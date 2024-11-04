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Kasımda Akşam Fırsatları! Binlerce Ürün Arasından Seçebileceğin İndirimli Ürünler Burada

etiket Kasımda Akşam Fırsatları! Binlerce Ürün Arasından Seçebileceğin İndirimli Ürünler Burada

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 18:56

Kasım fırsatları devam ediyor. Bu kampanyada birçok farklı ürün indirime girdi. İndirime giren ürünlerden sizin için seçtiklerimize gelin birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Madame Coco Audrey Şarap Kadehi Seti

Madame Coco Audrey Şarap Kadehi Seti

Çok satanlarda 1. sırada yer alan bardaklar çok şık. Misafirlere içecek sunarken bu seti kullanabilirsiniz. 4 tane gelen kadeh seti uzun boy bardaklardan oluşuyor.

Sunumlar icin hoş bir tercih. Kalın.

%75 indirime giren kadeh seti şu an 215 TL.

Madame Coco Audrey Şarap Kadehi Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Oldukça şık bu spor ayakkabılar ayağınızın rahat etmesini sağlıyor. İndirimler bitmeden alabileceğiniz ayakkabıların üstün konfor için bilek yakasında gelişmiş yastıklaması var. Dayanıklı dış tabanı bu ayakkabıyı ideal ayakkabılardan biri yapıyor.

%45 indirime giren ayakkabı kaçırılmayacak bir fırsat.

Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

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Harry Potter Sırlar Odası Serisi Bebekleri - Ginny Weasley

Harry Potter Sırlar Odası Serisi Bebekleri - Ginny Weasley

Harry Potter hayranıysanız bu bebeği almanız gerek. Sırlar Odası hayranlarını mutlu edecek Ginny Weasley bebeği tam bir koleksiyon ürünü. Her detay düşünülerek yapılan bebek çok güzel bir hediye olabilir.

544 TL'ye inen bebek %46 indirimde.

Harry Potter Sırlar Odası Serisi Bebekleri - Ginny Weasley

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Razer Blackshark V2 Pro Kablosuz Konsol E-Spor Kulaklığı

Razer Blackshark V2 Pro Kablosuz Konsol E-Spor Kulaklığı

Oyun oynuyorsanız iyi bir kulaklık size şart. Bu kulaklık kablosuz bir model. Çıkarılabilir bir mikrofonu da var. Yüksek çözünürlüklü mikrofonu sayesinde konuşmalarınız net duyuluyor. 

Masama çok mu çokkk yakıştı. Razer kalitesi Amazonun uygun prime fiyatı daha ne olsun.....

Şu an bu kulaklık %25 indirimde. İndirimli fiyatı ise 6.986 TL.

Razer Blackshark V2 Pro Kablosuz Konsol E-Spor Kulaklığı

AMAZON

Belkin Şarj İstasyonu

Belkin Şarj İstasyonu

3 ayrı cihazı aynı anda şarj edebileceğiniz bu istasyonda telefonunuzu, akıllı saatinizi ve kulaklığınızı şarj etmeniz mümkün. Kullanışlı istasyon ile elektrik cihazlarınızı şarj etmek artık çok kolay.

Bu istasyon şu an %29 indirimde. İndirimli fiyatı ise 4.237 TL.

Belkin Şarj İstasyonu

AMAZON
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Barbie'nin Yatak Odası Oyun Seti

Barbie'nin Yatak Odası Oyun Seti

Barbie seven çocukların bayılacağı bu oyuncak set halinde geliyor. İçinde uykucu bir kedi ve 20 parça bulunuyor. Pijamalı bir Barbie ve aksesuarlarıyla çocuğunuz saatlerce oynayabilecek.

%27 indirime giren oyun seti şu an 719 TL.

Barbie'nin Yatak Odası Oyun Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Chakra Nırma Yatak Örtüsü

Chakra Nırma Yatak Örtüsü

Çift kişilik yatak örtüsü çok şık bir model. %100 pamuk yatak örtüsü şık olduğu kadar rahat bir örtü. 2 tane 50x70 cm yastık kılıfıyla gelen örtüyü birine hediye olarak da alabilirsiniz. 

2.887 TL'ye düşen örtü %25 indirimde.

Chakra Nırma Yatak Örtüsü

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Grimelange'de %60'a Varan Dev İndirimler

Grimelange'de %60'a Varan Dev İndirimler

Pamuk karışımlı gömlek haki rengiyle çok şık duruyor. Günlük olarak giyilebilecek gömleği içine tişörtle kombinleyebilirsiniz. İki yanda cebi olan gömlek ceket olarak da kullanılabiliyor.

899 TL'ye düşen gömlek kaçmaz.

Grimelange Marcelo Gömlek

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

MAC ürünlerinde %30 İndirim

MAC ürünlerinde %30 İndirim

Likit rujları kullanmayı seviyorsanız Mac'in bu ürününü deneyebilirsiniz. Uzun süre kalıcı olduğu için çokça tercih edilen rujlardan biri. Dudaklarınıza eşit ve pürüzsüz şekilde yayılan ruj soyulmaya karşı dayanıklı.

çok çok çok iyi surumu durusu dudakdaki hafifligi fiyati keske normal olsaydı ama yeni tr normali malum.

Kırmızı rengi çok iddialı olan ruj 30 günün en düşük fiyatı. Şu an fiyatı 699 TL.

Mac Likit Ruj

HEPSİBURADA

L'Oréal Markalı Ürünlerde Kasım Rüzgarı

L'Oréal Markalı Ürünlerde Kasım Rüzgarı

Tüm L'oreal ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatı bulunuyor. 4 etkiyi bir arada sunan fondöten de bu ürünlerden biri. Eğer alacak birçok L'oreal ürününüz varsa şimdi almak için tam sırası!

Maybelline New York Instant Perfector Glow Fondöten

HEPSİBURADA
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Clinique %30 İndirim

Clinique %30 İndirim

3'lü gelen nemlendirme için gerekli ürünler tüm cilt tipleri için uygun. Çift etkili nemlendirici, gece cildinizi nemlendirecek maske ve yüz spreyi olan setle cildiniz neme doyacak. Cildiniz için iyi bir bakım yapmak istiyorsanız bu seti deneyin deriz!

Çok iyi bir nemlendirici, denemek için almıştım şimdi gece kremini tekrar sipariş vereceğim.

1.200 TL olan nemlendirici setin fiyatı şu an 840 TL. Bu fiyatla 30 günün en düşük fiyatı.

Clinique Moisture Surge 3'lü Glow Nemlendirici Seti

HEPSİBURADA

The Purest Solutions %40 İndirim

The Purest Solutions %40 İndirim

Leke karşıtı bu cilt bakım serumu 30 ml geliyor. Cildiniz için iyi bir bakım sağlayan serum cilt tonu eşitsizliklerini gideriyor. Düzenli kullanımla daha canlı bir cilde kavuşabiliyorsunuz.

Ürünü övmeme gerek yok alınmanızı tavsiye ederim.

239 TL'ye düşen serumu kullanıyorsanız hemen alın, denemediyseniz şimdi denemek için tam zamanı.

The Purest Solutions Arbutin Cilt Bakım Serumu

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Fissler Markalı Ürünlerde %20 İndirim

Fissler Markalı Ürünlerde %20 İndirim

Set halinde gelen tavalar 24 ve 28 cm. Bu tavalar her eve lazım. 2'li set halinde geldiği için kullanışlı tavaları ev hediyesi olarak da alabilirsiniz. Cam ve seramik ocaklar için bu tavalar ideal.

Geldi hemen kullandım sokak canlarına ciğer yaptım sıfır yapışma kendi suyunda pişti çok güzel alın bence.

3.299 TL olan tava seti şu an 2.639 TL.

Fissler Cenit Pan 2'li Tava Seti

HEPSİBURADA

English Home Pişirme %75'e Varan İndirim

English Home Pişirme %75'e Varan İndirim

Bu tava her eve lazım. Gri rengiyle şık tava 28 cm. En güzel ızgaraları yapacağınız tava ile herkes yaptığınız yemeklere bayılacak.

Bu tava da 30 günün en düşük fiyatında. İndirimli fiyatı ise 1.199 TL.

Berghoff Leo Balance Grill Tava

HEPSİBURADA

600 TL Üzeri %30 Sepet İndirimi

600 TL Üzeri %30 Sepet İndirimi

Yoğun renk veren dudak pudrası mat renkli. Likit formdaki dudak pudrası ile dudaklarınız hep istediğiniz gibi olacak. Bu ürün dudakları kurutmadan yoğun renklerle buluşturuyor. Birçok renk seçeneğinden sevdiğiniz rengi seçebilirsiniz.

Flormar markası ürünlerinde 600 TL üzerine %30 indirim var.

Flormar Lightweight Lip Powder Mat Likit Dudak Pudrası

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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