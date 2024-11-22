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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

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etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 14:03

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Microcase 60X Mini Mikroskop

Microcase 60X Mini Mikroskop

Cep telefonlarına uyumlu bu mikroskop mandalla cep telefonuna monte edilebiliyor. Mini bu mikroskopu istediğiniz her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. 

Ürün beklentimi karşıladı. 200 mikron kalınlığın da teli bile ayrıntılı olarak fotoğraflamayı sağladı. Saha da pratik çözümler sunabileceğini söyleyebilirim. Bir de telefonun yakınlaştırmasını da kullandığınız da net görüntü elde etmek oldukça basit. Gayet başarılı.

280 TL olan mikroskop Temu'da 294 TL.

Microcase 60X Mini Mikroskop

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Tonny Black Unisex Çanta

Tonny Black Unisex Çanta

2 tane ön bölmesi olan çanta fermuarlı olduğu için kolayca açılıp kapanabiliyor. Spora ya da seyahate giderken kullanabileceğiniz çantanın hacmi oldukça geniş. İster elde ister omuzda taşınabilen çanta çok kullanışlı.

199 TL olan çanta Temu'da 366 TL.

Tonny Black Unisex Çanta

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AKCAKESE Silikon Strech Kapaklar

AKCAKESE Silikon Strech Kapaklar

Yiyeceklerinizin taze kalmasını istiyorsanız bu kapakları kullanabilirsiniz. 6 tane gelen kapaklar farklı boylarda. Mutfakta pratiklik sağlayan kapaklar sayesinde çok rahat edeceğiniz kesin.

89 TL olan kapaklar Temu'da 117 TL.

AKCAKESE Silikon Strech Kapaklar

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Auxa Spor Ayakkabı

Auxa Spor Ayakkabı

Bağcıklı model ayakkabı beyaz ve mavi tonlarında. Topuklu model ayakkabı rahat ve şık. Renklerine ve tarzına hayran olacağınız ayakkabı fiyat-performans ürünü. 

359 TL olan ayakkabı Temu'da 509 TL.

Auxa Spor Ayakkabı

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Bestgift Suni Deri Ceket

Bestgift Suni Deri Ceket

Suni deri ceketin kısa yakası var. Soğuk günlerde işinize yaayacak ceket, koyu kahve rengiyle her şeye kolayca uyuyor. Kombinlerinizin vazgeçilmez parçası olacak ceketi kaçırmayın deriz!

500 TL olan ceket Temu'da 819 TL.

Bestgift Suni Deri Ceket

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Sonic Elektrikli Diş Fırçası

Sonic Elektrikli Diş Fırçası

Şarj edilebilir fırça ile dişleriniz hiç olmadığı kadar temiz olacak. Güçlü fırçanın 6 tane başlığı var. Diş beyazlatmak için 5 modu olan fırçanın 2 dakika akıllı zamanlayıcısı da var. 

400 TL olan fırça Temu'da 888 TL.

Sonic Elektrikli Diş Fırçası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Piramigo Ahşap Çarpım Tablo Seti

Piramigo Ahşap Çarpım Tablo Seti

Çarpım tablosunu öğretmek için ideal tablo seti olan bu setle çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Renkli yapısıyla güzel set ahşap olduğu için dayanıklı. Çocuğu olan herkese bu set gerek!

299 TL olan tablo Temu'da 317 TL.

Piramigo Ahşap Çarpım Tablo Seti

AMAZON external

Araç Kolçak Minderi

Araç Kolçak Minderi

Yüksek kaliteli olan minder arabada rahat etmenizi sağlıyor. Siyah olduğu için şık duran minder her arabaya lazım. Konforlu bir yolculuk geçirmek için bu minderi alabilirsiniz.

254 TL olan minder Temu'da 375 TL.

Araç Kolçak Minderi

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Kapı Zili Kamerası

Kapı Zili Kamerası

Kablosuz özelliğiyle rahat bu zilin kamerası da var. Görüntülü olduğu için güvenlikli kamera her eve lazım. 2 yönlü ses özelliği sayesinde hem siz konuşabiliyor hem de dışarıdan gelen sesi duyabiliyorsunuz.

247 TL olan ürün Temu'da 322 TL.

Kapı Zili Kamerası

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Vipgross Kağıt Havluluk

Vipgross Kağıt Havluluk

Metal askısı olan havluluk, çok kullanışlı. Paslanmaz olduğu için uzun süre dayanıklı bir ürün.

98 TL olan havluluk Temu'da 161 TL.

Vipgross Kağıt Havluluk

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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