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ŞOK'a Fanlı Isıtıcı Geliyor! 6 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Fanlı Isıtıcı Geliyor! 6 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
04.11.2024 - 16:21 Son Güncelleme: 04.11.2024 - 16:22

ŞOK 6 Kasım - 13 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 Kasım - 13 Kasım 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Şok'a gelen indirimli ısıtıcılar, indirimli pijama takımı, valiz modelleri ve fiyatları

Şok'a gelen indirimli ısıtıcılar, indirimli pijama takımı, valiz modelleri ve fiyatları

  • Sinbo Fanlı Isıtıcı 549 TL, 

  • Sinbo Quartz Isıtıcı 549 TL, 

  • Minisan SR 2600 Isıtıcı 999 TL, 

  • Erkek Polar Gömlek 299 TL, 

  • Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 299 TL,

  • Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 299 TL,

  • Leopar Desenli Süet Seyahat Organizeri 199 TL, 

  • Leopar Desenli Süet Seyahat Organizeri 199 TL, 

  • Süet Çapraz Organizer 169 TL, 

  • Küçük Boy Süet Çanta 149 TL, 

  • Kadın Kalpli Peluş Terlik 149 TL, 

  • Kadın Şönil Çorap 54,95 TL, 

  • Kadın / Erkek Şemsiye 175 TL, 

  • Painsettia Atatürk Çiçeği 119 TL, 

  • Cam Kokusuz Küllük 39,95 TL, 

  • ABS Büyük Boy Valiz 849 TL, 

  • ABS Orta Boy Valiz 749 TL, 

  • ABS Kabin Boy Valiz 549 TL,

  • 3'lü Bavul İçi Organizer Set 139 TL

Şok'a gelen indirimli araç ürünleri

Şok'a gelen indirimli araç ürünleri

  • 5 litre Oto Cam Suyu -21 Derece 89,95 TL, 

  • 3 litre Radyatör Antifirizi 139 TL, 

  • Hugel 12V 60A Akü 2.390 TL, 

  • Kablosuz Kompresör 999 TL, 

  • Asonic Araç İçi Süpürge 299 TL, 

  • 4 Parça Oto Paspas 349 TL, 

  • Oto Koltuk Minderi Seti 249 TL, 

  • Koltuk Arkası Organizer 49,95 TL, 

  • Oto Minderi 199 TL, 

  • Reklektif Bant 24,95 TL, 

  • Motosiklet Örtü Brandası 249 TL, 

  • Plaka Montaj Bandı 59,95 TL, 

  • Direksiyon Tepsisi 119 TL, 

  • Bel Desteği 79,95 TL, 

  • Araç İçi Koltuk Arkası File 49,95 TL, 

  • Oto Cam Sileceği 49,95 TL, 

  • Expert Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL, 

  • Kompresör 499 TL, 

  • Çekme Halatı 179 TL, 

  • 2'li Tampon Koruma 79,95 TL, 

  • Kapı Yanı Basamak 199 TL,

  • Araç Çöp Kovası 69,95 TL,

  • Cırcırlı Akordiyon Kriko 399 TL, 

  • Direksiyon Kılıfı 119 TL, 

  • Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL, 

  • Vantuz Telefon Tutucu 149 TL, 

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 79,95 TL, 

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 39,95 TL, 

  • Araç İçi Düzenleyici 119 TL, 

  • Bagaj Filesi 249 TL, 

  • Motosiklet Sele Brandası 69,95 TL, 

  • Fosforlu Numaratör 29,95 TL, 

  • 2'li Kör Nokta Aynası 29,95 TL, 

  • Deri Fermuarlı Motosiklet Telefon Tutucu 199 TL,

  • Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 199 TL,

  • Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 99,95 TL,

  • Asonic FM Transmitter 199 TL,

  • Matchbox Tekli Arabalar 79,95 TL

Şok'a gelen indirimli deterjan, şampuan ve hijyen ürünleri

Şok'a gelen indirimli deterjan, şampuan ve hijyen ürünleri

Şok'a gelen çeşit çeşit atıştırmalıklar

Şok'a gelen çeşit çeşit atıştırmalıklar

Şok'a gelen gıda ürünleri

Şok'a gelen gıda ürünleri

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 6x200 ml Aroma Trpical İçecek 30 TL, 

  • 12'li Nestle Sütlü Çikolatalı Gofret 79 TL, 

  • 70'li Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 299 TL,

  • 4x52 adet Uni Baby Pure Comfort Organik Aloe Vera Özlü 58 TL

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Şok ekstra ürünleri - beyaz eşya ve elektronik

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