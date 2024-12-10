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2024'ün En Beğenilen Elektronik Ürünleri

etiket 2024'ün En Beğenilen Elektronik Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 16:16

Bir yılın daha sonuna geliyoruz. Peki 2024 yılının en çok talep gören ve en beğenilen teknolojik ürünleri neler merak ediyor musunuz? Elektronik ürün satışında zirvede hangi ürünler var? En çok talep gören teknolojik ürünler hangi markanın? En çok satılan toz torbasız elektrik süpürgesinden en iyi kablosuz bluetooth kulaklığa...

2024 yılında en çok satın alınan ve kullanıcılar tarafından en çok övülen teknolojik ürünleri, fiyatları ve kullanıcı yorumları ile listeledik. Bakalım sizin favori ürününüz de listede mi?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

Bu içerik 08.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Samsung Galaxy Buds3 Pro Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Samsung Galaxy Buds3 Pro Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Tasarımı, kutusu, kalitesi, gürültü engelleme özelliği ve ses kalitesi ile kullanıcılarından tam not alan bir kulaklık.

Ayrıca bu kulaklıkta bulunan yapay zeka özelliği sayesinde kulağınızda kişisel bir tercümanınız var gibi hissedecek ve tüm dil bariyerlerini ortadan kaldırabileceksiniz.

Fiyatı 6669 TL.

Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulaklık

'Telefon görüşmelerinde ortam sesinin karşıya gitme sorununu neredeyse %99 çözen üstün başarısı var. Metro vb. yerlerdeki anons seslerini, kapı zilinin dibindeyken bile bu sesi karşıya göndermiyor. Müzik için beni ses kalitesi tatmin ediyor. Kutusunda kulaklıkların pil dolum hızı mükemmel.'

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Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Sıcak espressolardan serinletici buzlu kahvelere kadar 20 farklı kahvenin tadını tek tuşla çıkarabileceğiniz harika bir kahve makinesi. Üstelik temizlemesi de son derece kolay.

Fiyatı 24.014 TL.

Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

'Eğer önceden profesyonel bir makine kullanmamışsanız veya çok kaliteli 3. nesil kahvecilerde takılmamışsanız bu makineden gayet memnun kalacaksınız. Bir eksiklik hissetmeyeceksiniz. Kahve sıcaklığı gayet yeterli. 90 derece vardır çok rahat ki yanlış hatırlamıyorsam 92-98 diyor kitapçığında. Kahve sıcaklığını düşürüp arttırabiliyorsunuz bir tuş kombinasyonu sayesinde. Malzeme kalitesine gelecek olursak gayet yeterli, mutfağınızda da şık duran bir cihaz. '

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Monster Tulpar T7 V20.6.2 Intel Core i7 1 TB Oyun Bilgisayarı

Monster Tulpar T7 V20.6.2 Intel Core i7 1 TB Oyun Bilgisayarı

Bu güçlü oyun bilgisayarı, en zorlu oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için tasarlandı. 13. Nesil Intel Core i7 işlemcisi ve 32 GB RAM ile performansın doruklarına ulaşın. 1 TB SSD sayesinde oyunlarınız ve dosyalarınız için bolca yeriniz olacak. Nvidia GeForce RTX 4060 ekran kartı ile görsel şölen yaşayacak, her detayı en ince ayrıntısına kadar hissedeceksiniz.

Ayrıca 17,3 inç Full HD ekranı ve 144 Hz yenileme hızı ile oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacağınızdan emin olabilirsiniz.

Fiyatı 52.499 TL.

