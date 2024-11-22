Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Şarj edilebilir fırça ile dişleriniz hiç olmadığı kadar temiz olacak. Güçlü fırçanın 6 tane başlığı var. Diş beyazlatmak için 5 modu olan fırçanın 2 dakika akıllı zamanlayıcısı da var.

400 TL olan fırça Temu'da 888 TL.

Sonic Elektrikli Diş Fırçası

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