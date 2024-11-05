Kasım İndirimleri Başlamışken Saeco GranAroma Tam Otomatik Espresso Makinesi Alınır mı?

Bu makineyi kullanarak kendi favori kahvenizi oluşturarak istediğiniz sertlikte kahveler yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Tam ağzınıza layık kahve çeşitleri hazırlayan espresso makinesi her eve lazım!

Ürünü arştırarak aldım bir önceki alman olam makinamdan içecekleri daha sıcak veriyo hatta dolaptan çıkan sütle bile sıcaklık değişmiyo önceki makinamda dolaptan çıkan sütle yapılan içecekler bildiğin ılıktı bu. Saeco öyle değil içecekler hep sıcak önemli olanda bu ikincisi menü türkçe buda çok güzel 19 çeşit içecek yapıyo istediğin gibi kişiselleştir köpüğüne kadar ayarlıyabiliyorsun wifi kendini güncelliyo bide ürün sipariş edebilirsiniz ama uzaktan makinayı güncellemeleri güzel Uygulama yok .Makinanın dokunmatiği geniş ekranı kullanımı kolay tavsiye ederim .

Saeco yıllardır, dünyanın ve italyanın en prestijli kahve makinası üreticilerindendir. Birçok kahve sisteminin patenti bu firmadadır. Türkiye’ye philips güvencesi ile gelmesi güzel yedek parça sıkıntısı yaşamayacağız demektir. ( 7 sene önce aldığım delonghi marka makinamın ufak bir yedek parçası olmadığı ve o dönemki ithalatçısı kapandığı için çöp oldu,bilginize ) menüsünün kullanımı ve şıklığı beklediğimden başarılı Kahveler sıcaklığı( ekstra sıcak olabiliyor )ve lezzeti oldukça başarılı. Herşeyi bir iki dokunuşla ayarlamak mümkün. Dış kaplamaları çok şık kaliteli ve sade , ama güçlü ve premium bir duruşu var.Ekranın büyüklüğü, dokunmatiği ve animasyonları zaten çok şık. Kendini Temzileme ,WiFi bağlantısı, 16 değişik kahve ayarı, hepsi çok güzel çalışıyor hatta ilginç biçimde sanki daha rafine daha kıvamlı lezzetli yapıyor kahveleri. Severek kullanmaya devam edeceğiz gibi.