Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Kapüşonlu sweatler kışın çok iyi oluyor. Baskılı bu sweatshirt crop model. Kombinlere çok yakışan bu sweat gri rengiyle her şeye uyuyor. 2 ayrı rengi olan sweatshirt dolabınızdaki en sevdiğiniz parça olacak.

kot pantolon ve eşofman altıyla çok güzel duruyor. spor ve şık, diğer ürünlerinden de memnun kaldım

194 TL olan sweatin benzeri Temu'da 366 TL.

Crop Sweatshirt

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