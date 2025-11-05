Bugün İndirimde Neler Var? Sony PlayStation 5 İndiriminden Karaca Ürünlerine 5 Kasım 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 5 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Karaca indirimlerinden Penti ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 05.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün Amazon’da indirime giren Xiaomi Akıllı Kamera C200, evde güvenliği bir üst seviyeye taşımak isteyenler için harika bir fırsat!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Philips Vücut Bakım 5000 Serisi, hem konfor hem de pratiklik arayanlar için birebir!
Balparmak Çam Balı 850 g
Viofo A119 Mini-2 HDR 2K 60FPS 5GHz WiFi ve GPS'li Araç Kamerası
Sony PlayStation 5 Slim Digital
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Efsane Kasım'a özel bilgisayarlarda 30.000TL'ye 2.000TL kupon fırsatı!
PENTİ satıcılı seçili ürünlerde 2 al 1 öde fırsatını kaçırma!
Favori Nem Ikilisi Seti
Cat & Harley Davidson ayakkabılar şuanda tek fiyat!
Karaca'da Kasım ayına özel %50'ye varan indirimler başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mom's Natural Foods 5’li granola da yılın en iyi fiyatıyla!
Züber'de Süper Alışveriş Günlenleri'ne özel %45' varan indirimlere ek kupon'ları kaçırmayın!
DENEME PAKETİ şuanda %29 indirimde!
Brit Fresh tavuk ve patatesli yetişkin köpek maması şuanda piyasada en ucuz fiyatıyla!
Yüz Havlusu setlerinde %50 ye varan indirim!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın