Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Vintage görünümlü çerçeve ahşap. 9x14 cm boyutlarındaki çerçeve çok şık duruyor. Masanıza ya da evde güzel bir yere uygun çerçeveye çok sevdiğiniz bir fotoğrafı koyabilirsiniz.

229 TL olan çerçevenin benzeri Temu'da 236 TL.

ZFKXGS Ahşap Resim Çerçeve

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