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Apple, Samsung, Xiaomi ve Çok Daha Fazlası! 2024'ün En Sevilen Cep Telefonu Modelleri

etiket Apple, Samsung, Xiaomi ve Çok Daha Fazlası! 2024'ün En Sevilen Cep Telefonu Modelleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 10:55

2024’te Hangi Telefon Alınır? Yeni telefon almayı düşünenler için akıllarda birçok soru: Hangi telefon birinci sırada? Samsung mu iPhone mu daha iyi? İşte bu içerikte tüm bu sorulara cevap veriyor ve 2024’ün en sevilen telefon modellerini inceliyoruz. Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo gibi dev markaların en çok tercih edilen modellerini karşılaştırdık. En güvenilir telefon hangisi diye merak edenler ya da bütçesine göre en iyisini arayanlar için rehberimiz hazır. Hazırsanız, teknoloji dünyasının trendlerine yakından bakalım!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.' Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 05.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Samsung Galaxy S24 FE (128 GB, 8 GB RAM, Gri)

1. Samsung Galaxy S24 FE (128 GB, 8 GB RAM, Gri)

Samsung Galaxy S24 FE, geniş ekranı ve üstün donanımıyla teknoloji severleri büyülemeye geliyor! 50 MP’lik yapay zeka destekli kamerasıyla fotoğraflarınız profesyonel çekimlere taş çıkartacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı, akıcı bir deneyim ve geniş bir saklama kapasitesi sunuyor. Uzun pil ömrüyle gün boyu kesintisiz kullanım sağlarken, Android’in en yeni sürümü sayesinde her işinizi kolayca halledersiniz. Samsung Türkiye garantisiyle güvenli bir alışveriş keyfi sunan bu model, modern gri rengiyle tarzınızı tamamlıyor.

'Tam bir premium hissiyatını bu modelde alabiliyorsunuz, önceki FE serilerinin bu kalite yoktu. Bence bu fiyata alınabilecek en mantıklı telefon. Zaten diğer S24 serilerileiyle de (ultra hariç) kamera performansı aynı.'

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2. Samsung Galaxy S23 FE 8 GB RAM, 256 GB Hafıza, Grafit (Samsung Türkiye Garantili)

2. Samsung Galaxy S23 FE 8 GB RAM, 256 GB Hafıza, Grafit (Samsung Türkiye Garantili)

Samsung Galaxy S23 FE, hem performansı hem de şık tasarımıyla göz dolduruyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı, aynı anda birçok işlemi yaparken hızdan ödün vermeyen bir deneyim sunuyor. Geniş ekranı, oyun ve multimedya keyfi için mükemmel bir görüntü kalitesi sağlarken, uzun pil ömrüyle gün boyu kesintisiz kullanım imkanı tanıyor. Grafit rengi, telefonunu hem sade hem de şık görmek isteyenler için zarif bir seçim. Üstelik, Samsung Türkiye garantisiyle sunulan bu model, güvenli alışveriş için ideal!

'Telefon bazı özellikleri kırpılmış bir amiral gemisi. Özellikle bu modelin Samsung cep telefonu fiyat aralığında hem donanım hemde kamera konusunda rakibi yok. '

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3. Samsung Galaxy A23 (128 GB, 4 GB RAM, Siyah)

3. Samsung Galaxy A23 (128 GB, 4 GB RAM, Siyah)

Samsung Galaxy A23, uygun fiyatı ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor. 6.6 inçlik FHD+ ekranı, göz alıcı görüntü kalitesiyle video izlerken veya oyun oynarken fark yaratıyor. 50 MP dörtlü kamerası, detaylara odaklanarak her anınızı ölümsüzleştiriyor. 4 GB RAM ve 128 GB hafızasıyla günlük kullanım için yeterli hız ve depolama alanı sunuyor. Samsung Türkiye garantisiyle satışa sunulan bu siyah model, şıklığı ve dayanıklılığı bir arada sunuyor.