Monster Tulpar T7 V20.6.2 Intel Core i7 1 TB Oyun Bilgisayarı

'Kutu içeriği olarak gayet güzel korunmuş bir bilgisayar karşılıyor. Ekran büyüklüğü ve çözünürlüğü gerçekten çok iyi. Diğer arkadaşların yaşadığı gibi ışık sızması ve ölü piksel sorunu yaşamadım. Tüm sürücüleri yanında flash bellek ile yollanıyor bu çok güzel bir durum. Freedos olması herhangi bir zorluk yaratmıyor bir flash bellekle kolayca kurulum yapılıyor. Boşta 40 derece sabit RDR2 ultra yüksek ayarlarda (120 fps altına inmedim) ise 78-80 derece üstüne çıkmadı cihaz. Turbo modda fan sesi biraz farklı çıkabiliyor kulaklık ile kullanacaksanız bu sorun değil aksine içerideki ısıyı iyi soğutacak bir fan sistemi benim açımdan daha iyi. '

Hepsiburada external

Samsung T7 Shield 2TB Mini USB 3.2 Bej Taşınabilir SSD

Samsung T7 Shield 2TB Mini USB 3.2 Bej Taşınabilir SSD

Son derece sağlam, hızlı ve kompakt. Yeni T7 Shield size hareket halinde ve zorlu çevresel koşullarda bile üstün performans sunar. İçindeki süper hızlı teknoloji, dışındaki dayanıklı koruma ile kesintisiz bir iş akışı sunar.

Fiyatı 8773 TL.

Samsung T7 Shield 2TB Mini USB 3.2 Bej Taşınabilir SSD

'Ürün çok güzel, ufak cebe sığan, dokunuşu bile ayrı güzel. Tavsiye ederim. Hepsiburada çok hızlı gönderdi ve güzel paketlemiş ürünü. Rengi de mükemmel.'

Hepsiburada external

Huawei Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa

Huawei Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa

Fiyatı 6999 TL.

Şarjı yoğun kullanımda bile 10 güne kadar dayanan, tüm gün sağlık takibi yapabileceğiniz bir akıllı saat.

Huawei Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa

'Özet olarak: Önceliğiniz spor ve sağlık takibi ise alın. Yarı telefon gibi kullanma amacınız varsa (Whatsapp, Spotify, Instagram, Web surf, E-mail cevaplama vsvs) almayın.

Yaşımın 36'ya gelmesiyle birlikte yoğun spor yaparken olası kalp tehlikelerine karşı aldım. Normalde chest strap kullanıyordum ama sürekli tak-çıkar zor gelmeye başladığı için saate yöneldim. Android telefon kullandığım için Android uyumlu saatlere baktım. Youtube'daki The Quantified Scientist kanalına göre Apple Watch ile birlikte en iyi kalp atışı ölçen saat bu olduğu için de tercihim bu saat oldu.'

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Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

Philips XC8349/01 Aqua Plus Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

Çekiş gücü çok iyi olan dikey süpürge hem ıslak hem kuru kullanıma uygun.

80 dakika kullanım süresine sahip olan süpürgenin mikrofiber bezi 'Always Clean' kaplamalı. Bu ne demek peki derseniz, kısaca her temizlikten sonra bezi mikrop oluşumundan koruyan bir sistem diyebiliriz.

Tozu ve kiri %99 oranında yakalayan bu süpürge ile pırıl pırıl bir evin tadını çıkarmaya hazır olun.

Fiyatı 13.354 TL.

Philips XC8349/01 Aqua Plus Dikey Süpürge

'Çok ufak bir alanda denemek amaçlı kullandım temiz sandığım evden çıkanları görünce gözlerime inanamadım. Öndeki ışık tozları iyi gösteriyor.'

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Apple iPad 10.nesil 256GB 10.9" Wi-Fi Tablet

Apple iPad 10.nesil 256GB 10.9" Wi-Fi Tablet

10.9' ekranı, hızlı işlemcisi ile 2024'ün en iyi tabletlerinden.

Fiyatı 19.999 TL.

Apple iPad 10.nesil 256GB 10.9' Wi-Fi Tablet

'Bu nasıl bir hız akşam sipariş verdim sabah elime ulaştı. Üründe hiçbir sıkıntı yok Apple sayfasından kontrol ettirdim satın aldığım gün garantisi başlatılmış ve tüm platformlara baktım en uygun fiyat burasıydı.'

