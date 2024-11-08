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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Gülümseten Kasım Ürünleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Gülümseten Kasım Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 13:52

Gülümseten Kasım başladı. Amazon'da güzel indirimli ürünler var. %50 ve daha fazla indirime giren ürünleri sizin için derledik. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Starbucks Veranda Blend Öğütülmüş Kahve

Starbucks Veranda Blend Öğütülmüş Kahve

Kahve içmeyi seviyorsanız evde kahveniz hiç bitmiyordur. Özellikle indirime girince stok da yapıyorsunuzdur. 200 gramlık öğütülmüş kahve ile evde en sevdiğiniz kahveyi ucuza içebileceksiniz.

Bittikçe burdan alıyorum. Fiyat olarak da güzeldi. Teşekkürler.

%50 indirime giren kahve 199 TL.

Starbucks Veranda Blend Öğütülmüş Kahve

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

FEANDREA Köpek Kutusu

FEANDREA Köpek Kutusu

Arabada köpeğinizi taşımak için kullanabileceğiniz kutu 50x35x35 cm boyutlarında. Kullanmadığınız zamanlarda katlayabileceğiniz kutu Oxford kumaştan üretilmiş.

Cok pratik, katlanabilir ve kolay kurulumuyla tam bir fiyat performans urunu.

%55 indirimli kutu 1.999 TL.

FEANDREA Köpek Kutusu

AMAZON

Nestlé 1927 Ekstra Sütlü Çikolata Kare

Nestlé 1927 Ekstra Sütlü Çikolata Kare

6 tane gelen Nestle çikolatanın her biri 60 gram. Nestle çikolatasını seviyorsanız hazır indirimdeyken kaçırmayın deriz!

Yüksek bitter oranı sevdiğim için bunu çok seviyorum. Kahvenin yanında da iyi gidiyor.

%52 indirimli olan çikolata şu an 218 TL.

Nestlé 1927 Ekstra Sütlü Çikolata Kare

AMAZON

Anisah Coffee Kapsül Kahve

Anisah Coffee Kapsül Kahve

Nespresso uyumlu kapsül kahve 10 tane geliyor. Kavrulmuş öğütülmüş kahvede fındık aroması var. Kahveye düşkünseniz bu kahveyi mutlaka deneyin.

Fiyatına göre gayet başarılı.

%52 indirime giren kahve 58 TL.

Anisah Coffee Kapsül Kahve

AMAZON

Madame Coco Azura Çaydanlık

Madame Coco Azura Çaydanlık

Orta boy çaydanlık takımında demlik ve suluk var. Paslanmaz çelik çaydanlığı uzun yıllar kullanabileceksiniz. Lezzetli çaylar yapmak için bu çaydanlık şart.

Şu an çaydanlık %63 indirimde. İndirimli fiyatı ise 771 TL.

Madame Coco Azura Çaydanlık

AMAZON
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Paşabahçe Hill Su Bardağı

Paşabahçe Hill Su Bardağı

Su bardağı eksiğiniz varsa indirimdeyken Paşabahçe'nin bu bardaklarına bakabilirsiniz. 200 cc olan bardaklar 3 tane geliyor. Üst üste koyulabildiği için yerden tasarruf da sağlıyor.

%76 yüksek indirim oranı olan bardaklar şu an 181 TL.

Paşabahçe Hill Su Bardağı

AMAZON

Madame Coco Grand Kase Seti

Madame Coco Grand Kase Seti

Kase seti çok şık. 12 cm duman mavisi kaselerden 2 tane geliyor. Çok satanlarda 1. sırada yer alan kaseler kahvaltılık ya da çerezlik olarak kullanılabiliyor.

%62 indirimli kaseler 128 TL.

Madame Coco Grand Kase Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

REDBERRY Kemik Füme Güneş Gözlüğü

REDBERRY Kemik Füme Güneş Gözlüğü

Unisex modellerden olan güneş gözlüğü kemik çerçeve. Füme renkli güneş gözlüğü ile yazın hem güneşten korunacak hem de tarzınızı konuşturacaksınız. 

997 TL olan gözlük %72 indirimde.

REDBERRY Kemik Füme Güneş Gözlüğü

AMAZON

Lumberjack Siyah Kadın Çorap

Lumberjack Siyah Kadın Çorap

3'lü set halinde satılan çorap Lumberjack marka. Siyah rengiyle her kombine uyabiliyor. Evde olması gereken siyah çoraplar hazır indirimdeyken kaçırmayın!

207 TL'ye düşen çorap %75 indirimde.

Lumberjack Siyah Kadın Çorap

AMAZON

Ağaçtaki Kız

Ağaçtaki Kız

Şebnem İşigüzel'in yazdığı Ağaçtaki Kız kitabı Amazon'da indirimde. İndirimli fiyatı ise 25 TL. %75 indirime giren kitabı zaten almak istiyorsanız şimdi tam sırası.

Harika ve akıcı bir anlatım. Oldukça sürükleyici. Bir solukta bitirdim. Kesinlikte tavsiye ediyorum.

Ağaçtaki Kız

AMAZON
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Faber-Castell n'ice pen Tükenmez Kalem

Faber-Castell n'ice pen Tükenmez Kalem

Metalik gri rengindeki tükenmez kalem çok satanlarda 1. sırada. Ofis ya da ev için alabileceğiniz tükenmez kalem çok kullanışlı. Bu kalemin çevir aç mekanizması var.

%55 indirimde olan kalem 319 TL.

Faber-Castell n'ice pen Tükenmez Kalem

AMAZON

DeFacto Selanik Kumaş Hırka

DeFacto Selanik Kumaş Hırka

Bu şık hırka şu anda indirimde. V yaka hırka kışın en sevdiğiniz parçalardan olacak. Orta kalınlıktaki hırkayı içine gömlek ya da tişört giyerek tercih edebilirsiniz.

%52 indirimde olan hırka 248 TL.

DeFacto Selanik Kumaş Hırka

AMAZON

CAMPER Karst Ayakkabı

CAMPER Karst Ayakkabı

Ayakkabı ihtiyacınız varsa bu ayakkabıya bir bakın deriz. Şu an %52 indirimde. 3.288 TL olan ayakkabı ile ayaklarınız rahat edecek!

Camper bir efsane tabi anlayana.

CAMPER Karst Ayakkabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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