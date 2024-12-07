Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Yemek tariflerinizi yazacak bir defter arıyorsanız bu deftere bakabilirsiniz. Görselli defter çok güzel. Sert kapağı olduğu için oldukça kaliteli.

Ürün web sitesinde göründüğü gibi. Mini bloknot için teşekkürler

339 TL olan deftere benzer bir tarif defteri Temu'da 417 TL.

LE COLOR Yemek Tarif Defteri

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