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Epson Ecotank L3250 Renkli Tanklı Yazıcı

Epson Ecotank L3250 Renkli Tanklı Yazıcı

Epson Ecotank L3250, kullanıcıların beğenisini kazanan bir model. Bunun en büyük sebeplerinden biri de kolay kurulumu ve kolay kullanımı. Yüksek baskı kalitesi ve ekonomik mürekkep tüketimiyle de öne çıkan yazıcı, kullanıcılar tarafından tavsiye ediliyor.

Fiyatı 6445 TL.

Epson Ecotank L3250 Renkli Tanklı Yazıcı

'Yazıcıyı modemin wps özelliği ile evin wifi ağına bağladım. 5 GHz desteklemiyor, 2.4 GHz seçince bağlandı. Android uygulamasında renkli yazma sorununu düzeltmek için gereken güçlü temizleme menüsü yok, Windows uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Renkli çıktı gerçekten muazzam, dergi kitap sayfası gibi canlı renkler.'

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Xiaomi C200 İç Mekan Güvenlik Kamerası

Xiaomi C200 İç Mekan Güvenlik Kamerası

Xiaomi akıllı güvenlik kameraları, 1080p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile size çok yönlü net görüntü kayıt deneyimi sunan bir ürün.

Üstelik iki yönlü gerçek zamanlı sesli aramaları destekleyerek, nerede olursanız olun evde sevdiklerinizle ve evcil hayvanlarınızla sohbet edebilirsiniz.

Fiyatı 1029 TL.

Xiaomi Güvenlik Kamerası

'Ürün gerçekten çok basit kuruluma sahip. Sesle kontrol edebilmek özellikle benim gibi çocuk odasında kullanacaklar için çok iyi. Görüntü kalitesi hem gündüz hem gece çok başarılı. Uygulamadan rahatça izliyorsunuz. Bebek/çocuk odası için bence dünya paralar vermeye hiç gerek yok. Bu ürün tüm ihtiyacınızı karşılayacak.'

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Arçelik Ekolojik 12325 A 12000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima

Arçelik Ekolojik 12325 A 12000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima

Yaz aylarının kurtarıcısı olan Arçelik klima, sessiz çalışması, hızlı soğutma performansı ve enerji tasarrufu özellikleriyle, kullanıcılarından övgü alan bir ürün.

Fiyatı 28.399 TL.

Arçelik Ekolojik 12325 A 12000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima

'Klima çok sessiz çalışıyor. 5 dakikada ortamı soğutuyor. Fiyatı da uygun, Kesinlikle tavsiye ederim.'

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Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil Akıllı Tv Kutusu

Xiaomi Mi TV Box S 2. Nesil Akıllı Tv Kutusu

Kullanımı çok pratik ve kolay.

Eski nesil televizyonlarınızı akıllı televizyona dönüştürmenin en pratik ve en uygun fiyatlı yolu.

Fiyatı 2249 TL.

Xiaomi Akıllı Tv Kutusu

'Pandemide aldığım sürekli sorunsuz ve severek kullandığım halihazırda Mi box s 4k cihazım vardı ve bunu ikinci tv için aldım. Sadece medya tüketiyorum hiç oyun vs yüklemedim kullanmadım o konuda performansını bilmiyorum ama ilginç bir şekilde kullandığım mi box s 4k cihazımdan çok daha temiz bir görüntü verdi, aynı tv'de ikisini denedim ayrı ayrı ve bariz şekilde siyah daha siyah renkler daha canlı mi stick 4k'da başka tvleri bilemem ama benim televizyonumda iki cihaz arasında hissedilir bir fark var renklerde ve siyahlarda. Donanım olarak ekran kartı ve işlemci zaten farklı ve bu fark görüntüye yansıyor. Cihaz tıkır tıkır tüm gün bir çok farklı uygulamada kullandım kasma donma takılma hiç yaşamadım, oldukça hızlı. Tekrar Mi box s 4k mı alsam bunumu alsam diye düşünüp aradaki donanım farkından dolayı bunu aldım iyi ki de bunu almışım. Çok memnunum. 

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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