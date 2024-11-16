Gülümseten Kasım Fırsatlarıyla Sepetinizi Doldurma Zamanı!

Tineco Pure One S15 Essentials Smart Akülü Elektrikli Süpürge, akıllı algılama teknolojisiyle kirlilik seviyesini otomatik olarak analiz ederek emiş gücünü buna göre ayarlar. Bu özellik, hem çalışma süresini optimize eder hem de enerji verimliliğini artırır. Tek bir şarjla 130 m²’ye kadar alanı zahmetsizce temizleyebilir ve çok yönlü başlıkları sayesinde tavandan zemine kadar etkili temizlik sunuyor.

Tineco Pure One S15 Essentials Smart