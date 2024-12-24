2024 Senin Psikolojini Bozdu mu?
2024 Senin Psikolojini Bozdu mu?
2024 senesi tüm karmaşasıyla kapımızı çaldı ve birçok insanın psikolojik durumunu alt üst etti. Sanki bir anda her şey değişti ve birçok kişi bu değişimle başa çıkmakta zorlandı. Fakat merak etme, yalnız değilsin! Hepimizin biraz psikolojisini bozan 2024 bazılarımıza ağır darbeler vurmuş olabilir.
2024 Senin Psikolojini Bozdu mu?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. 2024 yılında kendini daha çok hangi alanda yorulmuş hissediyorsun?
4. 2024 yılında kendini en çok hangi konuda sorguladın?
5. 2024 yılındaki genel ruh halin nasıldı?
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6. 2024 yılına girerken nasıl hissediyordun?
7. Peki 2024'ten çıkarken ne hissediyorsun?
8. 2025 yılından umutlu musun peki?
9. 2024 yılı seni daha fazla neye zorladı?
10. Son olarak bir şeylere yeniden başlayabilecek gücün var mı?
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2024 yılı senin psikolojini bozmuş!
2024 yılı senin psikolojini bozmamış!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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