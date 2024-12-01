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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 13:58

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Vizör Hasır Şapka

Vizör Hasır Şapka

Şapka takmayı seviyorsanız bu modeli de seveceğiniz kesin. Hasır model şapka siyah rengiyle her kombine uyuyor. 

137 TL olan şapka Temu'da 156 TL.

Vizör Hasır Şapka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Unisex Spor Fitness Seyahat Çantası

Unisex Spor Fitness Seyahat Çantası

Ayakkabı bölmesi de olan çanta kırmızı rengiyle çok güzel duruyor. Seyahate çıkarken kullanabileceğiniz çantayı spor yaparken de kullanmak mümkün. İç cebi olduğu için özel eşyalarınızı buraya koyabiliyorsunuz. 

529 TL olan çantanın benzeri Temu'da 677 TL.

Unisex Spor Fitness Seyahat Çantası

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YeahBoom 3D Çocuk Eldiven

YeahBoom 3D Çocuk Eldiven

2 çift gelen eldivenler tam çocukların beğeneceği cinsten. Kışın çocuklarınızın ellerinin üşümesini engelleyecek eldivenin parmak kısmı açılıp kapanabiliyor. Farklı renkleri olan eldivenleri çocuklarınız severek takacak.

159 TL olan 2 çift eldivenin teki Temu'da 150 TL.

YeahBoom 3D Çocuk Eldiven

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Ekose Atkı

Ekose Atkı

Çok renkli atkılardan olan bu atkı ekose desenli. Püskülü de olan atkı kışın sizi soğuklardan koruyacak. Boyu uzun atkı kombinlerinize çok yakışacak.

180 TL olan atkı Temu'da 212 TL.

Ekose Atkı

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GUOCU Kadın Blazer Ceket

GUOCU Kadın Blazer Ceket

Ofis için uygun ceket uzun kollu modellerden biri. Bu ceketi etek ya da pantolonla kombinlemek mümkün. Günlük olarak giyebileceğiniz ceketi özel etkinlikler için de düşünebilirsiniz.

875 TL olan blazer ceketin benzeri Temu'da 895 TL.

GUOCU Kadın Blazer Ceket

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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5DM Yaprak Görünümlü Kapı Altı Stoperi

5DM Yaprak Görünümlü Kapı Altı Stoperi

Kapı altına koyulan bu stoperler 2 tane geliyor. Yaprak şeklindeki stoper sayesinde kapılarınız rüzgardan kapanmıyor. 

Ürünün görselinde yeşil renkli bir yaprak olduğu ve açıklamalarda renk değişiklik gösterebilir şeklinde bir ifade yer almadığı için yeşil renk gelmesini beklemiştim, ancak açık kahverengi bir ürün gönderildi. İşlevsel olarak işe yaradığı için puan kesmek istemedim.

149 TL olan stoperin farklı bir modeli Temu'da 162 TL.

5DM Yaprak Görünümlü Kapı Altı Stoperi

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KTMOUW Shopper Kadın Çantası

KTMOUW Shopper Kadın Çantası

15.6 inç bilgisayarlara uygun çanta su geçirmiyor. Bilgisayarınızı içine koyarak istediğiniz her yere gidebileceğiniz çanta okul ya da ofis için uygun. Şık çanta ile kombinleriniz çok daha güzel olacak.

238 TL olan çantaya benzer bir çanta Temu'da 629 TL.

KTMOUW Shopper Kadın Çantası

AMAZON external

Dijital Taşınabilir Alkol Ölçüm Cihazı

Dijital Taşınabilir Alkol Ölçüm Cihazı

Alkol ölçüm cihazını istediğiniz her yere taşıyabiliyorsunuz. Dijital olduğu için okunması kolay. Her yerde alkol seviyenizi ölçmek için bu cihaz şart.

226 TL olan ölçüm cihazı Temu'da 309 TL.

Dijital Taşınabilir Alkol Ölçüm Cihazı

AMAZON external

Peluş Bebek Ceketi

Peluş Bebek Ceketi

6-9 aylık bebekler için uygun ceket peluş model. Bej rengiyle her şeye uyan ceket bebeğinizi rahat ettirecek. Fermuarlı ve kapüşonlu ceket bebeğinizi sıcacık tutuyor.

425 TL olan ceket Temu'da 433 TL.

Peluş Bebek Ceketi

AMAZON external

Bebek Çorabı Seti

Bebek Çorabı Seti

3 tane gelen çoraplar 0-3 ay bebekler için uygun. Bebeğinizin ayaklarını sıcak tutan çoraplar siyah-gri renginde. Farklı modelleri olan çoraplar makinede yıkanabiliyor. 

79 TL olan çoraplar Temu'da 128 TL.

Bebek Çorabı Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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