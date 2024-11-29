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Yataş Yaylı Yataktan Stanley Termos Bardağa Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Yataş Yaylı Yataktan Stanley Termos Bardağa Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 12:22

Hava bir anda buz gibi oldu. Doğal olarak da ayakları sıcacık tutacak çoraplar, içeceklerimizi uzun süre sıcak tutan termoslar da bu hafta listemize girdi. Yeni yıla da az bir zaman kaldığı için yılbaşı ağacı süsleri şimdiden listemize girmeyi başardı. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 29 Kasım 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yataş Bedding Belisima Ranforce Nevresim Takımı

Yataş Bedding Belisima Ranforce Nevresim Takımı

Desen ve renkleriyle çok beğenilen, uzun yıllar keyifle kullanabileceğiniz bir takım.

Ebatı 200x220 cm.

İndirimli fiyatı 881 TL.

Yataş Bedding Belisima Ranforce Nevresim Takımı

'Çok beğendim. Kalitesi güzel pamuklu. Çok çabuk elime ulaştı ve fiyat olarak uyguna geldi tavsiye ederim. Çarşafı olması da güzel .'

Hepsiburada external

Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge Kablolu

Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge Kablolu

Pratik temizlik için uygun fiyatlı, kablolu dikey süpürge.

Fiyatı 549 TL.

Kiwi KVC-4108 Dikey Elektrikli Süpürge Kablolu

'Ürün fiyatı ve performansı gayet güzel çekim gücü iyi bu fiyata kaçmaz.'

Hepsiburada external

Classone 15.6" Su Geçirmez Notebook Laptop Çantası

Classone 15.6" Su Geçirmez Notebook Laptop Çantası

Su geçirmez kumaşa sahip uzun ömürlü bir çanta.

İndirimli fiyatı 428 TL.

Classone Su Geçirmez Laptop Çantası

'Gayet kaliteli ve şık bir çanta. Bölme sayısı ve koruyuculuğu da yeterli.'

Hepsiburada external

Bosch MUMS2VM40 900 W 3.8 lt Mutfak Şefi

Bosch MUMS2VM40 900 W 3.8 lt Mutfak Şefi

Güçlü motor sayesinde zahmetsiz ve hızlı şekilde dilediğiniz malzemeyi karıştırmanın veya yoğurmanın tadını çıkarın.

Fiyatı 7773 TL.

Bosch MUMS2VM40 900 W 3.8 lt Mutfak Şefi

'Harika ürün. Bu kadar iyi olduğunu tahmin etmemiştim. Bu kadar ürünün bir arada olması çok iyi. Kalabalık aileler için hamur haznesi küçük gelebilir.'

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Yataş Bedding Blue Star Dht Yaylı Seri Yatak

Yataş Bedding Blue Star Dht Yaylı Seri Yatak

Orta sertlikte rahat ve kaliteli bir uyku imkanı sunan yatak çift taraflı kullanıma uygundur.

Farklı ebatları mevcut.

İndirimli fiyatı 11.061 TL.

Yataş Bedding Blue Star Dht Yaylı Seri Yatak

'Yakın zamanda verdiğim en doğru karar olabilir. 150*200 olanını almıştım. Yatak ne sert ne de yumuşak. 15-20 günde bir çarşafları değiştirirken yatağı da 180 derece çeviriyorum ki hep aynı yerde yatmış olmayayım ve uzun ömürlü olsun.'

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Siyah Termal Işık Geçirmez Blackout Karartma Perde

Siyah Termal Işık Geçirmez Blackout Karartma Perde

Işığı geçirmeyen, ısıyı bloklayan harika bir perde.

Fiyatı indirimde 668 TL.

Siyah Termal Işık Geçirmez Blackout Karartma Perde

'Ürün kumaşı gayet kaliteli. Ve tertemiz kokuyor. Işığı çok güzel kesti. Yanlardan biraz uzun alın:) Ayrıca dikişlerinde falan hiç bir sorun yok.'

