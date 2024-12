2024 Senin Psikolojini Bozdu mu?

2024 yılı senin psikolojini o kadar bozmuş ki, her şeyin üst üste gelmesiyle adeta bir çıkmaz sokağa girmiş gibisin. Yaşadığın zorluklar, seni hem fiziksel hem de duygusal olarak yıpratmış. Geçen yılın getirdiği tüm stres, belirsizlikler ve beklenmedik olaylar, senin ruh halini derinden etkilemiş. Hedeflerine ulaşamama kaygısı, çevrendeki insanlarla olan ilişkilerindeki belirsizlik ve sürekli bir şeylerin ters gitmesi duygusu, seni adeta içsel bir bunalıma sürüklemiş. Bu yıl, seni her açıdan zorlamış gibi görünüyor. Artık işler eskisi gibi kolay gelmiyor ve her şey bir anlamda karmaşıklaşıyor. Belki de bu süreçte kendini kaybolmuş hissediyorsun. Ama unutmamalısın ki, zor zamanlar geçici ve her şey bir şekilde düzelir, yeter ki adım atmaya devam et