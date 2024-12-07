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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 12:14

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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LE COLOR Yemek Tarif Defteri

LE COLOR Yemek Tarif Defteri

Yemek tariflerinizi yazacak bir defter arıyorsanız bu deftere bakabilirsiniz. Görselli defter çok güzel. Sert kapağı olduğu için oldukça kaliteli. 

Ürün web sitesinde göründüğü gibi. Mini bloknot için teşekkürler

339 TL olan deftere benzer bir tarif defteri Temu'da 417 TL.

LE COLOR Yemek Tarif Defteri

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

ARVOK Tablet Kılıfı

ARVOK Tablet Kılıfı

Birçok iPad modeli için uygun kılıf sayesinde tabletinizi rahatça taşıyabiliyorsunuz. 9-11 inç tabletlere uyabilen kılıf çok kullanışlı. İçinde şarj aleti, telefon ve kulaklık için bölmeler olan kılıf siyah rengiyle çok şık bir çanta.

470 TL olan kılıf Temu'da 599 TL.

ARVOK Tablet Kılıfı

AMAZON external

MHOYI Ayak Örtüsü

MHOYI Ayak Örtüsü

Bebek arabalarında bebeğinizin ayaklarının üşümemesi için bu örtü şart. Her arabaya uyabilen örtü 0-36 aylık bebekler için uygun. Sıcak uyku tulumu ile soğukta dışarıdaysanız bebeğiniz üşümüyor.

449 TL olan örtü Temu'da 510 TL.

MHOYI Ayak Örtüsü

AMAZON external

Kyduu El Yazısı Egzersiz Kitapları

Kyduu El Yazısı Egzersiz Kitapları

Çocuklar bu kitapları kullanarak yazı çalışması yapabiliyor. 4 tane gelen egzersiz kitapları ile el yazısı gelişiyor. Resimli kitaplar çocukların dikkatini çekiyor. 

Türkiyede benzer bir ürünü çok daha pahalıya satıyor çocuklar için faydalı 1 ürün 1 yıldızı sadece daha büyük bir kitap beklediğim için kırdım kitapların boyutları küçük

263 TL olan kitapların 3 tane olanı Temu'da 376 TL.

Kyduu El Yazısı Egzersiz Kitapları

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Ciieeo Cam Ölçülü Bardak

Ciieeo Cam Ölçülü Bardak

3 parça olan setle tarif yaparken çok rahat edeceksiniz. Üzerinde farklı birimlerin olduğu bardaklar sayesinde mutfakta işiniz çok kolaylaşacak. Çay kaşığı, yemek kaşığı ve ml gibi ölçülerin olduğu bardaklar en sevdiğiniz ürünler olacak.

768 TL olan bardaklar Temu'da 972 TL.

Ciieeo Cam Ölçülü Bardak

AMAZON external
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Starline Plastik İpli Kulak Tıkacı

Starline Plastik İpli Kulak Tıkacı

Kulaklarınız için tıkaç arıyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. Plastik tıkaçlar rahat etmenizi sağlıyor. Darbelere dayanıklı kulak tıkacı kırmızı renginde.

85 TL olan tıkaç Temu'da 98 TL.

Starline Plastik İpli Kulak Tıkacı

AMAZON external

VOUNEDA Bardak Tutucu

VOUNEDA Bardak Tutucu

Bebek arabası için kullanabileceğiniz bu bardak tutucu çok işe yarıyor. İçine bardak dışında telefon da koymak mümkün. Su geçirmez yapısıyla oldukça güvenli. İşiniz bittiğinde katlayarak saklayabilirsiniz. 

303 TL olan bardak tutucunun benzeri Temu'da 414 TL.

VOUNEDA Bardak Tutucu

AMAZON external

Altera la Vita Çamaşır Sepeti

Altera la Vita Çamaşır Sepeti

Evde çamaşırları taşımak için gerekli sepet 27 litre. Su geçirmez yapısı olan sepet katlanabildiği için yer tasarrufu sağlıyor. İşiniz bittiğinde katlıyorsunuz ve düz olan sepeti kenara koyabiliyorsunuz. 

215 TL olan çamaşır sepeti Temu'da 305 TL.

Altera la Vita Çamaşır Sepeti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

DOULEIN Bebek Arabası Yağmur Kılıfı

DOULEIN Bebek Arabası Yağmur Kılıfı

Bebek arabaları için yağmurluklar şart. Bu kılıf önden fermuarlı, yani kolayca açıp kapayabiliyorsunuz. Şeffaf olduğu için çocuğunuz etrafı görebiliyor. Su geçirmeyen kılıf aynı zamanda rüzgara karşı da koruyucu.

300 TL olan kılıf Temu'da 366 TL.

DOULEIN Bebek Arabası Yağmur Kılıfı

AMAZON external

POLAR Kar Botu

POLAR Kar Botu

Karda giymek için bot arıyorsanız bu modeli düşünebilirsiniz. Su geçirmeyen yapısıyla ayaklarınızı üşütmüyor. Hem şık hem kaliteli botlarla kış sizin için daha rahat geçecek.

886 TL olan kar botunun beyaz renklisi Temu'da 1.026 TL.

POLAR Kar Botu

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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