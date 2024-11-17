Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Kot görünümlü eteğin size çok yakışacağı kesin. Uçları püsküllü olan eteği kombinlemek de çok kolay. Beyaz, siyah ya da renkli tişörtlerle kombinlenebilecek eteğin üstüne gömlek de tercih edebilirsiniz.

539 TL olan etek Temu'da 673 TL.

Kot Görünümlü Uzun Etek

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