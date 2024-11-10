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Penti, Tefal, Adidas: Binlerce Ürün Arasından En Sevilen Markaların Kasım İndirimlerini Bulduk!

etiket Penti, Tefal, Adidas: Binlerce Ürün Arasından En Sevilen Markaların Kasım İndirimlerini Bulduk!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 18:51

Kasım indirimleri son sürat devam ediyor. Bu indirimlerde çok sevilen markalarda müthiş indirimler var. Acaba hangi markada ne indirim var diye hiç dert etmeyin. Siz yorulmayın diye en sevilen markaladaki indirimleri biz derledik!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kasım indirimlerinde yok yok!

Kasım indirimlerinde yok yok!

Hepsiburada'nın Kasım indirimlerinde çok sevilen markalarda güzel indirimler var. Ev yaşamdan modaya, elektronikten kozmetiğe o kadar çok indirim var ki bazen takip edemiyoruz! Sepette net indirimlerden taksitli alışverişe bu indirimlerde her şey var. Alcaklarınızı Kasım indirimleri bitmeden alın yoksa üzülürsünüz, bizden söylemesi!

Bakalım bu markalarda nasıl indirimler var?

Bakalım bu markalarda nasıl indirimler var?

Tefal-WMF ürünlerinde Sepette %15 - %20 Net İndirim!

Yataş ürünlerde %15 net indirim

Adidas ürünlerinde sepette %40'a varan indirime ek %15 net indirim

Grimelange tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim

U.S. POLO ASSN %60 indirime ek sepette net %20 indirim

Penti ürünlerinde 2 alana 2 hediye

Hepsiburada Satıcılı Parfümlerde 500 TL'ye Sepette %50 İndirim!

KOZMETİK markalarında, *EFSANE300* kodu ile 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde anında 300 TL indirim!

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