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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 10:42

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Pugalo Şampanya Catnipli Tırmalama Evi

Pugalo Şampanya Catnipli Tırmalama Evi

Kediniz tırmalamak için kullanabileceği evi aynı zamanda içinde yatmak için de kullanabilir. Kadifemsi yapısıyla kedinizin rahat edeceği bir ev bu. Boncuklu sallanan halatlar kedilerin ilgisini de çekiyor.

750 TL olan tırmalama evinin benzeri Temu'da 793 TL.

Pugalo Şampanya Catnipli Tırmalama Evi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Comius Sharp Spiral Yatak Puset Oyuncağı

Comius Sharp Spiral Yatak Puset Oyuncağı

Bebeğinizin yatağına ya da koltuğuna takabileceğiniz bu oyuncak spiral formunda. Takılması çok kolay oyuncakla bebeğinizi oyalayabileceksiniz. Renkli yapısıyla çocukların çok ilgisini çekiyor.

355 TL olan oyuncak Temu'da 363 TL.

Comius Sharp Spiral Yatak Puset Oyuncağı

AMAZON

Döküm Demir Tava

Döküm Demir Tava

Oval şeklindeki tava evde çok işinize yarayacak. Emaye kaplı tavanın yanında servis tabağı da geliyor. 11x18 cm boyutlarındaki tavada en güzel yemekleri yapabileceksiniz.

729 TL olan tava Temu'da 976 TL.

Döküm Demir Tava

AMAZON

BUFFER Kalemli Yazı Tahtası

BUFFER Kalemli Yazı Tahtası

Silinebilir yazı tahtası 60x100 cm. Çocuğunuzun duvara kalemle istediği gibi yazacağı kağıdı duvara yapıştırmak mümkün. Çocukları kısıtlamadan istediği gibi resim yapabilmesi için bu ürün şart!

179 TL olan yazı tahtası Temu'da 202 TL.

BUFFER Kalemli Yazı Tahtası

AMAZON

Pembe İngilizce Erken Eğitim Kartı

Pembe İngilizce Erken Eğitim Kartı

Çocuklarınıza İngilizce kelimeleri öğretmek için bu kartları kullanabilirsiniz. Konuşan kartlar hem çocukların ilgisini çekiyor hem de kelime öğrenmelerini sağlıyor.

Çok güzel ve eğitici👏👏👏 kızım çok beğendi.

379 TL olan eğitim kartları Temu'da 570 TL.

Pembe İngilizce Erken Eğitim Kartı

AMAZON
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Sevi Bebe Eko Kollu Önlük

Sevi Bebe Eko Kollu Önlük

Pembe renkli önlük her yeri kapatıyor. Çocukların yemek yerken ya da boya yaparken kullanabileceği önlük herkese lazım.

Süper kullanımı iyi.

149 TL olan önlük Temu'da 207 TL.

Sevi Bebe Eko Kollu Önlük

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

LATERN Oyun Tüneli

LATERN Oyun Tüneli

180 cm olan çadıra çocuklar girebiliyor. Girişi 46 cm olan çadırda çocuklar uzun saatler oynayabiliyor. Tünelin malzemesi yüksek kalitelili. Renkli olduğu için dikkat çekiyor.

699 TL olan oyuncak tünelinin benzeri Temu'da 948 TL.

LATERN Oyun Tüneli

AMAZON

Alliteqwe Ekstra Bagua Rüzgar Çanı

Alliteqwe Ekstra Bagua Rüzgar Çanı

Rüzgarda ses çıkaran bu çanı dışarıya asabilirsiniz. Bahçenize güzellik katacak çanı ev içinde de kullanabilirsiniz. 

214 TL olan çan Temu'da 277 TL.

Alliteqwe Ekstra Bagua Rüzgar Çanı

AMAZON

Neşeli Ahşap Ahşap Çocuk Taburesi

Neşeli Ahşap Ahşap Çocuk Taburesi

Çocuğunuzun kendine ait bir sandalyesi olmasını istiyorsanız bu tabure tam sizlik. Turuncu rengiyle çocuğunuzun hoşuna gidecek tabure ahşap olduğu için oldukça kaliteli.

500 TL olan taburenin benzeri Temu'da 1.038 TL.

Neşeli Ahşap Ahşap Çocuk Taburesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Sushi Makinesi

Sushi Makinesi

Evde sushi yaparken işinizi kolaylaştıracak setin içinde sarmak için rulo makinesi var. Bu sayede yuvarlamak çok kolay. Hayatınızda ilk defa sushi deneyeceksiniz bu set tam sizlik!

510 TL olan set Temu'da 562 TL.

Sushi Makinesi

AMAZON
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