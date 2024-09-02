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Günün Kaçırılmayacak Fırsatı: Sony Playstation 5 Slim İndirimde!

etiket Günün Kaçırılmayacak Fırsatı: Sony Playstation 5 Slim İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.09.2024 - 18:06 Son Güncelleme: 02.09.2024 - 18:15

Oyun tutkunlarını sevindirecek indirim geldi! Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu Prime'a özel flaş indirimli fiyatıyla karışınızda! 

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Bu içerik 02.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Uzun zamandır almayı düşündüğünüz, indirimini sabırsızlıkla beklediğiniz ürünlerden biri Sony Playstation 5 ise, işte fırsat ayağınıza geldi!

Uzun zamandır almayı düşündüğünüz, indirimini sabırsızlıkla beklediğiniz ürünlerden biri Sony Playstation 5 ise, işte fırsat ayağınıza geldi!

Oyun severlerin gözdesi olan, indirimi heyecanla beklenen Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu (İthalat), Amazon fırsatları arasında en çok dikkat çeken ürünlerden biri.Oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak olan bu ürün, en popüler ve en yeni oyunları oynama imkanı sağlıyor.

Oyun dünyasının en yeni ve en ileri teknolojilerini sizlere sunuyor.

Oyun dünyasının en yeni ve en ileri teknolojilerini sizlere sunuyor.

Bu fırsatı değerlendirmek ve oyun deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için ürünü 24.499 TL yerine peşin fiyatına 6 ay taksit imkanıyla 18.499 TL'ye satın alabilirsiniz.

Linkini buraya bıraktım.

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