'Kamera kalitesi iyi, 4K kalitesinde videolar çekip oynatabiliyor, hızlı şarj oluyor ve pili normal bir kullanımda iki güne yakın gidiyor. bu arada USB Bağlantı Noktası ve şarj kablosu kutusunun içinden çıkıyor yani tekrar almanıza gerek yok. '

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4. Huawei Nova 12 SE (256 GB, 8 GB RAM, Siyah)

4. Huawei Nova 12 SE (256 GB, 8 GB RAM, Siyah)

Huawei Nova 12 SE, yüksek performansı ve şık tasarımıyla ön plana çıkıyor. 256 GB geniş hafızası, uygulamalar ve multimedya dosyalarınızı saklamak için ideal bir alan sağlıyor. 8 GB RAM, aynı anda birden fazla iş yapmayı sevenler için kusursuz bir akıcılık sunuyor. Gelişmiş kameraları sayesinde hem fotoğraf çekiminde hem de video kayıtlarında üstün kalite elde ediyorsunuz. Huawei Türkiye garantili bu model, zarif siyah rengiyle hem göz dolduruyor hem de performansı bir üst seviyeye taşıyor.

'Telefon kesinlikle fiyat performansın üzerinde, tasarımı da çok şık, kamera, işlemci, arayüz özellikleri... Hepsinden memnunum'

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5. Apple iPhone 11 (128 GB, Beyaz)

5. Apple iPhone 11 (128 GB, Beyaz)

Apple iPhone 11, zamansız tasarımı ve güçlü özellikleriyle 2024’te de popülerliğini koruyor. Çift kameralı sistemi sayesinde, gece modu dahil birçok özelliğiyle muhteşem kareler yakalayabilirsiniz. 6.1 inç Liquid Retina ekran, Apple'ın klasik netlik ve canlı renk standartlarını sunuyor. 128 GB’lık geniş hafızası, fotoğraf, video ve uygulamalar için yeterli bir alan sağlıyor. Dayanıklı cam ve suya dayanıklılık özellikleriyle uzun ömürlü bir telefon isteyenlerin tercihi!

'iPhone 11, kendisinden sonra gelen nesillerle benzer formda olduğu için belli bir görünüş ve kalite standardına sahip. Fiyat/performans açısından da gayet mantıklı bir ürün.'

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6. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB, 8 GB RAM, Onyx Gray)

6. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB, 8 GB RAM, Onyx Gray)

Xiaomi Redmi Note 10 Pro, fiyat-performans oranıyla öne çıkan bir model. 108 MP dörtlü kamerası, detaylı çekimlerde sınırları zorlarken, 6.67 inç AMOLED ekranı göz alıcı renkler ve netlik sunuyor. 8 GB RAM, oyunlardan çoklu görevlere kadar akıcı bir performans sağlıyor. 128 GB hafıza ise geniş bir depolama alanı sunarak günlük ihtiyaçlarınıza cevap veriyor. Şık Onyx Gray tasarımı ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken bu model, her bütçeye uygun bir teknoloji harikası!

'İşlemci hızı çok yüksek. Isınma yaşamadım. Sağlamlık hissi güven verici.'

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7. Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB, 12 GB RAM, Phantom Black)

7. Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB, 12 GB RAM, Phantom Black)

Samsung Galaxy S23 Ultra, teknolojinin zirvesini temsil eden bir telefon! 512 GB’lık devasa hafızasıyla video, oyun ve belgelerinizi saklamak için sınırsız bir alan sunuyor. 200 MP’lik üstün kamerası, profesyonel çekim kalitesi sağlayarak anılarınızı kusursuz bir şekilde yakalıyor. 12 GB RAM ile en zorlu uygulamalarda bile akıcı bir performans elde ediyorsunuz. Phantom Black rengiyle zarif bir tasarım sunan bu model, Samsung Türkiye garantisiyle geliyor.

'Telefon resmen premium görünüyor. Özellikleri gayet iyi. Hızlı ve akıcı. Ekran çok iyi S24 ultra dan tek eksiği pil performansı olabilir. Oyun oynamıyorsanız 8 - 10 saat arası ekran süresi alırsınız.'

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8. Oppo Reno11 F 5G (256 GB, 8 GB RAM, Okyanus Mavisi)

8. Oppo Reno11 F 5G (256 GB, 8 GB RAM, Okyanus Mavisi)

Oppo Reno11 F 5G, hız ve estetiği bir araya getiren şık bir model. 5G desteğiyle ultra hızlı bağlantı imkanı sunarken, 256 GB depolama alanı geniş bir kullanım kolaylığı sağlıyor. 8 GB RAM, oyun oynarken veya çoklu görevlerde kesintisiz bir deneyim vadediyor. Gelişmiş kamera özellikleri, her açıdan harika fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor. Okyanus Mavisi tasarımıyla göze hitap eden bu telefon, Oppo Türkiye garantili olarak sunuluyor.

