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Gülümseten Kasım Fırsatlarıyla Sepetinizi Doldurma Zamanı!

etiket Gülümseten Kasım Fırsatlarıyla Sepetinizi Doldurma Zamanı!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 04:29

Sepetinizi, %50'ye varan indirim fırsatlarıyla doldurma vakti geldi. Contigo Huron Snapseal Termos Bardak'tan Under Armour Koşu Ayakkabısı'na kadar birçok markada büyük indirim fırsatları sizleri bekliyor. Bu eşsiz fırsatı kaçırmadan sepetinizi doldurun ve kaliteli ürünlerin keyfini çıkarın.

Bu içerik 16.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Contigo Huron Snapseal Termos Bardak 470 ml, Gri

Contigo Huron Snapseal Termos Bardak 470 ml, Gri

Contigo Huron Snapseal Termos Bardak, dökülme ve sızdırmaya karşı özel olarak tasarlanmış patentli SnapSeal kapak sistemiyle güvenli kullanım sunar. Çift katmanlı paslanmaz çelik yapısıyla hem dayanıklılık sağlar hem de içeceklerinizi uzun süre sıcak ya da soğuk tutar. Favoriniz olmaya aday!

İndirimli fiyatıyla  564,58TL.

Contigo Huron Snapseal Termos Bardak

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Smeg KLF03CREU su ısıtıcısı

Smeg KLF03CREU su ısıtıcısı

Smeg KLF03CREU Su Isıtıcısı, krom detayları ve dayanıklı paslanmaz çelik yapısıyla şıklığı ve kaliteyi bir araya getiriyor. 1,7 litrelik geniş kapasitesi ve zarif krem rengi tasarımıyla mutfağınıza hem işlevsellik hem de estetik katacak!

İndirimli fiyatıyla 10.402,50TL.

Smeg KLF03CREU su ısıtıcısı

Amazon external

Linens Bsp Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti İndigo

Linens Bsp Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti İndigo

Linens BSP Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti, zarif indigo rengi ve şık tasarımıyla yatak odanızda sofistike bir hava yaratır. Yüksek kaliteli kumaşı sayesinde hem estetik hem de konfor sunarak yaşam alanınıza mükemmel bir uyum sağlayacak!

Üstelik 2 al 1 öde fırsatıyla!

Linens Bsp Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti İndigo

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Tineco Pure One S15 Essentials Smart akülü elektrikli süpürge.

Tineco Pure One S15 Essentials Smart akülü elektrikli süpürge.

Tineco Pure One S15 Essentials Smart Akülü Elektrikli Süpürge, akıllı algılama teknolojisiyle kirlilik seviyesini otomatik olarak analiz ederek emiş gücünü buna göre ayarlar. Bu özellik, hem çalışma süresini optimize eder hem de enerji verimliliğini artırır. Tek bir şarjla 130 m²’ye kadar alanı zahmetsizce temizleyebilir ve çok yönlü başlıkları sayesinde tavandan zemine kadar etkili temizlik sunuyor.

Tineco Pure One S15 Essentials Smart

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Under Armour Kadın Charged Revitalize Koşu Ayakkabısı

Under Armour Kadın Charged Revitalize Koşu Ayakkabısı

Under Armour Kadın Charged Revitalize Koşu Ayakkabısı, standart kalıbı ve hafif melanj kumaş üst yüzeyiyle hem konfor hem de dayanıklılık sunar. Nefes alabilir yapısıyla uzun koşularda dahi ayaklarınızın rahat kalmasını sağlar, bu da onu mükemmel bir koşu ayakkabısı haline getiriyor.

Üstelik sepette %15 indirim fırsatı.

