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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 12:39

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Gondol Vega Sebze Kurutucu

Gondol Vega Sebze Kurutucu

4.40 litre kapasitesi olan kurtucu ile sebzeleri hızlıca kurutabileceksiniz. Salata malzemelerinizi yıkadıktan sonra üzerlerinde su kalmayacak. Lezzetli salatalar yaparken bu kurutucu size çok yardımcı olacak. 

Klasik bir salata kurutucu. İş görüyor ben çok memnunum

198 TL olan kurutucu Temu'da 949 TL.

Gondol Vega Sebze Kurutucu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Dafhi Ahşap Duvar Saati

Dafhi Ahşap Duvar Saati

45x45 cm olan duvar saati evinize çok yakışacak. Ahşap bu saatin üzerinde dünya haritası var. Evlerde en çok ihtiyaç duyulan saat aynı zamanda evi güzelleştiren bir ürün.

Kendine has basit ama hoş bir tasarımı var, atmosfere ayak uydurması için tercih ettik çok memnun kaldık.

259 TL olan saatin benzeri Temu'da 369 TL.

Dafhi Ahşap Duvar Saati

AMAZON external

Kiwi Waffle Makinesi

Kiwi Waffle Makinesi

Çok satanlarda 1. sırada yer alan waffle makinesi ile artık dışarıda waffle yemeye son! En sevdiğiniz şekilde waffle yapabileceğiniz makine 750 Watt gücünde. El yakmayan tutma yerleri ile pişirirken çok rahat ediyorsunuz.

Kullanımı çok kolay yapışmadan çok güzel waffle oldu memnun kaldım.

624 TL olan waffle makinesi Temu'da 970 TL.

Kiwi Waffle Makinesi

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Helen's Home Çok Amaçlı Keçe

Helen's Home Çok Amaçlı Keçe

Çok amaçlı keçeyi ister çamaşır sepeti olarak ister oyuncak sepeti olarak kullanabilirsiniz. Köpek şekilli olduğu için çocukların çok hoşuna gidiyor. Bu depolama sepeti evlerde çok işe yarıyor.

Köpeklerin oyuncaklarını içinde tutmak için ideal.

161 TL olan sepet Temu'da 275 TL.

Helen's Home Çok Amaçlı Keçe

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Glomora Mini Ütü Masası

Glomora Mini Ütü Masası

Seyahatlerde kullanmak için ideal ütü masası kolayca taşınabiliyor. Evde de kullanabileceğiniz ütü masası ile ütü yapmak çok kolay. Kolayca açıp kurabileceğiniz masayı ihtiyacınız olmadığında kapatarak saklayabilirsiniz.

394 TL olan ütü masası Temu'da 902 TL.

Glomora Mini Ütü Masası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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KENVOR Dyson Fırça

KENVOR Dyson Fırça

Dyson için uygun bu başlık sert zemin başlığı. V7, V8, V10, V11, V15 ile uyumlu başlık LED ışıklı olduğu için çok daha rahat süpürmenizi sağlıyor. Üzerinde 4 tane LED ışık var. Dyson'ınız varsa bu başlığı almayı düşünebilirsiniz.

799 TL olan başlık Temu'da 854 TL.

KENVOR Dyson Fırça

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Ayak Kovası

Ayak Kovası

Ayaklarınızı dinlendirmek için alabileceğiniz ayak kovası katlanabilir olduğu için kullanmadığınız zaman kenara koyabiliyorsunuz. Rahatlatıcı ayak masajı hissi yaşatan bu kovayı her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. Yorgun bir günün ardından sonra bu kova size çok iyi gelecek.

976 TL olan ayak kovası Temu'da 1.046 TL.

Ayak Kovası

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Çocuk Piyano

Çocuk Piyano

37 tuşu olan piyano ile çocuklarınız çok eğlenecek. 3 yaştan itibaren çocukların kullanabileceği piyanonun mikrofonu da var. Yeni başlayanlar için de ideal olan piyanoda kayıtlı sesler bulunuyor.

780 TL olan piyano Temu'da 969 TL.

Çocuk Piyano

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Kochenty Pizza Küreği

Kochenty Pizza Küreği

Kayar yapıdaki pizza küreği ile pizza pişirdikten sonra kolayca fırından alabiliyorsunuz. Yapışmaz yapısı ile bu kürek çok işe yarıyor. 20x45 cm sürgülü pizza küreği pizza yapmayı sevenler için çok gerekli.

512 TL olan kürek Temu'da 680 TL.

Kochenty Pizza Küreği

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Guowall Dikdörtgen Pasta Çerçevesi

Guowall Dikdörtgen Pasta Çerçevesi

Pasta yapmayı seviyorsanız bu kalıbı almanız gerek. Dikdörtgen pasta yaparken kullanabileceğiniz kalıp genişletilebiliyor ve daraltılabiliyor. 10-18 cm arasında olabilen kalıpla kek ya da pasta yapabiliyorsunuz.

312 TL olan kalıp Temu'da 377 TL.

Guowall Dikdörtgen Pasta Çerçevesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
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