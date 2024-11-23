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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

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etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 12:41

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Amissz Kadın Sandalet

Amissz Kadın Sandalet

Yazın sandaletler şart. Bu sandalet rahat ve şık. Siyah rengiyle her şeyin altına rahatça giyebiliyorsunuz. Parmak arası sandaletleri seviyorsanız bu modeli de seveceğiniz kesin.

464 TL olan sandalet Temu'da 539 TL.

Amissz Kadın Sandalet

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

GENSHUO Kadın Stiletto

GENSHUO Kadın Stiletto

Stilettolar herkesin dolabında olması gerekenlerden. Kırmızı bu stiletto ile kıyafetiniz tamamlanacak. İddialı bir kırmızı rengi olan ayakkabıları özel günlerde giyebileceksiniz.

753 TL olan topuklu ayakkabılar Temu'da 905 TL.

GENSHUO Kadın Stiletto

AMAZON external

Minesk Cyrstal Clear Şeffaf Kılıf

Minesk Cyrstal Clear Şeffaf Kılıf

iPhone 12 ve 12 Pro için uyumlu kap silikon. Şeffaf kap sayesinde telefonunuzun rengi görülebiliyor. Arkası sert olduğu için darbelere karşı telefonu koruyor.

Aşırı güzel çok kaliteli cidden sert bir yapısı var ve telefona tam oturuyor kenarları tuşları falanda çok güzel

169 TL olan kılıfın Temu'da fiyatı 283 TL.

Minesk Cyrstal Clear Şeffaf Kılıf

AMAZON external

Koton Erkek Basic Tişört

Koton Erkek Basic Tişört

Gri renkli tişört basic model. Cep detayı olan tişört kısa kollu. Yaz boyu giyebileceğiniz tişört çok rahat. Her kombine uyduğu için dolabınızdaki en sevdiğiniz parçalardan olacak. 

118 TL olan tişörtün benzeri bir tişört Temu'da 274 TL.

Koton Erkek Basic Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

interGO Orta Sehpa

interGO Orta Sehpa

Orta sehpa evlerde en çok kullanılanlardan. Oval sehpa evinize tarz katacak. Alt katına istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Çam rengindeki sehpa iki katlı olduğu için çok kullanışlı.

Kurması cok basitti, tam f/p ürünü, hasarsız ve hızlı teslim aldım.

Prime Fırsatı olan sehpa 656 TL. Temu'da ise benzeri 983 TL.

interGO Orta Sehpa

AMAZON external
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Sırt Çantası

Sırt Çantası

Büyük boy sırt çantası okul için ideal. Okula giderken kullanabileceğiniz gibi spora giderken de bu çantayı kullanabilirsiniz. Su geçirmez yapısı sayesinde çok dayanıklı. 2 gözü olan çantaya eşyalarınızı rahatça yerleştirebiliyorsunuz.

264 TL olan sırt çantası Temu'da 336 TL.

Sırt Çantası

AMAZON external

Mürdüm Home Lia Üç Renkli El-Yüz Havlusu

Mürdüm Home Lia Üç Renkli El-Yüz Havlusu

El ve yüz havlusu olarak kullanılabilen havlular her eve lazım. Yeni ev kuruyorsanız alabileceğiniz havluları misafir havlusu olarak da düşünebilirsiniz. 6 tane gelen havlular evde çok işe yarıyor.

Çok güzel kuruluyor. 👌

6 tanesi 372 TL olan havluların Temu'da ise 4 tanesi 371 TL.

Mürdüm Home Lia Üç Renkli El-Yüz Havlusu

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Starline No: 9 Kesilmez Eldiven

Starline No: 9 Kesilmez Eldiven

Yüksek güvenlikli bu eldivenin kullanımı çok rahat. Darbelere dayanıklı yapısı sayesinde güvenle kullanabilirsiniz. 

%8 indirime giren eldiven 137 TL. Temu'da ise benzeri 188 TL.

Starline No: 9 Kesilmez Eldiven

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Geri Akışlı Tütsülük

Geri Akışlı Tütsülük

Evinizin mis gibi kokmasını istiyorsanız bu tütsülüğü almanız gerek. Hem evinizi güzel kokutacak hem de güzel görünüşlü tütsülük seramik.

199 TL olan tütsülük Temu'da 272 TL.

Geri Akışlı Tütsülük

AMAZON external

Paslanmaz Çelik Kalemtıraş Bıçak

Paslanmaz Çelik Kalemtıraş Bıçak

Paslanmaz çelik olduğu için uzun yıllar dayanıklı bıçak bileyici özellikle profesyonel mutfaklarda çok kullanılıyor. Bıçakları bilemek için gerekli ürünü evde de kullanabilirsiniz.

257 TL olan ürün Temu'da 384 TL.

Paslanmaz Çelik Kalemtıraş Bıçak

AMAZON external
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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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