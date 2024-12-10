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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 10:05

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Yaootely Sepet

Yaootely Sepet

Meyve sepeti olarak kullanabileceğiniz bu rattan sepetler 2 tane geliyor. Dekor olarak da kullanabileceğiniz sepetler çok güzel. Evinizin dekorunu bu sepetler tamamlayacak.

162 TL olan sepetlerin dikdörtgen şekillisi Temu'da 233 TL.

Yaootely Sepet

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Kurufer Kalorifer Çamaşır Kurutmalık

Kurufer Kalorifer Çamaşır Kurutmalık

Çamaşırlarınızı kurutmak için en etkili yollardan biri olan bu kurutmalık peteğe asılıyor. 60 cm kurutmalık oldukça yeterli. Kullanılmayan zamanlarda katlayarak peteğe asabilirsiniz.

199 TL olan çamaşır kurutmalık Temu'da 244 TL.

Kurufer Kalorifer Çamaşır Kurutmalık

AMAZON external

Babyjem Süt Saklama Poşeti

Babyjem Süt Saklama Poşeti

Annelerin sütlerini sağdıktan sonra saklaması için üretilen süt saklama poşeti emziren anneler için gerekli. Üzerinde sağılan sütün miktarını gösteriyor. Tarih ve isim yazmak için yeri de olan poşet dayanıklı malzemeden üretilmiş.

Pahalısını almaya gerek yok.

105 TL olan süt saklama poşeti Temu'da 121 TL.

Babyjem Süt Saklama Poşeti

AMAZON external

2 Katlı Metal Sepet

2 Katlı Metal Sepet

Meyve, sebze ve daha birçok şeyi koyabileceğiniz sepet 2 katlı. Metal olduğu için dayanıklı. İsterseniz sepeti çıkararak da kullanabilirsiniz. Yüksek kaliteli malzemeden üretilen sepet evinizin şık bir dekoru olacak.

875 TL olan sepetin benzeri Temu'da 928 TL.

2 Katlı Metal Sepet

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Askıcı Elbise Askısı

Askıcı Elbise Askısı

Ahşap askılıklar evlerde sıklıkla kullanılıyor. 10 tane gelen askılıklar sayesinde kıyafetlerinizi düzgün şekilde asabileceksiniz. Sağlam askılıklar hem güzel görünüyor hem de kıyafetlerin düzgün saklanmasını sağlıyor.

675 TL olan askılar Temu'da 738 TL.

Askıcı Elbise Askısı

AMAZON external
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Feegow Çamaşır Makinesi Örtüsü

Feegow Çamaşır Makinesi Örtüsü

Çamaşır makineniz için alabileceğiniz örtü su geçirmez yapıda. Toz da geçirmeyen örtü her çamaşır makinesine gerek. Kaliteli örtü Oxford kumaştan üretilmiş.

348 TL olan örtü Temu'da 393 TL.

Feegow Çamaşır Makinesi Örtüsü

AMAZON external

Ekmek Dilimleyici

Ekmek Dilimleyici

Evde ekmek dilimlemek zor geliyorsa bu aparat tam sizlik. Eşit şekilde ekmek dilimlemenize yardımcı olacak bu dilimleyici her eve lazım. Plastik ekmek dilimleyici ile başka şeyler de dilimlemek mümkün.

291 TL olan dilimleyici Temu'da 550 TL.

Ekmek Dilimleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

AIFUSI Emzirme Sütyeni

AIFUSI Emzirme Sütyeni

Emziren annelerin rahatlığı düşünülerek tasarlanan bu sütyen çok kullanışlı. 3 tane gelen sütyenle emzirmek sizin için çok kolaylaşıyor. Günlük olarak kullanılabilen sütyenler nefes alabilir kumaştan yapılmış. 

415 TL olan sütyenler Temu'da 443 TL.

AIFUSI Emzirme Sütyeni

AMAZON external

KOROSTRO Ön Cam Örtüsü

KOROSTRO Ön Cam Örtüsü

Kışın kar yağdığında arabaya bir şey örtmek şart. Bu örtü arabanızın ön camını donmaya karşı koruyor. 183x116 cm olan örtü katlanıp saklanabiliyor. Çoğu otomobil ve SUV için bu örtü uygun.

176 TL olan örtü Temu'da 243 TL.

KOROSTRO Ön Cam Örtüsü

AMAZON external

Clementoni Bulut Çıngırak

Clementoni Bulut Çıngırak

Bebeklerin en sevdikleri oyuncaklardan olan çıngırak bulut şeklinde. Bebeklerin ilk aylarında işitme duyusunun gelişimine katkı sağlayan çıngırak yağmur sesi çıkarıyor. 3 ay ve üzeri için uygun çıngırak boya içermiyor.

6 aylık kızım için aldım. Çıkardığı ses çok güzel. Darbelere epey dayanıklı. epey şiddet görmesine rağmen sapasağlam.

134 TL olan çıngırak Temu'da 212 TL.

Clementoni Bulut Çıngırak

AMAZON external

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mulan
mulan
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