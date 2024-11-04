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Kasım Fırsatlarında Akşamlar Bir Başka! İşte İndirimli Saç Düzleştirici ve Saç Şekillendiriciler

etiket Kasım Fırsatlarında Akşamlar Bir Başka! İşte İndirimli Saç Düzleştirici ve Saç Şekillendiriciler

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 19:47

Kasım ayının çok avantajlı fırsatları kaldığı yerden devam ediyor. Bugünün en özel indirimleri arasında herkesin ihtiyacı olan saç şekillendiriciler ve düzleştiriciler var. Eğer saçlarınıza evde profesyonel kuaför dokunuşu vermek istiyorsanız bu stoklarla sınırlı kampanyalara göz atmamazlık yapmayın. İşte o ürünler! 👇😉

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Philips BHS732/00 Saç Düzleştirici

Philips BHS732/00 Saç Düzleştirici

Philips'in thermoshield teknolojisiyle donattığı bu saç düzleştiricisi, saçları daha az ısıyla ve daha kısa sürede şekillendirmeyi sağlıyor. Isıyı optimum düzeyde tuttuğundan saçların hasar görme riskini minimuma indiriyor. Seramik ve argan yağı katkılı titreşimli plakalar ise saçları güçlendirmeye yarıyor. Ayrıca dalgalı ve kıvırcık şekillendirme için de kullanılabiliyor.

Normalde 3.599 TL olan ürün şu an 2.899 TL. Bu fırsat kaçmaz!

Philips BHS732/00 Saç Düzleştirici

Hepsiburada

Grundig HS 7030 NaturaShine Saç Düzleştirici

Grundig HS 7030 NaturaShine Saç Düzleştirici

7.500 TL üzeri indirim kampanyasıyla gelen bu üründe sepette kupon fırsatı var. Üstelik aynı markanın saçlara farklı farklı koruma sağlayan ürünleri de mevcut. Buradaki biberiye kaplı, papatya yağı kaplı ve lavanta yağı kaplı modelleri incelemeyi unutmayın!

Grundig HS 7030 NaturaShine Saç Düzleştirici

Hepsiburada

Trina Profesyonel Saç Maşası 32 mm - 48

Trina Profesyonel Saç Maşası 32 mm - 48

Eğer hayatınızı kolaylaştıran, hızlı ısınarak kolayca profesyonel su dalgası yapan bir düzleştirici arıyorsanız sepette kupon avantajıyla gelen bu ürünü incelemeyi unutmayın. Üstelik Trina'nın bu modeli için Hepsiburada'ya özel peşin fiyatına 3 taksit imkanı mevcut! 

Trina Profesyonel Saç Maşası 32 mm - 48

Hepsiburada

Yui DHS1868W Seramik Su Dalgası Wag Saç Maşası (Yui Türkiye Garantili)

Yui DHS1868W Seramik Su Dalgası Wag Saç Maşası (Yui Türkiye Garantili)

Kolay kullanımlı bu saç maşası ile doğal görünümlü su dalgaları yapabilirsiniz. Geniş ve büyük seramik plakaları sayesinde hızla şekillendirme yapmanızı sağlayan ürün LED gösterge ve minimum elektriklenme gibi artılara sahip. Üstelik fiyatı da 2.097 TL'den 1.290 TL'ye düşmüş durumda. 

Sakın kaçırmayın!

Yui DHS1868W Seramik Su Dalgası Wag Saç Maşası (Yui Türkiye Garantili)

Hepsiburada

Riomi Pro Saç Şekillendirme ve Kurutma 7 In 1

Riomi Pro Saç Şekillendirme ve Kurutma 7 In 1

3 farklı ısı kademesi ve 7 farklı başlığı ile gelen bu ürün yeni favoriniz olacak. Kurutma da dahil olmak üzere düzleştirme ve dalgalandırma gibi çok çeşitli amaçlarla kullanacağınız ürün hava üfleme özellikli. Yani saçları zedelemeden şekillendiriyor. Fiyatı ise 7.500 TL bile değil.

Üstelik şimdi alırsanız 3 ay sonra ödeyebilirsiniz. Mutlaka inceleyin!

Riomi Pro Saç Şekillendirme ve Kurutma 7 In 1

Hepsiburada
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Remington AS8810 Keratin Protect Rotating Air Styler

Remington AS8810 Keratin Protect Rotating Air Styler

Hızlı kurutma ve şekillendirme amacıyla kullanabileceğiniz bu harika ürün keratin ve badem yağı ile zenginleştirilmiş bir gövdeye sahip. 2 farklı ısı ve hız seçeneği olan ürün aynı zamanda havayı soğuk üflediğinden saçlara zarar vermiyor.

Fiyat 3.499 TL yerine 2.999 TL. Bakmadan geçmeyin!

Remington AS8810 Keratin Protect Rotating Air Styler

Hepsiburada

Braun Satin Hair 5 Iontec / ST570 Saç Düzleştirici ve Bukle Şekillendirici

Braun Satin Hair 5 Iontec / ST570 Saç Düzleştirici ve Bukle Şekillendirici

Teknoloji devi Braun'un bu ürünü saçlarda elektriklenmeyi kesin olarak önlüyor ve mükemmel, parlak görünüm garantisi veriyor. Hassas şekillendirme özelliğine sahip olduğundan düzleştirmenin yanı sıra muhteşem bukleler oluşturmak için de kullanılabiliyor.

