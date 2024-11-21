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Gülümseten Kasım Fırsatlarıyla Apple Ürünleri İndirime Girdi!

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etiket Gülümseten Kasım Fırsatlarıyla Apple Ürünleri İndirime Girdi!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 15:50

Kasım ayının serin rüzgarları eşliğinde, Apple'dan sıcak bir haberle karşı karşıyayız. iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch ve daha birçok Apple cihazı, üstün performansları ve zarif tasarımlarıyla kullanıcıların gözdesi. Ancak şimdi, Gülümseten Kasım indirimleri sayesinde, bu ürünlere piyasa değerinin çok altında bir fiyata sahip olmak hayal olmaktan çıkıyor. Hadi, bu fırsat dolu ürünlere birlikte göz atalım.👇😉

Apple ürünlerindeki fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 21.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Apple iPhone 16 (256 GB) - Beyaz

Apple iPhone 16 (256 GB) - Beyaz

Apple iPhone 16, Kamera Denetimi ile zoom ve alan derinliği gibi özelliklere hızlı ve kolay erişim sağlayarak fotoğraf çekim deneyiminizi daha pratik hale getiriyor. Yeni nesil Fotoğrafik Stiller ise yaratıcılığınızı özgürce ifade etmeniz için daha fazla seçenek sunuyor. Her fotoğraf, artık size özgü bir imza taşıyor!

Apple iPhone 16 (256 GB) - Beyaz

Apple ürünlerindeki fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

iPhone 14 Plus'tan geçtik. Rengi gerçekten çok hoş. Şarjı uzun. Hafif ve büyük ekran. iPhone isteyenler değerlendirebilir.

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Apple 2024 M3 çipli 15 inç MacBook Air Laptop

Apple 2024 M3 çipli 15 inç MacBook Air Laptop

Apple 2024 M3 Çipli 15 inç MacBook Air, 8 çekirdekli güçlü CPU’su ve 10 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen GPU’su sayesinde ışık hızında performans sunar. Süper taşınabilir yapısıyla her yerde akıcı bir şekilde çalışmanıza, yaratıcı projeler üzerinde çalışmanıza ve oyun oynamanıza olanak tanır. Hem performans hem de taşınabilirlikte yeni bir standart!

70.999,00TL yerine 67.449,00TL.

Apple 2024 M3 çipli 15 inç MacBook Air Laptop

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41 mm Grafit Rengi Paslanmaz Çelik Kasa, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez yol arkadaşı olarak daha güçlü özelliklerle karşınızda.

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41 mm Grafit Rengi Paslanmaz Çelik Kasa, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez yol arkadaşı olarak daha güçlü özelliklerle karşınızda.

Güçlü S9 SiP çipi, süper parlak ekranı ve dokunmadan etkileşim kurmayı sağlayan yenilikçi kontrol özelliğiyle kullanım deneyiminizi yeniden tanımlıyor. Gelişmiş sağlık, güvenlik ve aktivite izleme özellikleri, önemli bilgileri anında sunarak ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Şıklık ve teknolojinin mükemmel birleşimi!

İndirimli fiyatıyla 27.497,00TL.

Apple Watch Series 9

Kullanıcı yorumu;

Apple ekosistemi içinde gayet uygun çalışıyor 6 ay oldu kullanmaya başlayalı herhangi bir sıkıntı çekmiyorum. Uyurken kullanıyorum ona rağmen ortalama 1 gün gidiyor sarjı. Gayet güzel kargolanmıştı.

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Apple AirTag ile kaybolan eşyalarınızı bulmak artık hiç olmadığı kadar kolay!

Apple AirTag ile kaybolan eşyalarınızı bulmak artık hiç olmadığı kadar kolay!

iPhone veya iPad’inize tek dokunuşla bağlanan bu kompakt cihaz, eşyalarınızı hızlı ve pratik bir şekilde takip etmenizi sağlıyor. Yakın mesafedeyseniz, Tam Konum Bulma özelliği sizi doğrudan AirTag’e yönlendiriyor. Daha uzak mesafelerde ise Apple’ın geniş Bul ağı devreye giriyor. Kayıp Modu’nu etkinleştirdiğinizde, AirTag’iniz bulunduğunda anında bilgilendirilirsiniz. Hem akıllı hem güvenilir bir yardımcı!

Apple AirTag

Apple ürünlerindeki fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Apple Mac mini 2023 M2 Pro çip, 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU’suyla işlerinizi hızla tamamlamanızı sağlıyor.

Apple Mac mini 2023 M2 Pro çip, 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU’suyla işlerinizi hızla tamamlamanızı sağlıyor.

