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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 10:31

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Foreca Ahşap Pedallı Çöp Kovası

Foreca Ahşap Pedallı Çöp Kovası

16 litrelik çöp kovası beyaz renginde. Ahşap kapağı olan çöp kovası hem şık hem kullanışlı. Pedallı olduğu için elinizi sürmeden açıp kapatabiliyorsunuz. Plastik iç kovası olduğu için temizlemesi kolay.

769 TL olan çöp kovası Temu'da 784 TL.

Foreca Ahşap Pedallı Çöp Kovası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

JUNING Dikiş Seti

JUNING Dikiş Seti

Evde dikiş yaparken ihtiyacınız olan şeylere sahip sette ipten makasa her şey var. Rengarenk iplerin olduğu dikiş seti sayesinde rahatça dikiş yapabiliyorsunuz. Taşınabilir olduğu için de her yere götürebilirsiniz.

Seyahatlerde taşımak için çok uygun.

329 TL olan dikiş seti Temu'da 911 TL.

JUNING Dikiş Seti

AMAZON external

Otomatik Algılama Sabunluk

Otomatik Algılama Sabunluk

Elinizi hiç sürmeden sabunu sıkan bu ürün sayesinde ellerinizi kullanmadan sabuna erişebileceksiniz. Köpük formundaki sabunu ister evde ister dışarıdaki mekanlarda kullanabilirsiniz.

307 TL olan sabunluk Temu'da 309 TL.

Otomatik Algılama Sabunluk

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United Colors of Benetton Atkı

United Colors of Benetton Atkı

Yün karışımlı atkı hem şık hem kullanışlı. Soğuk havalarda kurtarıcı bir ürün olacak atkı sayesinde kendinizi soğuktan koruyabileceksiniz. Başka renkleri de olan atkı kombinlerinizin en güzel parçası olacak. 

477 TL olan atkı Temu'da 675 TL.

United Colors of Benetton Atkı

AMAZON external

DeFacto Uzun Hırka

DeFacto Uzun Hırka

Relax Fit model hırka soğuk havaların vazgeçilmesi. Kuşağı olan hırka uzun model. İster tek başına isterseniz montlarla giyebileceğiniz hırka şal yaka. Rengi çok güzel hırka size çok yakışacak!

775 TL olan hırkanın benzeri Temu'da 781 TL.

DeFacto Uzun Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Pilsan 03-413 Smarty Çizim Tahtası

Pilsan 03-413 Smarty Çizim Tahtası

Kırmızı renkli tahta çocukların çok ilgisini çekiyor. Çizim tahtası ile çocuklar uzun süre vakit geçirebiliyor. Çocuğunuzun resim çizmek için kullanacağı tahtayı yazı yazmak ya da ders yapmak için de kullanmak mümkün.

471 TL olan çizim tahtası Temu'da 781 TL.

Pilsan 03-413 Smarty Çizim Tahtası

AMAZON external

JUSTOYOU Yapay Laleler

JUSTOYOU Yapay Laleler

10 tane gelen yapay laleler çok güzel duruyor. Gerçek gibi duran laleler evinizin dekoruna katkı sağlıyor. Yapay laleler sarı renginde. Bu laleleri güzel bir vazoya koyarak evinize şıklık getirebilirsiniz.  

Çok kaliteli teşekkürler.

153 TL olan laleler Temu'da 607 TL.

JUSTOYOU Yapay Laleler

AMAZON external

Monnhein Sevimli Tasarımlı Banyo Paspası

Monnhein Sevimli Tasarımlı Banyo Paspası

Kaymaz tabanı ile oldukça güvenli banyo paspasının modeli de çok güzel. 2'li takım şekilde gelen paspas makinede yıkanabiliyor. Mikrofiber kumaştan üretilen paspasın tasarımına herkes bayılacak.

Banyo paspas olarak kullanıyorum. Çok kullanışlı. Teşekkür ederim.

İndirimde olan paspas 189 TL. Temu'da ise benzeri 326 TL.

Monnhein Sevimli Tasarımlı Banyo Paspası

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Koton Eşofman Altı

Koton Eşofman Altı

Eşofman altı hem kullanışlı hem rahat. Kaliteli kumaşı ile uzun yıllar kullanabileceğiniz eşofman altının cepleri var. Spor yaparken ya da günlük hayatınızda kullanmanız mümkün.

Ürün güzel kaliteli yalnız dar geldi hediye aldım büyük beden alacam.amazona teşekkürler zamanında teslimat.

%7 indirimdeki eşofman altı 237 TL, Temu'da ise benzeri 327 TL.

Koton Eşofman Altı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

SotRong Hafif Ceket

SotRong Hafif Ceket

Su geçirmez olduğu için yağmurlu havalara uygun ceket rüzgara da dayanıklı. Her mevsime uygun ceketi özellikle serin havalar için ideal. Rengi ve tasarımı güzel ceket gardırobunuzun en güzel parçalarından olacak.

334 TL olan ceket Temu'da 752 TL.

SotRong Hafif Ceket

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