Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Ofis için uygun ceket uzun kollu modellerden biri. Bu ceketi etek ya da pantolonla kombinlemek mümkün. Günlük olarak giyebileceğiniz ceketi özel etkinlikler için de düşünebilirsiniz.

875 TL olan blazer ceketin benzeri Temu'da 895 TL.

GUOCU Kadın Blazer Ceket

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