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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

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etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 16:22

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Büyük Oyuncak Kutusu

Büyük Oyuncak Kutusu

Özellikle küçük parçalı oyuncaklar için ideal bu kutu legolar için gerekli bir ürün. Yeterince büyük kutu sayesinde ortada oyuncak kalmıyor. Birden fazla alarak her şeyi ortadan kaldırmanız mümkün.

351 TL olan kutu Temu'da 617 TL.

Büyük Oyuncak Kutusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

SotRong Kadın Tül Etek

SotRong Kadın Tül Etek

Abiye tarzındaki tül etek çok şık. Yüksek belli etek katmanlı bir model. Parlak ve tüllü eteği isterseniz  günlük olarak da giyebilirsiniz. Siyah rengiyle kombini kolay etekle gardırobunuzda yer almalı.

Çok güzel bir etek, memnun kadım, kabarık değil, tül yumuşak ve zarif, günlük hayatta da giyilir, boyum 178 , sanki biraz kısa kaldı, bir tık daha uzun olsaydı mükemmel olurdu.

803 TL olan eteğin benzeri Temu'da 871 TL.

SotRong Kadın Tül Etek

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Veziroğlu Kundura Kısa Yağmur Çizmesi

Veziroğlu Kundura Kısa Yağmur Çizmesi

Kısa çizme yağmur çizmesi olarak geçiyor. Yağmurlu havalarda ayaklarınızın ıslanmaktan koruyacak çizme ile kışın çok daha kolay geçecek. İçi astarlı olduğu için su hiç geçmiyor.

549 TL olan çizmeye benzer bir çizme Temu'da 648 TL.

Veziroğlu Kundura Yağmur Çizmesi

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Jimmy Key Pantolon

Jimmy Key Pantolon

Yüksek bel pantolon şık bir model. Mavi kotlardan olan modelin bilek boyu kısa. Dar paça yerine bol paçalar tercih ediyorsanız bu model tam sizlik. Pantolonu günlük olarak rahatlıkla giyebileceksiniz.

%20 indirime giren pantolon 439 TL. Temu'da ise benzer pantolon 567 TL.

Jimmy Key Pantolon

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THE TOTE BAG El ve Omuz Çantası

THE TOTE BAG El ve Omuz Çantası

Peluş dışı olan çanta çok şeker. Hem elde hem de omuzda taşınabilen çanta siyah renginiyle her kombine uyuyor. 25x20 cm olan çanta gayet günlük kullanım için yeterli. 

Prime Fırsatı olan çanta 314 TL, Temu'da 515 TL.

THE TOTE BAG El ve Omuz Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Tığ İşi Kazak

Tığ İşi Kazak

Bu şık hırkayı görünce aşık olacağınız kesin. Tığ işi olan hırka özellikle beyaz tişörtlerle çok güzel kombinlenebiliyor. Herkesin tarzınıza hayran olacağı kazak yumuşacık. 

702 TL olan hırka kazak Temu'da 916 TL.

Tığ İşi Kazak

AMAZON external

Yorgan Kılıfı Sabitleyici

Yorgan Kılıfı Sabitleyici

Yorgan sabitleyici olarak alabileceğiniz ürünü başka amaçlarla da kullanabilirsiniz. Paket içinde 4 tane gelen yorgan sabitleyici mantar şeklinde. Mavi renkli gelen sabitleyicilerle artık yorganınız, çarşafınız kaymıyor.

63 TL olan sabitleyici Temu'da 83 TL.

Yorgan Kılıfı Sabitleyici

AMAZON external

CTDMJ Güneş Gözlüğü Seyahat Kılıfı

CTDMJ Güneş Gözlüğü Seyahat Kılıfı

Gözlüklerinizi saklamak ve taşımak için bu seyahat kılıfı ideal. İçine 6 tane sığabilen gözlük kılıfı sayesinde gittiğiniz her yere gözlüklerinizi kırılmadan taşıyabileceksiniz. 

199 TL olan gözlük kılıfı Temu'da 413 TL.

CTDMJ Güneş Gözlüğü Seyahat Kılıfı

AMAZON external

Busstier Kül Tablası

Busstier Kül Tablası

Sigara içince etrafa dağılan duman ve kokudan rahatsız oluyorsanız bu kül tablasını alabilirsiniz. Dumanı ve kokuyu hapseden kül tablası sayesinde sigaranın o kötü kokusu birikmiyor. Daha rahat sigara içmek istiyorsanız bu tablayı kaçırmayın. Bu kül tablası çok satanlarda 1. sırada.

Mutfakta kullanıyoruz gayet güzel.

249 TL olan kül tablası Temu'da 266 TL.

Busstier Kül Tablası

AMAZON external

Kablo Düzenleyici

Kablo Düzenleyici

Evde kablolarınız dağınık duruyorsa bu kutuya ihtiyacınız var demektir. Beyaz rengiyle odaların dekoruna uyacak düzenleyici sayesinde eviniz çok daha temiz duracak!

159 TL olan kablo düzenleyici Temu'da 248 TL.

Kablo Düzenleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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