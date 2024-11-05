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Kasım İndirimleri Başlamışken Saeco GranAroma Tam Otomatik Espresso Makinesi Alınır mı?

etiket Kasım İndirimleri Başlamışken Saeco GranAroma Tam Otomatik Espresso Makinesi Alınır mı?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 20:22

Efsane Kasım son hız devam ediyor. Kampanyadan güzel bir kahve makinesi almak ister misiniz? Evde en güzel kahveleri yapacağınız Saeco GranAroma Tam Otomatik Espresso kahve makinesinin özelliklerine ve fiyatına bakalım mı?

Efsane Kasım indirimlerindeki ürünler için tıklayın.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Saeco GranAroma Tam Otomatik Espresso Makinesi ile leziz kahveler yapabileceksiniz.

Saeco GranAroma Tam Otomatik Espresso Makinesi ile leziz kahveler yapabileceksiniz.

19 kahve çeşidi yapabileceğiniz makine evinize çok yakışacak. 6 ayrı kullanıcı profili olan espresso makinesinin metal ön yüzeyi var. Dokunmatik ekranı ile kullanması çok basit. Canınız kahve çektiği an dışarı çıkmadan ev konforunda kahvenizi hazırlayıp içebiliyorsunuz.

Bu kahve makinesinin indirimli fiyatı ne kadar peki?

Bu kahve makinesinin indirimli fiyatı ne kadar peki?

29.919 TL olan kahve makinesi 29.519 TL'ye düşüyor.

Saeco GranAroma Deluxe Tam Otomatik Espresso Makinesi

Efsane Kasım indirimlerindeki ürünler için tıklayın.

HEPSİBURADA

Cappuccino ve Latte Macchiato yapabileceğiniz kahve makinesi ile tek dokunuşta çift porsiyon hazırlamak mümkün.

Cappuccino ve Latte Macchiato yapabileceğiniz kahve makinesi ile tek dokunuşta çift porsiyon hazırlamak mümkün.

Bu makineyi kullanarak kendi favori kahvenizi oluşturarak istediğiniz sertlikte kahveler yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Tam ağzınıza layık kahve çeşitleri hazırlayan espresso makinesi her eve lazım!

Ürünü arştırarak aldım bir önceki alman olam makinamdan içecekleri daha sıcak veriyo hatta dolaptan çıkan sütle bile sıcaklık değişmiyo önceki makinamda dolaptan çıkan sütle yapılan içecekler bildiğin ılıktı bu. Saeco öyle değil içecekler hep sıcak önemli olanda bu ikincisi menü türkçe buda çok güzel 19 çeşit içecek yapıyo istediğin gibi kişiselleştir köpüğüne kadar ayarlıyabiliyorsun wifi kendini güncelliyo bide ürün sipariş edebilirsiniz ama uzaktan makinayı güncellemeleri güzel  Uygulama yok .Makinanın dokunmatiği geniş ekranı kullanımı kolay tavsiye ederim .

Saeco yıllardır, dünyanın ve italyanın en prestijli kahve makinası üreticilerindendir. Birçok kahve sisteminin patenti bu firmadadır.  Türkiye’ye philips güvencesi ile gelmesi güzel yedek parça sıkıntısı yaşamayacağız demektir. ( 7 sene önce aldığım delonghi marka makinamın ufak bir yedek parçası olmadığı ve o dönemki ithalatçısı kapandığı için çöp oldu,bilginize ) menüsünün kullanımı ve şıklığı beklediğimden başarılı Kahveler sıcaklığı( ekstra sıcak olabiliyor )ve lezzeti oldukça başarılı. Herşeyi bir iki dokunuşla ayarlamak mümkün. Dış kaplamaları çok şık kaliteli ve sade , ama güçlü ve premium bir duruşu var.Ekranın büyüklüğü, dokunmatiği ve animasyonları zaten çok şık. Kendini Temzileme ,WiFi bağlantısı, 16 değişik kahve ayarı, hepsi çok güzel çalışıyor hatta ilginç biçimde sanki daha rafine daha kıvamlı  lezzetli yapıyor kahveleri. Severek kullanmaya devam edeceğiz gibi.

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