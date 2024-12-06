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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 16:31

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 06.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Savaş Sanatı - Sun Zi

Savaş Sanatı - Sun Zi

Komutan ve düşünür olarak ünlenen Sun Zi'nin Savaş Sanatı adlı eseri insanlık tarihinin en eski ve en fazla araştırılan ve tartışılan strateji eseridir. Bütün dünyada sadece askerlik alanında değil, iş idaresi ve kişisel gelişim gibi pek çok alanda da bir strateji klasiği olarak kabul görmüştür.

Fiyatı 24 TL.

Savaş Sanatı - Sun Zi

'Kısa ve öz . Başarılı bir eser.'

Çok satan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Şimdiden uyarayım, gerçekler canınızı çok acıtacak. Tüm hayalleriniz ve umutlarınız yerle bir olacak ama sonra daha sağlam bir şekilde tekrar yeşerecekler. Eğer gerçeklerin acımasızlığı ile yüzleşmeye hazır değilseniz hemen yan tarafta duran birbirinin benzeri klasik gelişim kitaplarından birini alın lütfen.

Şimdi hazırsanız, emniyet kemerinizi bağlayın ve koltuklarınızı dik konuma getirin.

Çünkü hayatınızda ilk kez gerçeklerin türbülansına gireceksiniz ve uçuşunuz ekonomi sınıfı.'

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara

Fiyatı 121 TL.

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

'Kendisini doçentliğinden beri youtube ve twitter üzerinden takip ediyorum. Oldukça akıcı bir dille yazılmış hemencecik okunuyor. Ayrıca her konu için bir araştırma detaylı olarak (bu kitabın amacı çerçevesinde özetlenerek) anlatılmış. İçerik olarak bir tür anti-ted konuşması gibi düşünebilirsiniz. Ben o yönüyle çok beğendim. 'Kendi işimi kuracağım...' diye siyah boğazlı kazakla yola çıkan arkadaşlar önce bu kitabı okumalılar.'

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Hayat En Çok İyileri Kırar: Kırıldığımız Yerden Güçlenmenin Yolları

Hayat En Çok İyileri Kırar: Kırıldığımız Yerden Güçlenmenin Yolları

'Olumsuz bir olay karşısında kendini suçlamak, başkasını suçlamak, koşulları suçlamak koza örmek gibidir. Kişi bu sorulara takıldıkça kozasını kalınlaştırır, içine hapsolur ve kurban olduğuna inanır. Buna karşılık, 'Şu anda iyi olan ne?' sorusunu kendisine sorduğunda kozayı deler ve sorunu çözmek için sahip olduğu öz kaynakları fark edip odağını fırsatlara çevirir. Çünkü enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişir.'

Fiyatı 123 TL.

Hayat En Çok İyileri Kırar: Kırıldığımız Yerden Güçlenmenin Yolları

'Sohbet, konuşma dilinde yazmış. Çok fazla bilgi, çok fazla detay var. Birkaç kez okunmalı. Bilgi küpü.'

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Longevity Planı: Gençleşmek İsteyenlerin El Kitabı

Longevity Planı: Gençleşmek İsteyenlerin El Kitabı

Gerçekten yaşlanmak zorunda mıyız? Yaşlanmak kaderimiz mi?

Peki, neden yaşlanırız?

Yaşlanmak aslında bir hastalık mı? Yaşlanmanın önüne geçilebilir mi?

Peki, hangi özelliklere sahip bir hücre yaşlıdır, hangisi gençtir?

Gençlik dönemini uzatmak mümkün mü? 140 yıl yaşamak ister miydiniz?

Fiyatı 110 TL.

Longevity Planı: Gençleşmek İsteyenlerin El Kitabı

'Ayşegül Çoruhlu'nun muhteşem anlatımı ile tekrar tekrar açılıp okunulacak her sayfasında değerli bilgilerin bulunduğu bir başucu kitabı.'