Thunderbolt 4 ve USB-A gibi geniş bağlantı seçenekleriyle cihazlarınızı kolayca bağlayabilirsiniz. 256 GB SSD depolama alanı, belgelerinizi düzenli bir şekilde saklamanıza olanak tanırken, 24 GB’a kadar birleşik belleği sayesinde büyük dosyalarla çalışırken bile sorunsuz ve akıcı bir deneyim sunar. Hem performans hem de güvenlik arayanlar için mükemmel bir çözüm!

Apple Mac mini 2023 M2 Pro çip

Kullanıcı yorumu;

Bence günlük kullanım için oldukça iyi. Yapabileceği iş yelpazesi oldukça geniş. Çok yoğun çalışıyorsanız pro modeli düşünülmeli.

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Apple 2023 M3 Çipli iMac Hepsi-Bir-Arada Masaüstü Bilgisayar, 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU’suyla inanılmaz bir performans sunuyor.

Apple 2023 M3 Çipli iMac Hepsi-Bir-Arada Masaüstü Bilgisayar, 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU’suyla inanılmaz bir performans sunuyor.

24 inç 4.5K Retina ekranıyla görselleri canlı ve etkileyici bir netlikle deneyimleyebilir, 8 GB birleşik bellek ve 512 GB depolama alanıyla tüm işlerinizi rahatlıkla yönetebilirsiniz. Apple’ın yeni nesil M3 çipi sayesinde, ister sunum hazırlayın ister oyun oynayın, hızın ve akıcılığın keyfini çıkarırken hem çalışmak hem de eğlenmek daha zevkli hale gelir.

Apple 2023 M3 çipli iMac

Kullanıcı yorumu;

İş amaçlı olarak aldım ve çok memnunum. Bu ekrana alıştıktan sonra laptoptan çalışmak çok zor oluyor :)

Amazon external

Apple 2022 iPad Air (10.9 inç, Wi-Fi + Cellular, 64 GB), ince ve hafif tasarımında olağanüstü bir performans sunuyor.

Apple 2022 iPad Air (10.9 inç, Wi-Fi + Cellular, 64 GB), ince ve hafif tasarımında olağanüstü bir performans sunuyor.

Büyüleyici 10.9 inç Liquid Retina ekranı ile görselleri etkileyici bir netlikle deneyimlerken, M1 çipi sayesinde hem çalışmak hem de oyun oynamak için yüksek hız ve akıcılık sağlar. Güçlü performansı ve taşınabilirliği bir araya getiren iPad Air, her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir teknoloji harikası!

Apple 2022 iPad Air

Apple ürünlerindeki fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Magic klavye ile birlikte kullanıyorum. laptopu aratmıyor. Sunum hazırlamak, video klipleri hazırlamak, eğitim vermek için mükemmel bir cihaz.

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Apple Pencil (2. nesil)

Apple Pencil (2. nesil)

Apple Pencil, iPad ile çizim yapmayı veya not almayı sevenler için mükemmel bir yaratıcı araçtır. Fırça, kalem veya kömür gibi farklı efektlerle çalışmanıza olanak tanıyan bu akıllı kalem, yüksek piksel hassasiyetiyle her dokunuşunuzu sanata dönüştürür. Eğime ve basınca duyarlı yapısıyla, çizimlerinize doğal bir his kazandırırken ince detaylar ve kusursuz vuruşlarla yaratıcılığınızı en üst seviyeye taşımanızı sağlar.

Apple Pencil (2. nesil)

Kullanıcı yorumu;

iPad alır almaz ilk sipariş verdiğim şey Apple Pencil oldu. Her iPad sahibi kesinlikle satın almalı. Not tutarken, çizim yaparken vs. çok işe yarıyor. Basınç hassasiyeti gibi özellikleriyle normal deftere not alıyormuşsunuz gibi oluyor. Kesinlikle sahip olunması gereken bir ürün.

Amazon external

Apple Touch ID özellikli Magic Keyboard

Apple Touch ID özellikli Magic Keyboard

Apple Touch ID özellikli Magic Keyboard, Bluetooth bağlantısı ve şarj edilebilir yapısıyla kablosuz klavye deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Apple çipli Mac bilgisayarlarla uyumlu olan bu klavye, Türkçe F dizilimiyle hızlı ve konforlu bir yazım deneyimi sunar. Şıklığı ve işlevselliği bir araya getiren bu klavye, favoriniz olmaya aday!

Apple Touch ID özellikli Magic Keyboard

Apple ürünlerindeki fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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