Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Yazın sandaletler şart. Bu sandalet rahat ve şık. Siyah rengiyle her şeyin altına rahatça giyebiliyorsunuz. Parmak arası sandaletleri seviyorsanız bu modeli de seveceğiniz kesin.

464 TL olan sandalet Temu'da 539 TL.

Amissz Kadın Sandalet

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