''Sadakat, Alya'ya Siper Oldu!'' Uzak Şehir 36. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
“Uzak Şehir” dizisinin 36. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!
Bu içerik 04.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Alya karakterinin jean’lerle yaptığı kombinler her zaman tarzıyla büyülüyor. 36. bölümde giydiği bu desenli kazak ve jean ikilisi de tam ona göreydi.
“Uzak Şehir” dizisinin 36. bölümünde Zerrin’in giydiği bu zarif elbise OXXO’dan.
Güzeller güzeli Nare'nin bu sahnede giydiği kaşe kaban Koton markasından.
Bu sahnede Alya’nın incecik fiziğine mükemmel şekilde oturan elbiseyi kıskanmamak elde değil! Zarif duruşunu ön plana çıkaran bu parça Zara’dan!
Nare’nin uzun etek kombinlerine bir yenisi daha eklendi. Bu sahnede giydiği zarif bluz Mango’dan, romantik detaylı eteği ise Manuka markasından.
Zerrin’in bu kombindeki tulumunu merak edenler burada mı?