'Tasarım olarak gayet güzel olmuş. Hızlı bir telefon. Kamerası da orta segment bir telefon için gayet iyi. Fiyat performans olarak memnunum. Tavsiye ederim.'

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9. Xiaomi POCO X6 Pro 5G (512 GB, 12 GB RAM, Siyah)

9. Xiaomi POCO X6 Pro 5G (512 GB, 12 GB RAM, Siyah)

Xiaomi POCO X6 Pro, güçlü donanımı ve modern tasarımıyla göz dolduruyor. 5G bağlantı desteği sayesinde her yerde hızlı internet keyfi yaşatıyor. 512 GB depolama alanı ve 12 GB RAM, özellikle yoğun kullanıcılar için ideal bir performans sunuyor. Yüksek çözünürlüklü ekranı, oyun ve video deneyimlerinizi zirveye taşıyor. Siyah tasarımıyla hem sade hem de şık bir görüntü sunan bu model, yüksek teknoloji arayanlara hitap ediyor.

'Daha önce Poco X3 NFC kullanıyordum. 5 yılını doldurduğu için yenilemek istedim. Tekrar aynı seriden devam etmek istedim. 1 aya yakındır kullanıyorum. Olumsuz bir deneyim yaşamadım.'

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10. Apple 2022 iPhone SE (128 GB, Yıldız Işığı)

10. Apple 2022 iPhone SE (128 GB, Yıldız Işığı)

Apple iPhone SE, klasik tasarımı ve modern donanımıyla kompakt telefon sevenler için ideal bir tercih. 128 GB hafızası günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak geniş bir alan sunuyor. A15 Bionic çip ile uygulamalar arasında hızlı geçiş yaparken, oyunlarda üstün performans elde edebilirsiniz. Suya dayanıklılığı ve dayanıklı cam yapısıyla uzun ömürlü bir telefon arayanlar için harika bir seçenek. Yıldız Işığı rengi, minimalizmi zarafetle birleştiriyor.

'İki yıldan fazla kullandıktan sonra yazıyorum. Bilen bilir, iPhone harika bir cihaz. Menüler arası geçiş, kamera, pil, hız ne ararsanız bu cihazda var. Elde duruşu ve fiziki kullanım kolaylığı tartışılmaz.'

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11. Apple iPhone 13 (128 GB, Gece Yarısı)

11. Apple iPhone 13 (128 GB, Gece Yarısı)

Apple iPhone 13, güçlü donanımı ve estetik tasarımıyla kullanıcıların favorisi olmaya devam ediyor. 128 GB depolama alanı, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve uygulamalar için ideal. Super Retina XDR ekranı, parlaklık ve renk canlılığıyla göz dolduruyor. Gelişmiş çift kamerası, düşük ışıkta bile etkileyici sonuçlar sunuyor. Gece Yarısı rengindeki şık tasarımı, zarafet ve performansı bir araya getiriyor.

'2 yılı aşkın süredir kullanıyorum şarj ederken ve bazı işlemleri yaparken( görüntülü konuşma, orta-yoğun bir biçimde kullanımda) ısınıyor. Bunun dışında bir sıkıntı yaşamadım. Pil seviyesi 2 yıl sonunda %88 düzeylerinde.'

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12. Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB, Beyaz Titanyum)

12. Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB, Beyaz Titanyum)

Apple iPhone 15 Pro Max, premium özellikleri ve çarpıcı tasarımıyla yeni bir çağ başlatıyor. 512 GB devasa depolama alanı, dosya ve multimedya saklama konusunda rakipsiz bir deneyim sunuyor. ProMotion teknolojili ekranı, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü sağlıyor. Titan çerçeve ile hem hafiflik hem de dayanıklılık bir arada sunuluyor. Beyaz Titanyum tasarımıyla lüks ve sofistike bir görünüm sergileyen bu model, teknoloji severlerin rüyası!

 'Bluetooth kapalı kullanımda pili 2 günü rahat çıkarır. Hoparlör ve ses kalitesi muazzam. Telefonun ön yüz geçişleri tertemiz. Eldeki ağırlığı da ideal.'

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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