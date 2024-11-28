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Ev Yaşam
Kasım İndirimleri Boyunca En Çok Satan 18 Ev Yaşam Ürünü

etiket Kasım İndirimleri Boyunca En Çok Satan 18 Ev Yaşam Ürünü

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 20:45

Kasım ayındaki dev indirimlerde en çok satılan ev yaşam ürünlerini sizin için tek tek derledik. Birbirinden güzel yemek takımları, keskin bıçak takımları, gece lambaları, ev aydınlatma sistemleri, yorgan ve daha fazlası. Bakmadan geçmeyin çünkü çoğu hala indirimde!

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 28.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kütahya Porselen Bone Olympos 12 Kişilik Desenli Yemek Takımı

Kütahya Porselen Bone Olympos 12 Kişilik Desenli Yemek Takımı

Kütahya Porselen'den 68 parçadan oluşan tam 12 kişilik çok şık bir yemek takımı. Kasım ayının en çok satılanı...

Fiyatı 9894 TL.

Kütahya Porselen Bone Olympos 68 Parça Yemek Takımı

Amazon external

Philips Hue Play 2'li EkoPaket

Philips Hue Play 2'li EkoPaket

16 milyon renkle ve sıcak-soğuk beyaz ışıkla oynayarak benzersiz bir aydınlatma deneyimi yaratabilirsiniz.

Fiyatı 3519 TL.

Philips Hue Play 2'li EkoPaket

Amazon external

Şarjlı Araç Süpürgesi

Şarjlı Araç Süpürgesi

30-35 dakika çalışma süresine sahip olan şarjlı süpürge, aracını hep temiz tutmak isteyenlerin favorisi.

Fiyatı 1299 TL.

Şarjlı Araç Süpürgesi

Amazon external

Karaca Nakkaş 6 Kişilik Yemek Takımı

Karaca Nakkaş 6 Kişilik Yemek Takımı

24 parçadan oluşan 6 kişilik çok şık bir yemek takımı.

Fiyatı 2999 TL.

Karaca Nakkaş 6 Kişilik Yemek Takımı

Amazon external

Songmics Oyun Sandalyesi

Songmics Oyun Sandalyesi

Ergonomik şekilli sırtlık 70 cm yüksekliğindedir ve 175 cm boyuna kadar ofis çalışanları için mükemmel bir seçim olacaktır.

Fiyatı 3999 TL.

Songmics Oyun Sandalyesi

Amazon external
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Vigo Wood Katlanır Ayaklı Ayarlanabilir Laptop Sehpası

Vigo Wood Katlanır Ayaklı Ayarlanabilir Laptop Sehpası

Diz üstü sehpalar arasında en çok satılan model, aynı zamanda Kasım indirimlerinde en çok satılan ürünlerden biri.

Telefon bölmesi de olan oldukça kullanışlı ve kaliteli bir ürün.

Fiyatı 881 TL.

Vigo Wood Katlanır Ayaklı Ayarlanabilir Laptop Sehpası

Amazon external

Tefal Titanyum Simple Cook Difüzyon Özellikli Tava Seti

Tefal Titanyum Simple Cook Difüzyon Özellikli Tava Seti

20, 24 ve 28 cm çapında 3 adet uzun ömürlü tava.

Fiyatı 2799 TL.

Tefal Titanyum Simple Cook Difüzyon Özellikli Tava Seti

Amazon external

Astronot Uzaktan Kumandalı Projektör Gece Lambası

Astronot Uzaktan Kumandalı Projektör Gece Lambası

Karanlıktan korkan çocukların favorisi.

Astronot galaksisi gece lambası projektörü, çocuk odasındaki duvarda ve tavanda fantastik bir bulutsu ve yıldızlı gökyüzü yansıtır, geceleri rahat bir uyku ve rahatlama hissi yaratır.

Fiyatı 619 TL.

Astronot Uzaktan Kumandalı Projektör Gece Lambası

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Markakanvas Metal Kasalı Eski Dünya Haritalı Duvar Saati

Markakanvas Metal Kasalı Eski Dünya Haritalı Duvar Saati

50 cm çapında güzel bir duvar saati.

Fiyatı 1529 TL.

Metal Kasalı Eski Dünya Haritalı Duvar Saati

Amazon external

Philips Hue Bridge - Akıllı Aydınlatma Bağlantı Köprüsü

Philips Hue Bridge - Akıllı Aydınlatma Bağlantı Köprüsü

50 adede kadar ışık ekleyebilir ve sesinizle kontrol edebilirsiniz.

Fiyatı 1759 TL.

Philips Hue Bridge - Akıllı Aydınlatma Bağlantı Köprüsü

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Mulberry Wellsoft Battaniye

Mulberry Wellsoft Battaniye

Ölçüleri 170x230 cm olan battaniye yumuşacık, televizyon izlerken sarılmak için ideal.

Fiyatı 419 TL.

Mulberry Wellsoft Battaniye

Amazon external

Peka Yüksek Kalite 4 Katlı Çiçeklik Saksı Standı

Peka Yüksek Kalite 4 Katlı Çiçeklik Saksı Standı

Evinize ayrı bir hava katacak şık bir çiçek standı.

Fiyatı 599 TL.

Yüksek Kalite 4 Katlı Çiçeklik Saksı Standı

Amazon external

Manyetizma Ahşap Satranç Takımı

Manyetizma Ahşap Satranç Takımı

Satranç sevenler için taşınabilir katlanabilir ahşap tasarımı ile şık bir satranç takımı.

Fiyatı 1085 TL.

Manyetizma Ahşap Satranç Takımı

Amazon external

Karaca Home Aile Banyo Seti

Karaca Home Aile Banyo Seti

4 parçadan oluşan yıllar boyu kullanabileceğiniz kalitede bir banyo seti. 

Setin içerisinde 2 adet bornoz ve 2 adet de baş havlusu bulunuyor.

Fiyatı 1199 TL.

Karaca Home Carli 4 Parça Bornoz/Baş Havlusu Aile Banyo Seti

Amazon external

Yumuşak Tek Kişilik Renkli Yorgan

Yumuşak Tek Kişilik Renkli Yorgan

Çift taraflı, yumuşacık dokusu ile bayılacağınız bir yorgan.

Fiyatı 864 TL.

Yumuşak Tek Kişilik Renkli Yorgan

Amazon external
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Lava Metal Döküm Yuvarlak Kızartma Tavası

Lava Metal Döküm Yuvarlak Kızartma Tavası

28 cm çapında kulplu tasarıma sahip çok kullanışlı bir tava.

Fiyatı 857 TL.

Lava Metal Döküm Yuvarlak Kızartma Tavası

Amazon external

Zwilling Twın Chef 2 Dilimleme Bıçağı

Zwilling Twın Chef 2 Dilimleme Bıçağı

Paslanmaz çelik, korozyona dayanıklı kaliteli bir bıçak arayanların tercihi.

Fiyatı 945 TL.

Zwilling Twın Chef 2 Dilimleme Bıçağı

Amazon external

Kütahya Porselen Zeugma 12 Kişilik Yemek Takımı

Kütahya Porselen Zeugma 12 Kişilik Yemek Takımı

50 parçadan oluşan 12 kişilik, renkleriyle görenleri büyüleyen bir yemek takımı.

Fiyatı 4499 TL.

Kütahya Porselen 11751 Zeugma 12 Kişilik 50 Parça Yemek Takımı

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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