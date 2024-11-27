Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

4.40 litre kapasitesi olan kurtucu ile sebzeleri hızlıca kurutabileceksiniz. Salata malzemelerinizi yıkadıktan sonra üzerlerinde su kalmayacak. Lezzetli salatalar yaparken bu kurutucu size çok yardımcı olacak.

Klasik bir salata kurutucu. İş görüyor ben çok memnunum

198 TL olan kurutucu Temu'da 949 TL.

Gondol Vega Sebze Kurutucu

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