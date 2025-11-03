onedio
Kitapseverlere Müjde: Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatlarında Kaçırılmayacak Yayınevleri

etiket Kitapseverlere Müjde: Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatlarında Kaçırılmayacak Yayınevleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.11.2025 - 10:48

Amazon’un 30 Ekim – 28 Kasım tarihleri arasında sürecek Gülümseten Kasım kampanyası, bu yıl kitap kurtlarını fazlasıyla mutlu edecek gibi görünüyor.  Farklı yayınevlerinden yüzlerce kitapta kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Romanlardan kişisel gelişim kitaplarına, çocuk kitaplarından çizgi romanlara kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor. Üstelik bu avantajlar yalnızca Amazon Prime üyelerine özel! Eğer hâlâ Prime üyesi değilsen, hemen buraya tıklayarak üyeliğini başlatabilir ve hem ücretsiz kargo hem de özel kampanya ayrıcalıklarından faydalanabilirsin.

Bu içerik 02.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

"Gülümseten Kasım" boyunca öne çıkan yayınevlerinden bazıları şöyle:

İş Kültür'de Gülümseten Kasım Fırsatları

Can Yayın'larında Gülümseten Kasım Fırsatları

Doğan Kitap'ta Gülümseten Kasım Fırsatları

Alfa Yayınları Gülümseten Kasım Fırsatları

İthaki'de Gülümseten Kasım Fırsatları

Kronik Kitap

Yapı Kredi Yayınları

İletişim Yayınları

Metis Yayınları

Timaş'ta Gülümseten Kasım Fırsatları

Kırmızı Kedi Yayınevi

Yayınevlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İş Kültür Yayınları'nda öne çıkan kitaplar:

Beyaz Geceler- Hasan Ali Yücel: Şuanda Prime üyelere özel sadece 56 TL.

Kızıl Veba: Şuanda indirimde 45 TL.

Kumarbaz-Genç Bir Adamın Notlarından:55 TL

Hamlet: 54 TL

Tarçın ile En İyi Arkadaşları: 52 TL

Can Yayınları'nda öne çıkan kitaplar:

Prens-Niccolo Machiavelli: Gülümseten Kasım indirimiyle şuanda 67 TL.

Şeker Portakalı: 171 TL.

Küçük Prens: 67 TL

Türkiye'nin İlk Yılları: 67 TL

İnsancıklar: 75 TL

Alfa Yayınları'nda öne çıkan kitaplar:

Kıskanmak: Gülümseten Kasım fırsatlarıyla 189 TL.

Dokunmadan-Nermin Yıldırım: 155 TL.

Seyir- Piraye: 256 TL

Acı Yoruldu-Serhan Asker: 82 TL

Yavaşla: Bu Dünyadan Bir Defa Geçeceksin: 194 TL

Doğan Kitap'ta öne çıkan kitaplar:

Bayan Ming'in Hiç Olmayan On Çocuğu: 57 TL

20 Yaşıma Mektup: 168 TL

Tarihimizde Garip Vakalar: 115 TL

Osmanlı Padişahları: 241 TL

Hayatın Hakkını Vermek: Sağlıklı, Uzun ve Mutlu Yaşamak: 141 TL

Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