Under Armour Kadın Charged Revitalize Koşu Ayakkabısı

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JUNE Erkek Regular Fit Elyaf Dolgulu Mont

JUNE Erkek Regular Fit Elyaf Dolgulu Mont

JUNE Erkek Regular Fit Elyaf Dolgulu Mont, soğuk kış günlerinde sizi sıcacık tutarken şıklığınızdan ödün vermemenizi sağlar. Modern kesimi ve kaliteli dolgu malzemesiyle rahatlık sunan bu mont, kış gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya aday!

Sepette %50 indirim fırsatıyla kaçırmayın!

JUNE Erkek Regular Fit Elyaf Dolgulu Mont

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Rinso Toz Çamaşır Deterjanı

Rinso Toz Çamaşır Deterjanı

Yenilenen formülüyle Rinso çamaşır deterjanı, çamaşırlarınızda derinlemesine temizlik sağlamak için yanınızda; hem de yepyeni kokusuyla.

2. ürüne %50 indirim fırsatıyla!

Rinso Toz Çamaşır Deterjanı

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The Purest Solutions, C Vitamini Aydınlatıcı ve Cilt tonu Eşitleyici Cilt Bakım Serumu

The Purest Solutions, C Vitamini Aydınlatıcı ve Cilt tonu Eşitleyici Cilt Bakım Serumu

The Purest Solutions C Vitamini Aydınlatıcı ve Cilt Tonu Eşitleyici Serum, cildinize parlaklık kazandırırken ton eşitsizliklerini gidermeye yardımcı olur. Düzenli kullanımda sağlıklı ve ışıl ışıl bir görünüm sunan bu serum, cilt bakım rutininizin favorisi olmaya aday!

2. ürüne %25 indirim fırsatı!

The Purest Solutions

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Flormar Brow Up Doğal Işıltı Veren Yumuşak Dokulu Otomatik Kaş Altı Aydınlatma Kalemi

Flormar Brow Up Doğal Işıltı Veren Yumuşak Dokulu Otomatik Kaş Altı Aydınlatma Kalemi

Flormar Brow Up Doğal Işıltı Veren Yumuşak Dokulu Otomatik Kaş Altı Aydınlatma Kalemi, kaş altlarına hafifçe uygulandığında doğal bir ışıltı kazandırır. Daha pürüzsüz ve doğal bir görünüm için far fırçasıyla kolayca dağıtabilir, göz makyajınızı kusursuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz!

249,99TL  yerine 179,99 TL.

Aydınlatma Kalemi

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LEGO Icons Dune: Çöl Gezegeni Atreides Royal Ornithopter

LEGO Icons Dune: Çöl Gezegeni Atreides Royal Ornithopter

LEGO Icons Dune: Çöl Gezegeni Atreides Royal Ornithopter 10327, yetişkinler için tasarlanmış bu koleksiyonluk model, yaratıcı bir yapım deneyimi sunar. Detaylı tasarımıyla Dune evrenine hayat veren bu set, boş vakitlerinizi keyifli hale getirirken koleksiyonunuza da benzersiz bir parça ekleyecek!

Sepette %10 indirim!

LEGO Icons Dune: Çöl Gezegeni Atreides Royal Ornithopter

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Savaş Sanatı: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi Kağıt Kapak

Savaş Sanatı: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi Kağıt Kapak

Çok satanlarda 1. sırada!

2. kitaba %50 indirim fırsatıyla hemen sepete eklemelisiniz!

Savaş Sanatı: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi Kağıt Kapak

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Puma Kadın ESS Logo Hoodie Kapüşonlu Sweatshirt

Puma Kadın ESS Logo Hoodie Kapüşonlu Sweatshirt

Puma markasının kadınlar için tasarladığı ESS Logo Hoodie adını taşıyan kapüşonlu sweatshirt, kaliteli ve kalın kumaşı sayesinde kış aylarında vazgeçilmeziniz olacak. Şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu ürün, hem konforlu hem de şık bir seçenek arayanlar için ideal.

İndirimli fiyatıyla 840,44TL.

Puma Kadın ESS Logo Hoodie Kapüşonlu Sweatshirt

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