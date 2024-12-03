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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 10:27

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Crop Sweatshirt

Crop Sweatshirt

Kapüşonlu sweatler kışın çok iyi oluyor. Baskılı bu sweatshirt crop model. Kombinlere çok yakışan bu sweat gri rengiyle her şeye uyuyor. 2 ayrı rengi olan sweatshirt dolabınızdaki en sevdiğiniz parça olacak.

kot pantolon ve eşofman altıyla çok güzel duruyor. spor ve şık, diğer ürünlerinden de memnun kaldım

194 TL olan sweatin benzeri Temu'da 366 TL.

Crop Sweatshirt

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

DeFacto Hamile Pantolon

DeFacto Hamile Pantolon

Skinny Fit model pantolon hamilelere özel. %98 pamuk pantolon hamilelik boyunca rahat etmenizi sağlıyor. Hem rahat olayım hem de şık görüneyim diyorsanız bu pantolonu alabilirsiniz.

Tam ölçüde hızlı kargo ve uygun fiyat tesekkürler.

297 TL olan pantolon Temu'da 493 TL.

DeFacto Hamile Pantolon

AMAZON external

GUOCU Kadın Tulum

GUOCU Kadın Tulum

Keten tulum dolabınızda olması gerekenlerden. Kolsuz bu tulum yeşil rengiyle çok güzel duruyor. İçine tişört ya da gömlekle giyebileceğiniz tulum günlük olarak giymeye uygun.

623 TL olan tulum Temu'da 1.006 TL.

GUOCU Kadın Tulum

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LYEAA Kadın Çanta

LYEAA Kadın Çanta

Küçük çanta günlük kullanmak için gayet yeterli. Ekose çanta çoğu kombine yakışıyor. Ayarlanabilir omuz askısını istediğiniz şekilde uzatıp kısaltabiliyorsunuz. 

431 TL olan çanta Temu'da 572 TL.

LYEAA Kadın Çanta

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Kaşkorse Örme Tayt

Kaşkorse Örme Tayt

Yüksek bel tayt fitilli model. Toparlayıcı etkisi olan taytı spor yaparken ya da günlük olarak giyebilirsiniz. Çok satanlarda 1. sırada yer alan taytın başka renkleri de var.

349 TL olan tayt Temu'da 398 TL.

Kaşkorse Örme Tayt

AMAZON external
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Jokisa Ajanda

Jokisa Ajanda

2025 yılı için tasarlanan ajanda 22x16 cm boyutlarında. Kendinizi planlayabileceğiniz ajanda sayesinde tüm planlarınız kontrol altında olacak. Okul ya da iş için gerekli ajanda 17 ayı kapsıyor.

300 TL olan ajanda Temu'da 434 TL.

Jokisa Ajanda

AMAZON external

JameStyle26 Anne ve Çocuk Önlüğü

JameStyle26 Anne ve Çocuk Önlüğü

Anne ve çocuk önlüğü olarak alabileceğiniz bu önlüklerle çocuğunuzla beraber mutfakta vakit geçirebileceksiniz. Kırmızı renkli önlükler üzerindeki baskılarıyla çok tatlı. 

Bu iki önlük 220 TL. Temu'da ise harfli tek önlük 231 TL.

JameStyle26 Anne ve Çocuk Önlüğü

AMAZON external

Koton Şişme Yelek

Koton Şişme Yelek

Kapüşonlu yelek soğuyan havalarda çok işe yarıyor. Şişme yeleğiniz yoksa bu yeleği düşünebilirsiniz. Ceplerine eşyalarınızı koyabilirsiniz. Başka renkleri de olan yelek fermuarlı.

547 TL olan yelek Temu'da 887 TL.

Güzel alınabilir kaliteli ben pahalıya aldım.

Koton Şişme Yelek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Ruiqas Bebek Uyku Tulumu

Ruiqas Bebek Uyku Tulumu

Bebeğinizin uykuda rahat etmesi için bu uyku tulumu şart. Fermuarlı olduğu için bebeğinize rahatça giydirip çıkarabiliyorsunuz. 0-2 yaş için uygun tulum baharda ya da kışın kullanılabilir.

288 TL olan tulum Temu'da 417 TL.

Ruiqas Bebek Uyku Tulumu

AMAZON external

DeFacto Relax Fit Tunik

DeFacto Relax Fit Tunik

Yarım balıkçı yaka kazağın birçok rengi var. Beyaz tuniği kombinlemek çok kolay. Günlük olarak giyilebilen tunik kazak herkese lazım!

Ürün iyi fiyat performans.

419 TL olan tunik kazak Temu'da 830 TL.

DeFacto Relax Fit Tunik

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mulan
mulan
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