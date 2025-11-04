''Sadakat, Alya'ya Siper Oldu!'' Uzak Şehir 36. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

onedio
Uzak Şehir” dizisinin 36. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı?  Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!

Bu içerik 04.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alya karakterinin jean’lerle yaptığı kombinler her zaman tarzıyla büyülüyor. 36. bölümde giydiği bu desenli kazak ve jean ikilisi de tam ona göreydi.

Bu şık baklava desenli kazak Mango'dan!

Benzerini ve daha uygun fiyatlısını arıyorsanız bizim önerimize bir göz atın!

“Uzak Şehir” dizisinin 36. bölümünde Zerrin’in giydiği bu zarif elbise OXXO’dan.

Karakterin sahnedeki duruşuna çok yakışan elbiseye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu elbisenin daha uygun fiyatlısına ve benzerine buradan göz atabilirsiniz

Güzeller güzeli Nare'nin bu sahnede giydiği kaşe kaban Koton markasından.

Bu kaban renk tonu ve kesimiyle hem modern hem de klasik bir hava taşıyor.

Kabana buradan ulaşabilirsiniz.

Bu sahnede Alya’nın incecik fiziğine mükemmel şekilde oturan elbiseyi kıskanmamak elde değil! Zarif duruşunu ön plana çıkaran bu parça Zara’dan!

Midi desenli elbise linki burada.

Elbisenin benzerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Nare’nin uzun etek kombinlerine bir yenisi daha eklendi. Bu sahnede giydiği zarif bluz Mango’dan, romantik detaylı eteği ise Manuka markasından.

Kemerin de linkini buldum kızlar!

MANGO V Yaka Triko Bluz

Manuka etek burada.

Eteğin daha uygun fiyatlısını ve benzerini arıyorsanız sizin için önerimizi buraya bırakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zerrin’in bu kombindeki tulumunu merak edenler burada mı?

MANGO Kemerli melanj tulumu buradan alabilirsiniz.

