onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları'nda Günün Flaş Fırsatları

etiket Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları'nda Günün Flaş Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.11.2025 - 17:09

Amazon’un göz açıp kapayıncaya kadar tükenen Gülümseten Kasım Fırsatları'nda yer alan Flaş Fırsatları sizler için bir araya getirdik. Termoslardan ütüye, kremlerden vitaminlere kadar birçok favori ürün şu anda indirime girdi! Sevdiğiniz ürünleri tükenmeden sepete ekleyin, fırsatları yakalayan siz olun.

11:11'e geri sayım başladı! 11 Kasım'a kadar Prime üyeliğini başlat, 100 TL indirim kuponunu al! Üstelik daha önce Prime üyesi olmadıysan ilk 30 gün ücretsiz.

Bu içerik 03.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

LEGO Technic Arazi Arabası Oyuncak Model Yapım Seti, Gülümseten Kasım indirimleri arasından kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri!

LEGO Technic Arazi Arabası Oyuncak Model Yapım Seti, Gülümseten Kasım indirimleri arasından kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri!

Şuanda %14 indirimde!

Linki burada

Contigo Byron SnapSeal Termos Bardak, sıcak içeceklerini saatlerce sıcak, soğuk içeceklerini ise uzun süre serin tutarak gün boyu yanında olacak!

Contigo Byron SnapSeal Termos Bardak, sıcak içeceklerini saatlerce sıcak, soğuk içeceklerini ise uzun süre serin tutarak gün boyu yanında olacak!

Şuanda %19 indirimde!

Linki burada

L'ORÉAL PARIS Bright Reveal SPF50, koyu leke karşıtı fluid günlük yüz güneş kremi indirimdeyken kaçırılmaması gereken ürünlerden biri!

L'ORÉAL PARIS Bright Reveal SPF50, koyu leke karşıtı fluid günlük yüz güneş kremi indirimdeyken kaçırılmaması gereken ürünlerden biri!

Bugün %32 indirimde!

Linki burada

Evinizin temizlik rutinine güçlü bir yardımcı arıyorsanız, Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge tam size göre olabilir.

Evinizin temizlik rutinine güçlü bir yardımcı arıyorsanız, Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge tam size göre olabilir.

Şuanda %11 indirimde olan bu ürünü buradan alabilirsiniz.

Evinizde bakım rutininize Skin401 Renewal Peptit Serum gibi yoğun, aktif bir serumu eklemek isterseniz güzel bir seçenek!

Evinizde bakım rutininize Skin401 Renewal Peptit Serum gibi yoğun, aktif bir serumu eklemek isterseniz güzel bir seçenek!

%26 indirimli fiyatıyla hemen sepete ekleyin!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Philips Airfryer Fritöz, hızlı pişirme, az yağ kullanımı ve geniş aileler için ideal boyutuyla mutfakta pratiklik arayanların indirimle birlikte kaçırmaması gereken bir fırsat.

Philips Airfryer Fritöz, hızlı pişirme, az yağ kullanımı ve geniş aileler için ideal boyutuyla mutfakta pratiklik arayanların indirimle birlikte kaçırmaması gereken bir fırsat.

Şuanda %18 indirimde!

Linki burada

Quality Life QL Brezilya Fönü Keratini Kalıcı Saç Düzleştirici

Quality Life QL Brezilya Fönü Keratini Kalıcı Saç Düzleştirici

Bugüne özel %16 indirimde! Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Artema Rain L A45708STA Duş Başlığı, Gülümseten Kasım indirimiyle hemen sepete eklemelisiniz!

Artema Rain L A45708STA Duş Başlığı, Gülümseten Kasım indirimiyle hemen sepete eklemelisiniz!

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Fiyatına göre oldukça kaliteli. Yeterli derecede su akışı var. Kaliteli malzeme. Tam fiyat performans

Evinizde hem tost hem ızgara keyfini tek cihazla yaşamak istiyorsanız, Karaca Compact  Izgara ve Tost Makinesi gerçekten dikkat çekici bir seçenek.

Evinizde hem tost hem ızgara keyfini tek cihazla yaşamak istiyorsanız, Karaca Compact  Izgara ve Tost Makinesi gerçekten dikkat çekici bir seçenek.

Şuanda %6 indirimli fiyatıyla buradan alabilirsiniz.

Zarif ve sade tasarımıyla dikkat çeken Porland Termo Mavi Çizgili Termos 380 cc, günlük kullanım için hem şık hem de pratik bir seçenek.

Zarif ve sade tasarımıyla dikkat çeken Porland Termo Mavi Çizgili Termos 380 cc, günlük kullanım için hem şık hem de pratik bir seçenek.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evinizin ütüleme aşamasını bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, Philips PerfectCare Buhar Kazanlı Ütü sizin için oldukça güçlü bir aday.

Evinizin ütüleme aşamasını bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, Philips PerfectCare Buhar Kazanlı Ütü sizin için oldukça güçlü bir aday.

İndirimli fiyatına buradan ulaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın