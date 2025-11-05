onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Sony PlayStation 5 İndiriminden Karaca Ürünlerine 5 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı
05.11.2025 - 12:38

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 5 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Karaca indirimlerinden Penti ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 05.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Xiaomi Akıllı Kamera C200, evde güvenliği bir üst seviyeye taşımak isteyenler için harika bir fırsat!

1080p çözünürlüğü sayesinde görüntüler oldukça net, WiFi bağlantısıyla da her an kontrol sizde. Özellikle bebek monitörü olarak kullanmak isteyen ebeveynler için ideal çünkü hem hareket hem de ses algıladığında anında bildirim gönderiyor.

Şuanda %10 indirimde

Linki burada

Philips Vücut Bakım 5000 Serisi, hem konfor hem de pratiklik arayanlar için birebir!

Özellikle hassas bölgeler için geliştirilmiş başlığı sayesinde cildi tahriş etmeden pürüzsüz bir sonuç veriyor. Günlük bakım rutinini kolaylaştırmak, vücudundaki tüyleri zahmetsizce şekillendirmek isteyenler için tam bir kurtarıcı diyebilirim.

Linki burada

Balparmak Çam Balı 850 g

Kendine has nefis tadı ve hoş kokusuyla sizi Ege’nin çam ormanlarına götürecek Çam Balı!

Şuanda %19 indirimde!

Linki burada

Viofo A119 Mini-2 HDR 2K 60FPS 5GHz WiFi ve GPS'li Araç Kamerası

2K çözünürlük ve HDR desteğiyle gece-gündüz fark etmeksizin net görüntüler sunuyor. 60 FPS kayıt özelliği sayesinde plaka ve detay kaçırma derdi yok. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sony PlayStation 5 Slim Digital

Şuanda %4 indirim fırsatıyla sepete eklemenin tam zamanı!

Linki burada

Efsane Kasım'a özel bilgisayarlarda 30.000TL'ye 2.000TL kupon fırsatı!

Monster Abra A5 V20.6.2 Intel Core I7 bilgisayar şuanda sepete özel fiyatıyla 38.173,39 TL.

Bilgisayarlara buradan göz atabilirsiniz.

PENTİ satıcılı seçili ürünlerde 2 al 1 öde fırsatını kaçırma!

Penti Siyah Yüksek Bel Smooth Feel Tayt, rahatlık ve şıklığı bir arada sevenlerin favorisi olmaya aday! 

Linki burada

Favori Nem Ikilisi Seti

Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem Ikilisi Seti Efsane Kasım'a özel 1199 TL  kaçırma!

Linki burada

Cat & Harley Davidson ayakkabılar şuanda tek fiyat!

Harley Davidson siyah deri kadın postal ayakkabılar tek fiyat fırsatıyla sadece 2.999,00 TL.

Linki burada

Karaca'da Kasım ayına özel %50'ye varan indirimler başladı.

Karaca Mutfaksever Biogranit Döküm Pankek Tava, mutfakta lezzetli sabahların gizli kahramanı! Biogranit kaplaması sayesinde hem yapışmaz özelliğiyle kolay pişiriyor hem de temizliği bir o kadar pratik.

Sepete özel fiyatı 399 TL.

Linki burada

Mom's Natural Foods 5’li granola da yılın en iyi fiyatıyla!

İndirimli fiyatıyla şuanda 599,99 TL.

Linki burada

Züber'de Süper Alışveriş Günlenleri'ne özel %45' varan indirimlere ek kupon'ları kaçırmayın!

Tatlı kaçamaklarını biraz daha keyifli hale getirmek isteyenler için müthiş bir ikili!

Buradan ulaşabilirsiniz.

DENEME PAKETİ şuanda %29 indirimde!

DENEME PAKETİ, spor performansınızı artırmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı desteklemek için mükemmel bir başlangıç noktası.

'onedio' özel koduyla +%20 indiririm fırsatı daha yakalayabilirsiniz!

Linki burada

Brit Fresh tavuk ve patatesli yetişkin köpek maması şuanda piyasada en ucuz fiyatıyla!

Yetişkin köpeklerin tüm besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özenle formüle edilmiş süper premium bir kuru mama.

Bugün %34 indirimde! Üstelik 6 adet konserve köpek maması hediye.

Linki burada

Yüz Havlusu setlerinde %50 ye varan indirim!

Galya Yüz Havlusu, nefes alabilen dokusu, cildinizle nazikçe temas ederken üstün emiciliğiyle her kullanışta ferahlık ve konfor sunuyor.

%20 indirimli fiyatıyla 399.95  TL.

Linki burada

