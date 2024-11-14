Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

16 litrelik çöp kovası beyaz renginde. Ahşap kapağı olan çöp kovası hem şık hem kullanışlı. Pedallı olduğu için elinizi sürmeden açıp kapatabiliyorsunuz. Plastik iç kovası olduğu için temizlemesi kolay.

769 TL olan çöp kovası Temu'da 784 TL.

Foreca Ahşap Pedallı Çöp Kovası

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