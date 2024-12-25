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Balıkesir’de Öğrenci Servisi TIR’la Çarpıştı, Ekipler Olay Yerinde

Balıkesir’de Öğrenci Servisi TIR’la Çarpıştı, Ekipler Olay Yerinde

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.12.2024 - 09:53 Son Güncelleme: 25.12.2024 - 10:26

Balıkesir’de öğrenci servisi TIR’la çarpıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu araçtaki 8 öğrenci ağır yaralandı.

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Olay yerinden ilk görüntüler...

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 08.50 sularında merkez Pamukçu mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 08.50 sularında merkez Pamukçu mevkiinde meydana geldi.

İçerisinde 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu 10 S 0026 plakalı okul servisi ile 35 BOL 861 kupa, 35 AUL 472 dorse plakalı tırın çarpışması sonucu yaşanan çift taraflı trafik kazasında çok sayıda yaralının bulunduğu ilk belirlemelere göre yaralı 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu belirtildi.

İçerisinde 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu 10 S 0026 plakalı okul servisi ile 35 BOL 861 kupa, 35 AUL 472 dorse plakalı tırın çarpışması sonucu yaşanan çift taraflı trafik kazasında çok sayıda yaralının bulunduğu ilk belirlemelere göre yaralı 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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