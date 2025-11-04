onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Dagi İndirimlerinden Kahve Dünyası Ürünlerine 4 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Bugün İndirimde Neler Var? Dagi İndirimlerinden Kahve Dünyası Ürünlerine 4 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
04.11.2025 - 12:38

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 4 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Dagi indirimlerinden Kahve Dünyası ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 04.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Stanley Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, yolda maceralarınızı ya da keşiflerinizi daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış.

Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 18 saate kadar soğuk ve 2,5 güne kadar sıcak tutar. Dayanıklı yapısı ve kullanışlı tasarımıyla, bu termos her koşulda yanınızda olmayı vaat ediyor.

Şuanda %31 indirimde!

Linki burada

Ariel Dağ Esintisi 7 Kg Hızlı Çözünme Toz Çamaşır Deterjanı

Şu anda tam %50 indirimle alınabilecek en mantıklı temizlik fırsatlarından biri!  Özellikle soğuk suyla yıkamalarda bile kolayca çözünen formülü sayesinde lekelerle uğraşırken seni yormaz. 

Linki burada

Fisher Price Eğlen & Öğren Eğitici Köpekçiğin Aktivite Masası, 6–36 ay arası çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir oyun deneyimi sunuyor.

Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle donatılmış bu masa, 120’den fazla şarkı, cümle ve melodiyle çocukların motor becerilerini ve dil gelişimini destekliyor.

Linki burada

Ethernet Güvenlik Kamerası

TP‑Link Tapo C212, 2 K (3 MP) çözünürlük, 360° yatay ve 114° dikey izleme alanı ve hem kablosuz Wi-Fi hem de Ethernet bağlantısı ile iç mekan güvenliğini bir üst seviyeye taşıyor.

Şuanda %30 indirimde!

Linki burada

Bugün Hepsiburada'da Kahve Dünyası ürünlerinde 2.si 1 TL.

Geleneksel Türk kahvesi lezzetini evinize getiriyor. %100 Arabica kahve çekirdekleri ile hazırlanmış bu kahve, zengin aroması ve eşsiz tadı ile kahveseverlerin vazgeçilmezi olacak.

Kahve Dünyası ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

U.S. Polo Assn. ürünlerinde %50 indirime ek %15 indirim fırsatını kaçırmayın!

Siyah Düğmeli Sweatshirt, bu kış dolabınızın vazgeçilmez parçası olmaya aday. Hem sade hem de şık tasarımıyla günlük kombinlere kolayca uyum sağlayacak.

Sepete özel fiyatı 671,98 TL

Linki burada

Dagi ürünlerinde 2 al 1 öde ve sepet indirimlerini kaçırmayın!

Dagi Ten Suzie Balensiz Dikişsiz Sütyen, gün boyu konfor ve görünmez destek arayanlar için oldukça iyi bir seçim. Dikişsiz ve balensiz tasarımıyla üstünde giysinin belli olmadan rahatlık sunarken, esnek kumaşı sayesinde hareket özgürlüğünü geri kazandırıyor.

Linki burada

Mega Granola Paketi %20 indirime ek sepette %45 indirim fırsatı!

İster sabah kahvaltılarında ister gün ortasında pratik bir ara öğün olarak, Fropie Everyday Granola Mega Paketi favoriniz olmaya aday!

İndirimli fiyatıyla 1,520.20 TL.

Linki burada

Blackspade Unisex Termal Pro Üst İçlik, soğuk kış günlerinde sıcacık kalmak isteyenler için harika bir seçim!

Heat iplikleri sayesinde vücut ısısını korurken nemi hızla uzaklaştırır; anti-bakteriyel ve esnek yapısı ile hem günlük kullanımda hem de açık hava aktivitelerinde kendini gösteriyor. Linki burada

Kasıma Özel %50 İndirim Fırsatı!

Ecocotton Havlu Seti, banyonuzda hem şıklığı hem doğallığı hissetmek isteyenler için harika bir tercih! %100 organik Ege pamuğundan üretilmiş bu set, antrasit rengiyle modern dekorlara uyum sağlıyor. 

İndirimli fiyatıyla şuanda 1,145.00 TL.

Linki burada

North Face %60'a varan indirimler!

The North Face Logo Box Pom Bere, bu kış sizi hem sıcak tutacak hem de tarzınıza sportif bir dokunuş katacak! Soğuk havalarda konforu ön planda tutarken, ikonik logosu ve ponpon detayıyla sokak stiline enerjik bir hava katacak.

İndirimli fiyatıyla 1.499,25 TL.

Linki burada

Madame Coco'da sepette %80 indirime ek 150 TL kupon fırsatı!

Şık tasarımı ve kaliteli cam yapısıyla çay saatlerinize zarafet katacak.

Sepete özel fiyatı 117 TL.

Linki burada

Kış ve 4 Mevsim Oto Lastiklerde Fırsatlar!

Wıntercommand yeni desen oto kış lastiği sepete özel fiyatıyla 2.834,89 TL.

Linki burada

Kiehl'sta süper alışveriş günlerine özel %30'a varan indirim!

Creamy Göz Kremi yoğun nemlendirme sağlayarak göz çevresine daha sağlıklı, canlı ve taze bir görünüm verir.

İndirimli fiyatıyla şuanda 1.575 TL.

Linki burada

