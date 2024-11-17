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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 12:43

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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JUNE Triko Kazak Etek Takım

JUNE Triko Kazak Etek Takım

Etekli bu takım triko model. Kollarında düğme detayı olan takım serin ve soğuk havalarda tercih edilebilir. Çizgili modelin size çok yakışacağı kesin!

899 TL olan takımın benzeri Temu'da 977 TL.

JUNE Triko Kazak Etek Takım

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Tv Bebek Güvenlik Kemeri

Tv Bebek Güvenlik Kemeri

LED ve LCD televizyonlar için gerekli bu güvenlik kemeri özellikle bebekli evler için şart. Evcil hayvan varsa da almanız gereken güvenlik kemeri televizyonunuzu düşmelerden koruyor. 

TV ünitesine monte edecekseniz 1 yıldız tornavida yeterli olacaktır. Parçanın tek taraflı kısmını görünmesin diye mobilyanın arkasına vidaladım. Sonra kayışı gerdirip sabitledim çok sağlam tutuyor. Kayışın diğer iki sağ ve sol ucunu TV'nin arkasındaki metal yuvalı vidalara bağlayabilirsiniz.

170 TL olan güvenlik kemeri Temu'da 261 TL.

Tv Bebek Güvenlik Kemeri

AMAZON external

JUNE Kadın Maxi Elbise

JUNE Kadın Maxi Elbise

A kesim maxi elbise uzun model sevenler için ideal. Puantiyeli modeli her yere uygun. İsterseniz özel bir davette isterseniz günlük olarak giyebileceğiniz elbise siyah rengiyle çok şık duruyor. 

499 TL olan elbisenin benzeri Temu'da 929 TL.

JUNE Kadın Maxi Elbise

AMAZON external

Raxove Lavabo Drenaj Filtresi

Raxove Lavabo Drenaj Filtresi

Lavaboda kullanabileceğiniz filtre sayesinde borularınız tıkanmıyor. Kendi çekme kolu olduğu için alıp boşaltması çok kolay.

67 TL olan süzgeç Temu'da 187 TL.

Raxove Lavabo Drenaj Filtresi

AMAZON external

Kot Görünümlü Uzun Etek

Kot Görünümlü Uzun Etek

Kot görünümlü eteğin size çok yakışacağı kesin. Uçları püsküllü olan eteği kombinlemek de çok kolay. Beyaz, siyah ya da renkli tişörtlerle kombinlenebilecek eteğin üstüne gömlek de tercih edebilirsiniz.

539 TL olan etek Temu'da 673 TL.

Kot Görünümlü Uzun Etek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Romadedi Fener Seti

Romadedi Fener Seti

Eviniz için hoş bir dekor olacak fener setinin içine en güzel mumları koyarak yakabilirsiniz. Odanın kokusunu değiştirebileceğiniz kokulu mumlar da tercih edebilirsiniz. Bu fenerler, ahşap ve metal malzemeden yapılmış.

452 TL olan fener seti Temu'da 832 TL.

Romadedi Fener Seti

AMAZON external

OUKEYI Llama Vücut Yastığı

OUKEYI Llama Vücut Yastığı

Lama şeklindeki vücut yastığına sarılıp uyumak size çok iyi gelecek. Bu vücut yastığı 71 cm. Yumuşacık yastıkla geceleri uyumak çok güzel olacak. Yaslanmak için de kullanabileceğiniz yastık çok şeker!

426 TL olan vücut yastığı Temu'da 982 TL.

OUKEYI Llama Vücut Yastığı

AMAZON external

Çocuk Koltuğu

Çocuk Koltuğu

Arkası olan koltuk çocukların rahat etmesi için tasarlanmış. Eğlenceli koltuğa çocuklar bayılacak. Üzerine oturup kalkmak istemeyecekleri koltuk yüksek kaliteli malzemeden yapılmış.

995 TL olan koltuk Temu'da 1.032 TL.

Çocuk Koltuğu

AMAZON external

DeFacto Regular Fit Kazak Tunik

DeFacto Regular Fit Kazak Tunik

Bisiklet yaka kazak tunik model. Tuniği pantolonla kombinleyebilirsiniz. Birçok rengi olan kazak tunikle kış çok daha rahat geçecek. Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan tunik her dolapta olmalı!

349 TL olan kazağın benzeri Temu'da 539 TL.

DeFacto Regular Fit Kazak Tunik

AMAZON external

Seramik Vazo Seti

Seramik Vazo Seti

3 tane gelen vazo seti hem dekoratif hem kullanışlı. İçine yapay çiçekler koyabileceğiniz vazolar siyah renkleriyle çok güzel duruyor. Her odaya yakışacak vazo setini masanız için de düşünebilirsiniz.

665 TL olan vazo seti Temu'da 971 TL.

Seramik Vazo Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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