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Tefal N41701 Motiva Termos 1 L

Tefal N41701 Motiva Termos 1 L

1 litre kapasiteli termosun içi cam. İçecekleri 12 saate kadar sıcak tutar.

İndirimli fiyatı 764 TL.

Tefal N41701 Motiva Termos 1 L

'İki tane kendime, iki tane de hediye aldım fiyatları düşünce. Kahve ile çay termoslarını ayırdım, içi cam malzeme çocukluğumdaki gibi ve uzun süre de sıcak tutuyor. Kahvaltı masalarının ve pikniklerinin vazgeçilmezi.'

Hepsiburada external

Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

Kapasitesi 0.35 litre olan termosun farklı renk seçenekleri de mevcut.

Hafif, kolay taşınabilir ve içeceklerinizi uzun saatler sıcacık tutan bir termos bardak.

İndirimli fiyatı 1049 TL.

Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

'Büyükçe bir bardak kadar içecek alıyor. Tek kişi için gayet yeterli. İki kişiye birer porsiyon içecek çıkar. Dış yüzeyi ısınmıyor. Kapak kısmı ağzı yakacak kadar ısınmıyor. 83.3 derece koyduğum su 1 saat sonra 74.8 oldu. 2. saatin sonunda 69.6, 3.saatte 64.8, 4.saatte 61.1 ve 5.5 saat sonra 56.7 oldu. Süre uzadıkça soğuma hızı düşüyor.'

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Waldern Yılbaşı Çam Ağacı Yıldız Tepeliği

Waldern Yılbaşı Çam Ağacı Yıldız Tepeliği

Şıklığı, uygun fiyatı ve ideal boyutuyla beğeni toplayan ürün, ağacı daha uzun gösterme özelliğiyle de dikkat çekiyor. 

İndirimli fiyatı 246 TL.

Waldern Yılbaşı Çam Ağacı Yıldız Tepeliği

'Çok beğendim boyutu çok güzel geldi kocaman değil ama küçük de değil 150 cm ağacıma çok güzel oldu şıklık kattı ve boyunu daha uzun gösterdi.'

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Kahve Dünyası Çekirdek Espresso 1000gr

Kahve Dünyası Çekirdek Espresso 1000gr

Dengeli aroması ve düşük asiditesi ile beğeni toplayan bir kahve.

Fiyatı 459 TL.

Kahve Dünyası Çekirdek Espresso 1000gr

'5 senedir favori kahvem. Paketlemesi harika, skt.10.2026. Kahve Dünyası'na çok teşekkür ediyorum.'

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Salomon X Ultra 4 MID GTX Erkek Yürüyüş Botu

Salomon X Ultra 4 MID GTX Erkek Yürüyüş Botu

İhtiyaç duyduğunuz stabilite, kavrama ve su geçirmezlik koruması bu botta.

Fiyatı 5338 TL.

Salomon X Ultra 4 MID GTX Erkek Yürüyüş Botu

'Ürün ayakta kibar duruyor. Normalde 42 giyerim bunun 43’ü bana tam oldu. Kişiye göre değişebilir. Ayrıca Pazar günü verdiğim sipariş Pazartesi günü elimde olduğu için de Amazon'a teşekkürler.'

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GoWith 3'lü Norveç Tipi Yünlü Termal Kadın Çorap Seti

GoWith 3'lü Norveç Tipi Yünlü Termal Kadın Çorap Seti

Ayakları üşüyenlerin favorisi.

Fiyatı 224 TL.

GoWith 3'lü Norveç Tipi Yünlü Termal Kadın Çorap Seti

'Gerçekten çok sıcak tutuyor. Fiyatına göre tam bir performans ürünü, düşünmeden alabilirsiniz.'

Çok satan ürünlerin hepsine bakmak istersen buraya tıklayabilirsin.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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