Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Meyve sepeti olarak kullanabileceğiniz bu rattan sepetler 2 tane geliyor. Dekor olarak da kullanabileceğiniz sepetler çok güzel. Evinizin dekorunu bu sepetler tamamlayacak.

162 TL olan sepetlerin dikdörtgen şekillisi Temu'da 233 TL.

Yaootely Sepet

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