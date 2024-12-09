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Spor Giyimi ve Hareket Etmeyi Sevenler İçin Fırsat Önerileri

etiket Spor Giyimi ve Hareket Etmeyi Sevenler İçin Fırsat Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 13:34

Hareketli yaşam tarzını benimsemiş ve spor giyimine düşkün olanlar için özel indirim fırsatları derledik. Under Armour markasının rahat ve şık koşu ayakkabılarından, Contigo'nun kullanışlı termoslarına kadar pek çok popüler üründe cazip indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamak adına hemen harekete geçin ve spor yaparken de şıklığınızdan ödün vermeyin. 

Spor ve outdoor ürünlerindeki tüm fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 09.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Hafif ve dayanıklı yapısıyla günlük performansınıza eşlik eden mükemmel bir spor çantası!

Hafif ve dayanıklı yapısıyla günlük performansınıza eşlik eden mükemmel bir spor çantası!

UA Storm teknolojisi, su geçirmez kaplaması sayesinde zorlu hava koşullarına karşı koruma sağlar. Sağlam TPU kaplı alt ve yan paneller, ekstra dayanıklılık ve yapı kazandırırken, köpük astarı ile eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz. Hem işlevsel hem şık tasarımıyla spor ve günlük kullanım için ideal bir seçenek!

Under Armour UA Undeniable 5.0 Duffle Unisex Yetişkin Spor Çantası

Spor ve outdoor ürünlerindeki tüm fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir),Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı Erkek

Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı Erkek

Nefes alabilen file üst yüzeyi ve sentetik destek panelleriyle hem hafiflik hem de dayanıklılık sunar. EVA tabanlık sayesinde konforlu bir yastıklama sağlar, uzun süreli kullanımda bile rahatlık vadediyor. Dayanıklılık ve destek ihtiyacınızı karşılayan bu ayakkabı, spor ve günlük kullanım için favoriniz olacak!

Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu AyakkabısıErkek

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Contigo Byron, hayatınızı kolaylaştıracak bir tasarımla sizi sızıntı sorunlarına elveda demeye davet ediyor! 💧

Contigo Byron, hayatınızı kolaylaştıracak bir tasarımla sizi sızıntı sorunlarına elveda demeye davet ediyor! 💧

Tişörtünüzdeki lekeler, iş gömleğinizdeki izler ya da defterinizdeki ıslak sayfalar artık geçmişte kaldı. Patentli kapak teknolojisi sayesinde %100 sızdırmazlık garantisi sunar ve içeceğinizi güvenle taşımanızı sağlar. Hem şık hem de kullanışlı bir şişe arıyorsanız, Byron tam size göre! 

Contigo Üniseks Byron içecek şişesi

Kullanıcı yorumu;

Urun gerçekten harika. Tavsiye ederim. Soğuk su için 23-24 saat etkilidir, sıcak su için de en son 16 saat test ettim.

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Kaşif ruhlu çocuklar için tasarlanmış 17 oz’luk bu dayanıklı termos, okulda, parkta veya evde her yerde ihtiyaç duydukları sıvıyı rahatça tüketmelerini sağlar.

Kaşif ruhlu çocuklar için tasarlanmış 17 oz’luk bu dayanıklı termos, okulda, parkta veya evde her yerde ihtiyaç duydukları sıvıyı rahatça tüketmelerini sağlar.

Sızdırmaz FlowSteady™ kapak tasarımı, kapağı kaydırarak kolayca açılır ve su akışını düşükten yükseğe ayarlama imkanı sunar. Ayrıca, Stanley'nin çift duvarlı yalıtım sistemi sayesinde içecekler saatlerce soğuk kalır. Bu termos bardak, hem pratik hem dayanıklı bir çözüm arayan aileler için harika bir tercih!

