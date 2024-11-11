Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Kediniz tırmalamak için kullanabileceği evi aynı zamanda içinde yatmak için de kullanabilir. Kadifemsi yapısıyla kedinizin rahat edeceği bir ev bu. Boncuklu sallanan halatlar kedilerin ilgisini de çekiyor.

750 TL olan tırmalama evinin benzeri Temu'da 793 TL.

Pugalo Şampanya Catnipli Tırmalama Evi

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