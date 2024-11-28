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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 12:45

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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ZFKXGS Ahşap Resim Çerçeve

ZFKXGS Ahşap Resim Çerçeve

Vintage görünümlü çerçeve ahşap. 9x14 cm boyutlarındaki çerçeve çok şık duruyor. Masanıza ya da evde güzel bir yere uygun çerçeveye çok sevdiğiniz bir fotoğrafı koyabilirsiniz. 

229 TL olan çerçevenin benzeri Temu'da 236 TL.

ZFKXGS Ahşap Resim Çerçeve

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Pepisky Berrak Sürahi Seti

Pepisky Berrak Sürahi Seti

Baş ucuna koyabileceğiniz sürahi özellikle gece susuyorsanız size çok lazım. Şık bir tasarımı olan sürahinin bardağı da var. Misafirlerinize su içmesi için verebileceğiniz sürahi seti her eve lazım!

608 TL olan sürahi seti Temu'da 621 TL.

Pepisky Berrak Sürahi Seti

AMAZON external

Alphadog Metric Vest Köpek Yağmurluğu

Alphadog Metric Vest Köpek Yağmurluğu

Küçük ırk köpeklere uygun bu ürünü yağmur yağan havalarda kullanabilirsiniz. Köpeğinizin ıslanmasını engelleyecek yağmurluk su geçirmiyor. Pug, Maltese gibi köpeklere uygun yağmurluk köpeğinize çok yakışacak.

195 TL olan yağmurluk Temu'da 246 TL.

Alphadog Metric Vest Köpek Yağmurluğu

AMAZON external

3 Bölmeli Çoklu Priz

3 Bölmeli Çoklu Priz

3 metre kablosu olan prizin 3 ayrı bölmesi var. Üzerinde 2 tane C tip USB bulunuyor. Aşırı akım korumalı prizin çocuk koruması da var. Ofiste ya da evde kullanabileceğiniz priz çok elektronik eşyanız varsa işinize çok yarayacak. 

560 TL olan priz Temu'da 562 TL.

3 Bölmeli Çoklu Priz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

DUORUIMI Bebek Çizmesi

DUORUIMI Bebek Çizmesi

Bebeğiniz için alabileceğiniz bu çizme hem şık hem rahat. Beyaz rengiyle çok güzel duran çizmelere bebeğiniz de bayılacak. Bebeğinizin ayaklarının üşümesini engelleyen çizmeleri çok seveceğiniz kesin.

350 TL olan çizmenin farklı rengi Temu'da 365 TL.

DUORUIMI Bebek Çizmesi

AMAZON external
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Wedtrend Kadın Dantelli Elbise

Wedtrend Kadın Dantelli Elbise

Dantelli modelleri seviyorsanız bu elbiseyi de beğenebilirsiniz. Uzun boy modellerden olan elbise boyundan bağlı. Yazın düğünlerde ya da etkinliklerde giyebileceğiniz elbisenin 4 ayrı rengi var.

724 TL olan elbiseye benzer bir elbise Temu'da 975 TL.

Wedtrend Kadın Dantelli Elbise

AMAZON external

DeFacto Düğmeli Triko Hırka

DeFacto Düğmeli Triko Hırka

2 ayrı rengi olan hırka triko. Düğmeli model triko hırka bebeğinizi sıcak tutmak için ideal bir hırka. Bebeğiniz soğuk havalarda üşümesin istiyorsanız bu hırkayı alabilirsiniz.

399 TL olan hırka Temu'da 509 TL.

DeFacto Düğmeli Triko Hırka

AMAZON external

Çift Cepli Mini Kot Elbise

Çift Cepli Mini Kot Elbise

Kot elbiseler en kolay kombinlenen kıyafetlerden. Her renkle uyan kot elbisenin çift cebi var. Mini boydaki elbise düğmeli. Belden lastikli kot elbise üste tam oturuyor. 

749 TL olan elbise Temu'da 845 TL.

Çift Cepli Mini Kot Elbise

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Yatak Üstü Oyuncak

Yatak Üstü Oyuncak

Bebeğinizin eğlenmesini sağlayan bu oyuncağı bebeğinizin beşiğinin üstüne asabilirsiniz. Başka yerlere de asıp bebeğinizin oynamasını sağlayacağınız oyuncakta çiçekler ve arılar var.

303 TL olan oyuncak Temu'da 805 TL.

Yatak Üstü Oyuncak

AMAZON external

Lacivert Doktor-Hemşire Forması

Lacivert Doktor-Hemşire Forması

Lacivert renkli takımı doktor ve hemşireler kullanabiliyor. Makinede yıkanabildiği için temizlemesi çok kolay. 

559 TL olan forma Temu'da 559,58 TL.

Lacivert Doktor-Hemşire Forması

AMAZON external

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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