Stanley The Wild Imagination Termos Bardak

Spor ve outdoor ürünlerindeki tüm fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

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Jack Wolfskin Erkek Winterstein Fz M Polar Ceket

Jack Wolfskin Erkek Winterstein Fz M Polar Ceket

Winterstein Full Zip, hafif Polartec 200 serisi polar kumaşıyla rahat ve sıcak bir alternatif sunuyor. Geri dönüşümlü malzemeden üretilen bu çevre dostu ceket, üç mevsim boyunca hafif bir dış katman olarak kullanılabilir. Şehirde ya da doğada, hem stil hem de konfor arayanlar için mükemmel bir seçenek! 🌿

Jack Wolfskin Erkek Winterstein Fz M Polar Ceket

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir),Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Coolist CLB24SET 24 Litre Buzluk

Coolist CLB24SET 24 Litre Buzluk

Coolist CLB24SET, 24 litre kapasitesiyle yiyecek, içecek veya ilaçlarınızı rahatlıkla muhafaza etmenizi sağlar. Dikey veya yatay yerleştirme imkânıyla pratik bir kullanım sunar. Setin içindeki 400 gr ağırlığında 2 buz kaseti, yiyeceklerinizi ve içeceklerinizi uzun süre soğuk ve taze tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca harici buz jeliyle de kullanılabilir. Kamp, piknik ya da uzun yolculuklar için mükemmel bir çözüm! 

Coolist CLB24SET 24 Litre Buzluk

Kullanıcı yorumu;

Balık avinda kullanmak için aldim gün boyunca nerdeyse güneşte kaldi ama içerisindeki ürünler gün sonunda hala soğuktu.

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USR Pilates Matı, fitness, yoga ve pilates gibi çeşitli branşlarda kullanılabilecek yüksek kaliteli bir mat.

USR Pilates Matı, fitness, yoga ve pilates gibi çeşitli branşlarda kullanılabilecek yüksek kaliteli bir mat.

Delikli tasarımı sayesinde, USR mat askılarıyla uyumlu olup, taşıma kolaylığı sağlar. 4 farklı desen seçeneğiyle şıklık da sunar. 6 mm kalınlık ideal seviyede olup, özellikle yoga gibi egzersizlere yeni başlayanlar için mükemmel bir seçim. Hem amatör hem de profesyonel kullanım için uygun!

USR Pilates Matı

Spor ve outdoor ürünlerindeki tüm fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon external

Champion Legacy C-Logo Kapüşonlu Sweatshirt, Erkek

Champion Legacy C-Logo Kapüşonlu Sweatshirt, Erkek

Bu kış, Champion Legacy C-Logo Kapüşonlu Sweatshirt ile şıklığı ve rahatlığı bir arada yaşayın! Yumuşak kumaşı ve rahat kesimiyle, soğuk havalarda mükemmel bir seçenek. 

Champion Legacy C-Logo Kapüşonlu Sweatshirt

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir),Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Amazon external

Contigo'nun Swish Autoseal Tritan Suluk şişesi, %100 Tritan BPA içermeyen malzemeden üretilerek dayanıklılığı ön plana çıkarıyor.

Contigo'nun Swish Autoseal Tritan Suluk şişesi, %100 Tritan BPA içermeyen malzemeden üretilerek dayanıklılığı ön plana çıkarıyor.

Patentli Autoseal teknolojisi sayesinde, tek elle basıp içme kolaylığı sunuyor. Artık suyunuzu arabanızda, çantanızda, yürüyüşlerde veya spor yaparken güvenle taşıyabilirsiniz. Tasarımı sayesinde sızıntı yapmaz ve hareket halindeyken rahatça içmenize olanak tanır. 

Contigo Swish Autoseal Tritan Suluk

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Salomon SPEEDCROSS 6 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Salomon SPEEDCROSS 6 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Salomon SPEEDCROSS 6 GTX, en zorlu arazi koşullarında bile rahatlıkla yürüyüş yapmanızı sağlar. GORE-TEX membranı sayesinde tam hava koruması sunar, böylece ayaklarınız kuru ve rahat kalır. Efsanevi SPEEDCROSS tasarımı, eşi benzeri olmayan kavrama ve mükemmel uyum sunuyor.

Salomon SPEEDCROSS 6 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Spor ve outdoor ürünlerindeki tüm fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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