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İçimizdeki Çocuk - Doğan Cüceloğlu

İçimizdeki Çocuk - Doğan Cüceloğlu

İçimizdeki Çocuk kitabı; İç Çocuk ve İç Anne-Baba ilişkisinin nasıl oluştuğunu, türlerini ve günlük yaşamımızda duygu, düşünce ve davranışlarımıza nasıl yansıdığını inceliyor. Kitapta; çevresine uyumu elinden gelen en iyi biçimde yaparak sizi bugünlere getiren, içinizde bırakıldığı yerde unutulmuş duran iç çocuğa “merhaba” diyebilmeniz için alıştırmalar paylaşılıyor. Şimdi sıra sizde: İçinizdeki Çocuğa ulaşıp onunla sağlıklı bir ilişki kurabilirsiniz. Vereceğiniz emeğe ve zamana değer. Çünkü İçimizdeki Çocuk sağlıklı olmadan biz yetişkinlerin sağlıklı ve doyumlu bir yaşam gerçekleştirmesi olanaksızdır. 

İç dünyanıza denge, ahenk ve huzur getirmek sizin için anlamlıysa bu kitap sizin için… 

Fiyatı 118 TL.

İçimizdeki Çocuk - Doğan Cüceloğlu

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Gel Dünyayı Keşfedelim: Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri

Gel Dünyayı Keşfedelim: Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri

'Türkiye'nin güzel tabiatını, zengin kültürel yapısını, adım başındaki ilginçliklerini tanıyan ve seven bir gençliğin buradan kopması pek mümkün değildir. Hatta yurtdışına göçün kendisi bile bu yüzden geçici olabilir. Bu bakımdan Türkiye'ye dair yazılarımı özel bir bölümde topladık. Umarım sizleri güzel mevsimlerde harekete geçirecek ve ülkemizin zenginliklerinin farkına varacaksınız.'

- İlber Ortaylı

Fiyatı 68 TL.

Gel Dünyayı Keşfedelim: Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri

'Her zamanki İlber Ortaylı kalitesi.'

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Postayla Gelen Deniz Kabuğu - Behiç Ak

Postayla Gelen Deniz Kabuğu - Behiç Ak

Çocuk kitapları arasında çok satanlardan...

 Anı yaşamak yerine, onu teknolojik araçlarla kaydeden bir çocuğun sanal dünyaya tutkusunu anlatıyor. Roman, ilginç karakterleriyle de okuruna süprizler sunuyor. 

Pantomimci babasının ve avukat annesinin yoğun iş yaşamları, Sude’nin ailesiyle paylaştığı saatleri iyice azaltmıştır. Arkadaşının önerisiyle bir tablet bilgisayar edinen Sude, kısa bir su¨re içinde, sanal dünyanın parçası olup çıkar. Sıkılmadan oyalanıyor, üstelik her an ulaşılabiliyor diye, onun yeni ilgisini önce olumlu bulan ailesi, zamanla Sude’nin aşırı tutkusundan endişelenmeye başlar. Annesi kızını “kurtarma” operasyonuna girişir. Sude dijital labirentten kurtulabilecek midir?

Fiyatı 130 TL.

Postayla Gelen Deniz Kabuğu

'Güzel ve akıcı bir kitap. “Okuyan bilir, yazan unutmaz”mış. İlk ve ortaokul seviyesindeki çocukların merakla okuyabileceği bir kitap.'

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Yorgunluk Toplumu - Byung-Chul Han

Yorgunluk Toplumu - Byung-Chul Han

Yorgunluk Toplumu günümüzün en etkili filozoflarından Byung - Chul Han'ın başyapıtıdır. Günümüzü anlamak isteyen herkese! Gözden geçirilmiş çevirisiyle...

Fiyatı 83 TL.

Yorgunluk Toplumu - Byung-Chul Han

'Gayet keyifli bir okuma.'

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Demir Alev - Rebecca Yarros

Demir Alev - Rebecca Yarros

Daha önce hiç okumadığınız türde bir fantastik roman.

Fiyatı 274 TL.

Demir Alev - Rebecca Yarros

'Bu birincisinden daha akıcıydı ve inanılmaz… 3. kitabı acil çıkarmaları lazım. İhtiyaç değil artık bu mecburiyet!!!! Kitap hasarsızdı ve hızlı geldi. Teşekkürler Amazon.'

Serinin diğer kitapları da burada.

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Varislerin Oyunu (Ciltli) - Adora Yağmur

Varislerin Oyunu (Ciltli) - Adora Yağmur

Yirmi dört krallık arasında bölünmüş ve düzensiz bir şekilde yönetilen Wisteria Diyarı.

Savaş, açlık ve suçlarla dolu bir dünya.

Fiyatı 160 TL.

Varislerin Oyunu (Ciltli)

'Kitabın konusu çok güzeldi kargo iyi paketlenmişti hasarsız geldi posteri ve kartı da vardı.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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