi alana taktım ardından prize takarak çalıştırdım. 5-10 saniye sonra cihazın üzerindeki iki ışık da yeşil oldu. Telefonumda wifi'yi açarak bu cihaza bağlandım. Zaten şifresi cihazın altında yazıyor. Bağlandım. Sonra kontrol için bir de uygulaması vardı onu indirdim cihazı ekledim. Çok hızlı oldu. Bu kadar hızlı kuracağımı beklemiyordum. Benim gibi hız sorunu yaşıyorsanız kesinlikle öneririm.'

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Rizline Hyundai Accent Era 2006 -2012 3D Havuzlu Paspas

Rizline Hyundai Accent Era 2006 -2012 3D Havuzlu Paspas

Yağmur çamur derdine son veren havuzlu paspaslar için alışveriş zamanı.

Hyundai Accent ile uyumlu olan paspasın fiyatı 1210 TL.

Rizline Hyundai Accent Era 2006 -2012 3D Havuzlu Paspas

'Araca göre uygundur kullanışlı ve yumuşak tavsiye ederim.'

Diğer markalar için uygun olan havuzlu paspaslara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Sw Future Açık Rüzgar ve Su Geçirmez Sıcak Eldiven

Sw Future Açık Rüzgar ve Su Geçirmez Sıcak Eldiven

S-M-L-XL olmak üzere 4 beden seçeneği mevcut.

Üstelik eldivenin dokunmatik özelliği de olduğu için telefonunuzu kullanırken eldiveni çıkarmanız gerekmiyor.

Fiyatı 359 TL.

Sw Future Su Geçirmez Bisiklet Kış Sıcak Eldiven

'Ben gayet beğendim, elinizin ölçünüzü alarak o ölçüye uygun değerlerde rahatlıkla sipariş edebilirsiniz. Parmak uç kısımlarında parmaklarınızı kavrayan adete hissedilmez şeritler var. Dokunuşu, kavrayışı, duruşu gayet güzel. Ancak hiç soğuk geçirmiyor diyemem. Öte yandan satıcı öyle bir muhafaza poşete koymuş ki yapan yapıyor diyorsunuz. Paketlemedeki itinayı bizim Türk satıcılara da tavsiye ederim. Velhasıl fiyat performans ürünü olarak gayet güzel. Ha bu arada dokunmatik özelliği var.'

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Honor Pad 9 8GB 256GB 12.1" Tablet + Klavyeli Kılıf

Honor Pad 9 8GB 256GB 12.1" Tablet + Klavyeli Kılıf

Honor Pad 9 8GB 256GB 12.1' Tablet, geniş ekranı, yüksek görüntü kalitesi ve uzun pil ömrü ile öne çıkan bir tablet.

Klavyeli kılıf ile gelmesi de artısı.

Honor Türkiye garantili tabletin fiyatı 10.999 TL.

Honor Pad 9 8GB 256GB 12.1' Tablet + Klavyeli Kılıf

'Donanım yönünden ekran ve ses sistemini çok beğendim. Bluetooth klavyesi de çok kullanışlı. Yanında hediye gelen bluetooth kulaklık ise gerek gürültü engelleme ve gerekse ses kalitesi yönünden ben beğendim.'

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DeFacto Su Geçirmez Relax Fit Mont

DeFacto Su Geçirmez Relax Fit Mont

Uygun fiyata mont almak isteyenlerin tercihi.

Fiyatı sadece 464 TL.

DeFacto Su Geçirmez Relax Fit Mont

'Kumaş kalitesi ve dolgusu fiyatına göre oldukça iyi. '

Çok satan moda ürünlerinin hepsini görmek istersen, buraya tıklayabilirsin.

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Salomon Xa Pro 3D V9 Spor Ayakkabı

Salomon Xa Pro 3D V9 Spor Ayakkabı

40-49 arası numarası mevcut olan spor ayakkabı, erkek spor ayakkabıları arasında en çok satılan model.

Su geçirmez özellikte ve alt tabanı da oldukça rahat.

İndirimli fiyatı 3895 TL.

Salomon Xa Pro 3D V9 Spor Ayakkabı

'Kendi bedenimi aldım tam oldu ayağım taraklı olmasına rağmen bir sıkıntı yaşamadım.'

Çok satan moda ürünlerinin hepsini görmek istersen, buraya tıklayabilirsin.

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Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

0.89 litre kapasiteli Stanley pipetli termosun farklı renk seçenekleri de mevcut.

Fiyatı 1709 TL.

Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

'Gerçekten çok uyguna almış oldum paketleme hız harika prime kalitesi…Ömür boyu garantisini de yaptırdım. Bunun sayesinde bolca su içiyorum.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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