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Kasım Fırsatları Sona Ermeden Yakalayın! İndirimli En İyi Bot Tavsiyeleri

etiket Kasım Fırsatları Sona Ermeden Yakalayın! İndirimli En İyi Bot Tavsiyeleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 18:26

Kasım fırsatları sona ermeden, dolabınızı yenileme fırsatını kaçırmayın! Özenle seçilmiş, indirimli en iyi bot önerilerimizi sizler için bir araya getirdik.  Bu özel seçimlerle, kış aylarını tarzınızı yansıtan botlarla geçirebilirsiniz. 

Bu içerik 04.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Nike Turuncu Erkek Bot DC8892-800 Nıke Manoa Leather Se

Nike Turuncu Erkek Bot DC8892-800 Nıke Manoa Leather Se

Nike'ın turuncu erkek bot modeli, markanın ikonik logosuyla birlikte şık bir tasarıma sahip. Bu deri bot, rahatlığı ve kalitesiyle ayaklarınızı sararken, tarzınızı da bir üst seviyeye çıkaracak.

Sepette 3.079,30 TL.

Nike Turuncu Erkek Bot DC8892-800 Nıke Manoa Leather Se

Nike'ın diğer modellerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

adidas Terrex Eastrail 2.0 Mid Rain.rdy Erkek Siyah Outdoor Bot

adidas Terrex Eastrail 2.0 Mid Rain.rdy Erkek Siyah Outdoor Bot

Bu bot, özellikle doğa yürüyüşleri ve dağcılık gibi aktiviteler için idealdir. Terrex Eastrail 2.0 Mid Rain.rdy, suya dayanıklı yapısı ve sağlam tabanı sayesinde zorlu hava koşullarında bile konfor ve dayanıklılık sunuyor.

Sepette 3.876,75 TL.

adidas Terrex Eastrail 2.0 Mid Rain.rdy Erkek Siyah Outdoor Bot

adidas'ın diğer bot modellerine bakmak isterseniz burada

Hepsiburada

Derimod Kadın Siyah Fermuarlı Kalın Topuklu Çizme

Derimod Kadın Siyah Fermuarlı Kalın Topuklu Çizme

Bu kışın en gözde parçası, Derimod Fermuarlı Kalın Topuklu Çizme olacak. Bu çizme, zarif tasarımı ve kalın topuğu ile hem konforlu hem de şık bir seçenek sunuyor.  Derimod'un kalitesi ve güvencesiyle üretilen bu çizme, kış aylarında hem sıcak tutacak hem de stilinizi yansıtmanızı sağlayacak. 

Sepette indirimli fiyatı 3.599,99 TL.

Derimod Kadın Siyah Fermuarlı Kalın Topuklu Çizme

Derimod diğer modellere bakmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Tommy Hilfiger Deri Siyah Kadın Bot

Tommy Hilfiger Deri Siyah Kadın Bot

Tommy Hilfiger markasının deri botları, yüksek kaliteli yapısı sayesinde ayaklarınızı son derece sıcak tutacaktır. Şık tasarımıyla da her kombininize çok yakışacak.

Sepette indirimli fiyatı 5.759,20 TL.

Tommy Hilfiger Deri Siyah Kadın Bot

 Tommy Hilfiger'ın diğer modellerine göz atmak isterseniz

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UGG Açık Kahve Kadın Bot 1116109 Ugg W Classic Ultra Mini Antilope

UGG Açık Kahve Kadın Bot 1116109 Ugg W Classic Ultra Mini Antilope

UGG'nin 1116109 modeli, süet malzemesi ve hakiki deri tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayaklarınızı sadece sıcak tutmakla kalmaz, aynı zamanda şıklığınızı da artırır. 

Sepette indirimli fiyatı10.049,90 TL.

UGG Açık Kahve Kadın Bot 1116109 Ugg W Classic Ultra Mini Antilope

Diğer UGG modellerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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UGG Ugg Taba Kadın Deri Bot 1135092

UGG Ugg Taba Kadın Deri Bot 1135092

UGG markasının Taba Kadın Deri Bot modeli, yüksek platformuyla ayakkabı tutkunlarının gözdesi haline geliyor. UGG ayakkabıların sıcak tutma özelliğinin üstün olduğunu belirtmeye bile gerek yok. Bu ayakkabılar, soğuk hava koşullarında bile ayaklarınızı sıcak tutar.

Sepette 10.049,90 TL.

UGG Ugg Taba Kadın Deri Bot 1135092

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Harley Davidson Black Leather Kadın Bot & Bootie

Harley Davidson Black Leather Kadın Bot & Bootie

Harley Davidson'ın Siyah Deri Kadın Bot modeli, marjinal tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu botlar, kombinlerinizi tamamlayarak onları öne çıkaracak bir parça olacak.

6.499,00TL yerine 3.574,45 TL.

Harley Davidson Black Leather Kadın Bot & Bootie

Harley Davidson diğer modellere buradan ulaşabilirsiniz.

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Cat Bruıser 2.0 Siyah Deri Kadın Bot

Cat Bruıser 2.0 Siyah Deri Kadın Bot

Cat Bruiser 2.0 Siyah Deri Kadın Bot modeli, yağmur ve kar gibi hava koşullarından kaynaklanan ıslaklığı önleyen bir yapıya sahip. Ayağınızı sıcak tutacak malzemelerle üretilmiştir ve vücut ısınızın dengelenmesine yardımcı olur.

Sepette indirimli fiyatı 2.584,45 TL.

Cat Bruıser 2.0 Siyah Deri Kadın Bot

Diğer Cat modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

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Harley Davidson 025G100421 Mcallen Kadın Siyah Deri Bot

Harley Davidson 025G100421 Mcallen Kadın Siyah Deri Bot

Özellikle kış aylarında, soğuk hava koşulları ve zorlu yol şartlarına karşı korunmak önemlidir. Harley Davidson 025G100421 Mcallen kadın botu, bu ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır. Sert ve dayanıklı dış yapısı, soğuğa ve neme karşı mükemmel bir koruma sağlar. 

Sepette 2.639,45 TL.

Harley Davidson 025G100421 Mcallen Kadın Siyah Deri Bot

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Hotiç 01BOH278720A100 Siyah Kadın Topuklu Bot

Hotiç 01BOH278720A100 Siyah Kadın Topuklu Bot

Hotiç'in siyah kadın topuklu bot modeli, kıyafet kombinlerinizi tamamlayacak zarif ve klasik bir seçenek. Bu model, her türlü etkinlikte veya günlük kullanımda rahatlıkla tercih edilebilir. 

Hotiç 01BOH278720A100 Siyah Kadın Topuklu Bot

Diğer Hotiç modellerine buradan göz atın.

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