Fiyat indirimde 2.999 TL. Kaçırmayın!

Braun Satin Hair 5 Iontec / ST570 Saç Düzleştirici ve Bukle Şekillendirici

Hepsiburada

Vestel Vsm 5045 Saç Şekillendirici

Vestel Vsm 5045 Saç Şekillendirici

Son derece ekonomik ve kullanışlı modellerden olan Vestel'in bu ürünü dokunmatik kontrol ve ekstra kalın maşa çapına sahip. Saçları kontrollü sıcaklıkla dalgalandırmak için listemizdeki en ideal ürünlerden biri. Üstelik oldukça da şık görünümlü.

Fiyatı şimdi 782 TL yerine 698,99 TL. Oldukça avantajlı!

Vestel Vsm 5045 Saç Şekillendirici

Hepsiburada

Braun BRAS430E Air Styler 4.3 Iontec Saç Kurutma Makinesi ve Şekillendirici

Braun BRAS430E Air Styler 4.3 Iontec Saç Kurutma Makinesi ve Şekillendirici

Evde profesyonel saç şekillendirme için geliştirilen bu ürün hem çok şık hem de çok kullanışlı. 3 başlıklı yapısı sayesinde kurutma, düzleştirme, bukle belirginleştirme gibi farklı işlemler için kullanılabiliyor. Iontec gövdesi ise elektriklenme ve matlaşma sorunlarını önlüyor.

Fiyatı indirimde 3.649 TL! Tükenmeden kapın!

Braun BRAS430E Air Styler 4.3 Iontec Saç Kurutma Makinesi ve Şekillendirici

Hepsiburada

Babyliss Steam Straight Buharlı Saç Düzleştirici - St492E

Babyliss Steam Straight Buharlı Saç Düzleştirici - St492E

Saç şekillendirme denilince Babyliss kalitesinden bahsetmeden geçmek olmaz. Seramik plakalara ve çıkarılabilir düğüm açıcı başlığa sahip olan bu ürün, tek hamleyle saçları pürüzsüz düzlüğe getiriyor. Üstelik buharlı düzleştirme yaptığından saç sağlığını zedelemiyor. Aksine saçları nemlendirip parlak hale getiriyor. 

Isı sabitleyicisi bulunan üründe fiyat 4.000 TL. Bakmadan geçmeyin!

Babyliss Steam Straight Buharlı Saç Düzleştirici - St492E

Hepsiburada
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Philips 5'i 1 Arada Saç Şekillendirici

Philips 5'i 1 Arada Saç Şekillendirici

Evde profesyonel şekillendirme deneyimi için geliştirilen bu ürün de çok kullanışlı. 5 farklı başlığı ile kurutmadan su dalgasına kadar birçok farklı işleve yarayan ürün, seramik ve argan yağı katkılı. Dolayısıyla her türlü saç şekillendirme işleminde hem mükemmel sonuçlar sunuyor hem de saçları daha güçlü hale getiriyor.

Fiyat 4.676,12 TL. Bu fırsat kaçmaz!

Philips 5'i 1 Arada Saç Şekillendirici

Hepsiburada

Relux AS8200B Keratincare Üflemeli Şekillendirici Tarak

Relux AS8200B Keratincare Üflemeli Şekillendirici Tarak

4 farklı ısı ayarına sahip olan bu ürün ısıyı tüm yüzeye eşit olarak dağıtıyor. Etkili kurutma, tarama ve şekillendirme performansı sunuyor. Fonksiyonel tarak ve fırça olarak kullanılan ürün sayesinde saçlardaki elektriklenmeyi önlemek ve her an kuaföre gitmiş gibi bir görünüm elde etmek artık çok kolay.

Fiyat 2.200 TL. Mutlaka inceleyin!

Relux AS8200B Keratincare Üflemeli Şekillendirici Tarak

Hepsiburada

Aprilla Hızlı 3'lü Su Dalgası (WAG) Maşası 32mm

Aprilla Hızlı 3'lü Su Dalgası (WAG) Maşası 32mm

Aprilla'nın 3'lü su dalgası maşası ekonomik olmasına rağmen gayet kaliteli ve kullanışlı bir ürün. Saçları pürüzsüz ve parlak yapan seramik kaplamaları, hızlı ısıtma soğutma sistemi ve hassas şekillendirme özelliği adeta mükemmel saçlar için yaratılmış.

Fiyat ise sadece 501,59 TL. Kesinlikle alın ve aldırın!

Aprilla Hızlı 3'lü Su Dalgası (WAG) Maşası 32mm

Hepsiburada

Dempower Dp-08 Seramik Kaplı Pembe Detay Saç Düzleştirici

Dempower Dp-08 Seramik Kaplı Pembe Detay Saç Düzleştirici

Kolay ve etkili kullanımı ile öne çıkan bu ürün bir saç düzleştiricisinden beklenen tüm özelliklere sahip. LED gösterge ekranı, sıcaklık kontrolü ve geniş açılı tasarımı saçları en kısa sürede düzleştirmek için geliştirilmiş. Iyon başlıkları ise saç sağlığını korumak için özelleşmiş.

Şimdi 743 TL yerine sadece 520 TL. Mutlaka inceleyin!

Dempower Dp-08 Seramik Kaplı Pembe Detay Saç Düzleştirici

Hepsiburada
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