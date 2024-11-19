Ünlülerin Olay Yaratacak Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
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Ünlülerin Olay Yaratacak Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Ünlü isimlerin tarzlarını konuşturan, adeta birer moda ikonu haline gelen kombinlerini sizler için derledik. Göz alıcı, şaşırtıcı ve bir o kadar da iddialı bu kombinler arasında senin favorin hangisi olacak merakla bekliyoruz.
Bu içerik 19.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin son zamanlarda tercih ettiği denim kıyafetlerle oluşturduğu kombin, bizlerin beğenisini topladı. Hadise'nin bu mükemmel denim uyumunu nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyoruz.
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Ünlü ve yetenekli oyuncu Demet Özdemir, siyah ceketi ve maskülen tarzıyla dikkat çekiyor. Özdemir'in tercih ettiği bu kombin, onun güçlü ve bağımsız karakterini yansıtıyor. Özellikle Oxford tipi ayakkabıları ile kombinini tamamlayan Özdemir, bu uyumu ile bizleri kendine hayran bıraktı.
Güzel oyuncu Hande Erçel'in marjinal tarzda ayakkabılarını nasıl buldunuz?
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin giydiği gömlek elbise hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tasarımı beğendiniz mi?
Sıla Türkoğlu, siyah renkteki giysileriyle adeta zarafeti yansıtıyor. Şıklığını bir adım öteye taşıyan siyah elbisesi, ona mükemmel bir uyum sağlayan siyah ceketi ve sivri burunlu ayakkabılarıyla tamamladığı siyah opak çorapları, onun zarif ve şık bir görünüm elde etmesini sağlamış.
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Simge Sağın'ın sahne kombinini beğendiniz mi?
Defne Samyeli, her zaman zarif ve şık tarzıyla göz dolduruyor. Kendine has stili ve duruşuyla her zaman beğeni toplayan Samyeli, bu sefer de beyaz bir takım elbise ile karşımıza çıktı.
Nilperi Şahinkaya'nın kırmızı elbisesi ve rugan deri ceketi, ona çarpıcı bir görünüm kazandırmış.
Ünlü Türk oyuncu Özge Özpirinçci'nin son zamanlarda tercih ettiği 3 renk kuralına uygun kombinasyonu, bizlerin beğenisini topladı. Mini etek ve uzun çizme kombinasyonu ise onun zarif fiziğini mükemmel bir şekilde ortaya çıkarıyor.
Hazal Kaya'nın ev stilini beğendiniz mi?
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Kendine has tarzı ve modayı yakından takip eden duruşuyla dikkat çeken Melisa Döngel, son zamanlarda denim kombiniyle göz kamaştırıyor.Denim, yani kot kumaşı, her dönemin vazgeçilmez trendlerinden biri. Hem rahat hem şık bir görünüm sunan denim, doğru kombinlendiğinde oldukça iddialı bir stil oluşturabiliyor.
Melis Sezen beyazın asaletini en güzel taşıyan kadınlardan biri!
Tarzıyla bizleri her zaman etkileyen Burcu Esmersoy'un bu denim tulumunu nasıl buldunuz?
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