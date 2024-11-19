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200 TL Altına Alınabilecek Ne Kaldı? Kredi Kartının Can Çekişen Limitiyle Satın Alabileceğin Ürünler

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etiket 200 TL Altına Alınabilecek Ne Kaldı? Kredi Kartının Can Çekişen Limitiyle Satın Alabileceğin Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 16:12

200 TL'nin altında satın alabileceğiniz ürünler nelerdir, merak ediyor musunuz?  Sleepy temizlik havlusu ve CeraVe nemlendirici krem gibi pek çok ürün, bu bütçeyle sizleri bekliyor. Bu içerikte, cebinizi yakmayacak fiyatlarıyla dikkat çeken ürünleri bulabilirsiniz.

200 TL altı fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 19.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kahve Dünyası Filtre Kahve 250gr

Kahve Dünyası Filtre Kahve 250gr

Kahve Dünyası Filtre Kahve 250 gr, kendine has aroması ve değişmeyen lezzetiyle kahve tutkunlarının vazgeçilmezi. Özenle seçilen çekirdeklerden hazırlanan bu filtre kahve, demlendiğinde eşsiz bir tat sunarak her yudumda kahve keyfini zirveye taşıyor. 

Fiyatı 84,01TL.

Kahve Dünyası Filtre Kahve 250gr

200 TL altı fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu, 3 x 100 (300 Yaprak) paket seçeneğiyle temizlikte pratiklik sunar. Beyaz sabun katkılı özel formülüyle yüzeyleri etkili bir şekilde temizlerken, evinizin hijyenini kolay ve hızlı bir şekilde sağlar. 

199,00TL

Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

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Okey Zero 20'li Ekonomik Prezervatif

Okey Zero 20'li Ekonomik Prezervatif

Okey Zero 20'li Ekonomik Prezervatif, ultra ince tasarımıyla neredeyse hissedilmez bir deneyim sunuyor. Yalnızca 0.05 mm kalınlığıyla doğallığı ön planda tutarak, maksimum konfor ve hassasiyet sağlar.

İndirimli fiyatıyla 169,00TL.

Okey Zero 20'li Ekonomik Prezervatif

200 TL altı fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Wondersand 20 Lt Beyaz Bentonit İnce Tane Kokusuz Süper Topaklanan Premium Kedi Kumu

Wondersand 20 Lt Beyaz Bentonit İnce Tane Kokusuz Süper Topaklanan Premium Kedi Kumu

Wondersand 20 Lt Premium Kedi Kumu, üstün emiş gücü ve hızlı topaklanma özelliğiyle kedinizin hijyenini maksimum düzeye çıkarır. Kokusuz yapısı sayesinde evinizde ferah bir ortam sağlar, ince tane yapısıyla kedinizin patilerine dosttur. 

Fiyatı 180,00TL.

Wondersand 20 Lt Premium Kedi Kumu

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Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

Bioxcin Forte Şampuan, yoğunlaştırılmış özel formülüyle saç dökülmesine karşı etkili bir çözüm sunar. Saç köklerini besleyerek saçları güçlendiren bu şampuan, düzenli kullanımda daha sağlıklı ve dolgun saçlara kavuşmanıza yardımcı olur.

118,75TL.

Bioxcin Forte Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

200 TL altı fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Sleepy Babycare Bebek Bakım Örtüsü 10 Adet

Sleepy Babycare Bebek Bakım Örtüsü 10 Adet

Fiyatı 69,97TL.

Kullanıcı yorumu;

Kesinlikle alınması gereken bir ürün. Bebeğinizi bunun üzerinde rahat bırakabilirsiniz istediğini yapsın sızıntı olmuyor. Tavsiye edilirSleepy Babycare Bebek Bakım Örtüsü

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Yumoş Sıvı Deterjan Renkliler İçin Canlandırıcı Bakım

Yumoş Sıvı Deterjan Renkliler İçin Canlandırıcı Bakım

Yumoş Sıvı Deterjan Renkliler İçin Canlandırıcı Bakım 2520 ml, zamanla yıpranan giysilere özenle bakım yapar. Özel formülü sayesinde renklerin canlılığını korurken, dokuların ilk günkü gibi yumuşak kalmasına yardımcı olur. Giysilerine değer verenler için ideal bir tercih!

İndirimli fiyatıyla 91,12TL.

Yumoş Sıvı Deterjan Renkliler İçin Canlandırıcı Bakım

200 TL altı fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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10 Metre 100 Ledli Fişli Led Işık

10 Metre 100 Ledli Fişli Led Işık

10 Metre 100 Ledli Fişli Led Işık, günışığı rengiyle sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratır. Yılbaşı ağacı süslemesinden doğum günü partilerine, organizasyonlardan özel gün kutlamalarına kadar birçok alanda kullanılabilir. 

Fiyatı 165,51TL.

10 Metre 100 Ledli Fişli Led Işık

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CeraVe Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici

CeraVe Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici

Kullanıcı yorumu;

Diğer markalara göre cildi çok daha uzun süre nemli tutuyor. İçindeki seramidler, cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olurken hyalüronik asit, suyu ciltte tutarak ekstra nem sağlıyor. Özellikle kuru ciltler için harika bir tercih!

Fiyatı 159,00TL.

CeraVe Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici

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Vileda Turbo&Easy Wring Yedek Paspas

Vileda Turbo&Easy Wring Yedek Paspas

Vileda Turbo & Easy Wring Yedek Paspas, benzersiz mikrofiber yapısıyla üstün temizlik performansı sunar. Son derece emici olan yumuşak mikrofiberler, yağlı ve kuru kirleri zahmetsizce temizler. Dayanıklı ve etkili yapısıyla her temizlikte parlak sonuçlar elde etmenizi sağlar.

109,25TL.

Vileda Turbo&Easy Wring Yedek Paspas

200 TL altı fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Çok Amaçlı Düzenleyici Kapaklı Sandık Tipi Kutu Hurç Organizer

Çok Amaçlı Düzenleyici Kapaklı Sandık Tipi Kutu Hurç Organizer

Hurç ve organizer özellikleriyle kıyafetlerden oyuncaklara, nevresimlerden günlük eşyalara kadar birçok şeyi kolayca saklamanıza yardımcı olur. Kapaklı tasarımı sayesinde içindekileri tozdan koruyarak uzun süreli kullanım sağlar. Hem işlevsel hem de yer tasarrufu sağlayan ideal bir ürün!

197,99TL.

Çok Amaçlı Düzenleyici Kapaklı Sandık Tipi Kutu Hurç Organizer

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DeFacto Regular Fit Bisiklet Yaka Ekstra Yumuşak Kaşmir Dokulu Kazak

DeFacto Regular Fit Bisiklet Yaka Ekstra Yumuşak Kaşmir Dokulu Kazak

Soğuk günlerde sıcak tutarken, her tarz kombinle kolayca uyum sağlayarak bu kışın vazgeçilmez parçalarından biri olacak.

Kaşmir Dokulu Kazak

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Taşınabilir Laptop Stant

Taşınabilir Laptop Stant

Ürünün materyali yüksek kalite hissiyatı veriyor. İçinden küçük bir çantayla çıkıyor, öğrenci olduğum için direkt çantama atıp yanımda taşıyabiliyorum, oldukça pratik. Stand olarak işimi görüyor ve memnunumTaşınabilir Laptop Stant

200 TL altı fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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