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UGG, Camper, Salomon: Kasım İndirimlerinden Tükenmeden Alabileceğiniz Spor Ayakkabı ve Bot Modelleri

etiket UGG, Camper, Salomon: Kasım İndirimlerinden Tükenmeden Alabileceğiniz Spor Ayakkabı ve Bot Modelleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 02:51

Amazon'un Efsane Kasım fırsatları dev ayakkabı indirimleriyle başladı. Pofuduk Ugg'lardan en rahat Sketchers modellerine veya su geçirmez Camper botlarına kadar aradığınız her şey bu listede! İşte yılın en çok beklenen döneminde Amazon ayakkabı avantajlarında öne çıkanlar!

Bu içerik 01.11.2024 tarihinde oluşturuldu, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. UGG W CLASSIC MINI II Kadın Bot

1. UGG W CLASSIC MINI II Kadın Bot

Kışın hem en trend hem de ayakları en sıcak tutan parçalarını almak için belki de en uygun dönem şu an. Çünkü favori UGG modellerinde fiyat 10.249 TL. Üstelik Prime'a özel kargo ve alışveriş fırsatları mevcut.

UGG W CLASSIC MINI II Kadın Bot

Amazon

2. CAMPER Kadın Runner Spor Ayakkabı

2. CAMPER Kadın Runner Spor Ayakkabı

Dört mevsim ayağınızdan çıkaramayacağınız spor ayakkabılar arıyorsanız, Camper'ın bu favori ürününde güncel fiyat 3.657 TL!

Eğer Amazon'un genel indirim sayfasını incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

CAMPER Kadın Runner Spor Ayakkabı

Amazon

3. Camper Norman K100999 Wallabee Erkek Ayakkabı

3. Camper Norman K100999 Wallabee Erkek Ayakkabı

Camper'ın bu suya dayanıklı ve şık erkek ayakkabı modelinde fiyat şu an 5.474,25 TL!

Camper Norman K100999 Wallabee Erkek Ayakkabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Amazon

4. Salomon X Ultra 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

4. Salomon X Ultra 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Erkekler için 4 mevsim rahatlıkla kullanılacak dayanıklı ve su geçirmez Salomon yürüyüş ayakkabısı şu an Prime üyeleri için 5.199,99 TL!

Salomon X Ultra 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Amazon

5. MERRELL MOAB 3 MID GTX Outdoor Kadın Ayakkabı

5. MERRELL MOAB 3 MID GTX Outdoor Kadın Ayakkabı

Kaydırmaz tabanlı, su geçirmez, kışlık kadın botu 4.460,04 TL!

MERRELL MOAB 3 MID GTX Outdoor Kadın Ayakkabı

Amazon
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6. Puma Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

6. Puma Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

Puma'nın her adımda yumuşak yastık desteği sunan spor ayakkabıları 1.922,99 TL!

Puma Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

Amazon

7. Kadın Siyah Outdoor Ayakkabısı

7. Kadın Siyah Outdoor Ayakkabısı

Yastıklı ve iç taban teknolojisine sahip kadın outdoor ayakkabılarda fiyat 4.399 TL!

Ama siz yine de buraya tıklayarak Amazon'un genel indirimlerini incelemeden geçmeyin.

Kadın Siyah Outdoor Ayakkabısı

Amazon

8. Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Yürüyüş Ayakkabısı

8. Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Yürüyüş Ayakkabısı

Outdoor erkek yürüyüş ayakkabıları arasında en beğenilen modellerden olan bu ürünün fiyatı 6.649,99 TL.

Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Yürüyüş Ayakkabısı

Amazon

9. Under Armour Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

9. Under Armour Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

10'dan fazla renk seçeneğine sahip olan bu konforlu ayakkabı herkesin tarzına uygun. Fiyat: 2.990 TL!

Under Armour Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

Amazon

10. Salomon X-ADVENTURE Patika Koşusu Erkek Ayakkabı

10. Salomon X-ADVENTURE Patika Koşusu Erkek Ayakkabı

Doğada vakit geçirirken aktifliğini korumak isteyenler için özel olarak geliştirilmiş bu yenilikçi modelde fiyat 4.239 TL! Üstelik Prime'a özel ücretsiz iade ve hızlı kargo avantajları mevcut.

Salomon X-ADVENTURE Patika Koşusu Erkek Ayakkabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Amazon
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11. CAMPER Peu Cami Ayak Bileği Erkek Botu

11. CAMPER Peu Cami Ayak Bileği Erkek Botu

Hem şık hem rahat hem de su geçirmez Camper botlarında fiyat 5.999 TL.

CAMPER Peu Cami Ayak Bileği Erkek Botu

Amazon

12. Crocs Classic Platform Clog Sandalet

12. Crocs Classic Platform Clog Sandalet

Tüm ayakların favorisi Crocs'ları almak için en zaman şu an. Fiyat: 1.922,52 TL!

Crocs Classic Platform Clog Sandalet

Amazon

13. CAMPER Peu Roda Kadın Ayakkabı

13. CAMPER Peu Roda Kadın Ayakkabı

%100 tencel kumaştan yapılan bu hava alan rahat kadın ayakkabısı için fiyat 3.219,30 TL. Sürdürülebilir ürünlere meraklıysanız kaçırmayın!

CAMPER Peu Roda Kadın Ayakkabı

Amazon

14. Adidas TERREX AX2S Erkek Spor Ayakkabı

14. Adidas TERREX AX2S Erkek Spor Ayakkabı

Bir antrenman ayakkabısından çok daha fazlası olan Adidas'ın stilist modeli bu yılın favorilerinden. Fiyat: 2.708,30 TL.

Adidas TERREX AX2S Erkek Spor Ayakkabı

Bunun yanında genel Amazon fırsatlarından faydalanmak isterseniz ana sayfa indirimlerini buradan inceleyebilirsiniz.

Amazon

15. UGG Erkek M Scuff Terlik

15. UGG Erkek M Scuff Terlik

Kışın bir diğer popüler modeli UGG Scuff terliklerinde fiyat şu an 5.270,10 TL. Hem de Prime'a özel ücretsiz iade ve 1 günde kargo avantajıyla birlikte!

UGG Erkek M Scuff Terlik

Amazon
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