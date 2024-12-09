Apple, Samsung, Xiaomi ve Çok Daha Fazlası! 2024'ün En Sevilen Cep Telefonu Modelleri
2024’te Hangi Telefon Alınır? Yeni telefon almayı düşünenler için akıllarda birçok soru: Hangi telefon birinci sırada? Samsung mu iPhone mu daha iyi? İşte bu içerikte tüm bu sorulara cevap veriyor ve 2024’ün en sevilen telefon modellerini inceliyoruz. Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo gibi dev markaların en çok tercih edilen modellerini karşılaştırdık. En güvenilir telefon hangisi diye merak edenler ya da bütçesine göre en iyisini arayanlar için rehberimiz hazır. Hazırsanız, teknoloji dünyasının trendlerine yakından bakalım!
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.' Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 05.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
1. Samsung Galaxy S24 FE (128 GB, 8 GB RAM, Gri)
2. Samsung Galaxy S23 FE 8 GB RAM, 256 GB Hafıza, Grafit (Samsung Türkiye Garantili)
3. Samsung Galaxy A23 (128 GB, 4 GB RAM, Siyah)
4. Huawei Nova 12 SE (256 GB, 8 GB RAM, Siyah)
5. Apple iPhone 11 (128 GB, Beyaz)
6. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 GB, 8 GB RAM, Onyx Gray)
7. Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB, 12 GB RAM, Phantom Black)
8. Oppo Reno11 F 5G (256 GB, 8 GB RAM, Okyanus Mavisi)
9. Xiaomi POCO X6 Pro 5G (512 GB, 12 GB RAM, Siyah)
10. Apple 2022 iPhone SE (128 GB, Yıldız Işığı)
11. Apple iPhone 13 (128 GB, Gece Yarısı)
12. Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB, Beyaz Titanyum)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın