Bugün İndirimde Neler Var? Philips İndirimlerinden La Roche Posay Ürünlerine 3 Kasım 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Philips İndirimlerinden La Roche Posay Ürünlerine 3 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.11.2025 - 13:02

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 30 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Philips indirimlerinden La Roche Posay ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 03.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’un Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında öne çıkan ürünlerden biri, erkek bakım rutinine pratiklik kazandıran Philips OneBlade Yüz ve Vücut için Hibrit Tıraş Makinesi.

Hem sakal şekillendirme hem de vücut tıraşı için kullanılabilen bu cihaz, ıslak veya kuru kullanım özelliğiyle de oldukça pratik bir deneyim sunuyor.

Bugün %26 indirimde!

Linki burada

Amazon’un indirim fırsatları arasında saç bakım rutinini şımartacak bir ürün var: Philips Saç Düzleştirici.

Sadece düzleştirmekle kalmıyor, bukle yapma özelliği sayesinde farklı stilleri tek cihazla denemeni sağlıyor. Argan yağıyla zenginleştirilmiş plakaları, ThermoShield ısı kontrolü ve UV koruması ile saçlarını yıpratmadan parlak bir görünüm kazandırıyor.

Şuanda %12 indirimde!

Linki burada

Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne 3'lü Tava Seti

Dayanıklı titanyum kaplaması sayesinde çizilmelere karşı oldukça dirençli olan bu set, 20, 24 ve 28 cm boyutlarıyla hem küçük atıştırmalıklar hem de büyük aile yemekleri için ideal.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Deterjanı 65'li Arçelik Özel Paketleri

Bu kapsüller, zorlu kirleri ve yağları ilk yıkamada sökme iddiasında; bulaşık makinenizin filtre ve yağlı bölümlerine de yardım ediyor. 

Şuanda %35 indirimde!

Linki burada

Evde profesyonel sonuçlar almak isteyenler için Braun IPL Silk·expert Pro 5, konforu ve teknolojiyi bir arada sunuyor.

Akıllı SensoAdapt sensörü ile cilt tonunu algılayarak güvenli bir şekilde ışık yoğunluğunu ayarlıyor, böylece her bölgede etkili sonuçlar elde etmene yardımcı oluyor. Setin içinde yer alan Venus tıraş makinesi, taşıma çantası ve iki farklı başlık, kullanım kolaylığı sağlıyor. 

Linki burada

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Kitchen Life Stackable Lavanta Kahvaltı Takımı, kahvaltı sofralarına hem renk hem de düzen katıyor.

Üst üste dizilebilen parçaları sayesinde kullanım ve saklama kolaylığı sunarken, lavanta rengiyle sofralara zarif bir dokunuş getirecek.

Sepete özel fiyatı 644,90 TL

Linki burada

Konfor Halı Modern Oturma Odası Salon Halısı

Bej tonuyla kolayca diğer mobilyalarla uyum sağlar, makine üretimli ve yıkanabilir özellikleriyle pratik kullanım da sunuyor. Salon, iç veya dış mekan fark etmeksizin tercih edilebilecek şıklıkta.

Sepete özel fiyatı 399,90 TL

Linki burada

Robeve 2.5 Lt Hava Nemlendirici Buhar Makinesi

Ultrasonik teknoloji sayesinde sessiz çalışıyor, suyu ince bir sis halinde yayıyor bu sayede ortam havasına ekstra nem katıyor. 

Premium ile 849,91 TL.

Linki burada

Bu kış favoriniz olacak Harley Davidson Bot Postal Ayakkabı, hem şıklığı hem de dayanıklılığıyla öne çıkıyor.

Kalın kauçuk tabanı ve destekleyici yapısıyla gün boyu konfor sunarken, hem tarz hem de fonksiyonellik isteyenler için ideal bir kış ayakkabısı alternatifi.

İndirimli fiyatı 2.999,00 TL

Linki burada

Solo yüzey temizlik havlularında 2 al 1 öde fırsatlarından yararlanın!

Solo yüzey temizleyici havlulara buradan göz atabilirsiniz.

La Roche Posay cilt bakım ürünlerinde sepette 30% indirim!

La Roche‑Posay Temizleme Jeli, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için özel olarak formüle edilmiş!

Sepette 839,41 TL.

Linki burada

Kasım'a özel seçili ürünlerde %55 indirim!

Alin Nevresim Takımı, pratik şıklığı ve konforu bir araya getiriyor! Yumuşak dokusu sayesinde cildinize nazikçe temas ederken, ütü gerektirmeyen crinkle yapısıyla her zaman zahmetsiz bir kullanım sunuyor.

Şuanda %70 indirimiyle 990.00 TL.

Linki burada

Tüm markalarda %70'e varan Kasım İndirimleri!

Some By Mi, cilt problemlerini ve hassasiyeti yatıştırıcı, AHA-BHA-PHA içeren nemlendirici bu serum favoriniz olacak.

%40 indirimiyle  839.94 TL

Linki burada

Şu anda piyasadaki en uygun fiyatıyla Gimcat Kedi Malt Macun seti, kedinizin sağlığı ve keyfi için ideal bir seçenek.

%23 indirimli fiyatıyla macunlara buradan göz atabilirsiniz.

Avantajlı Kış Paketi

Şuanda %43 indirimli fiyatıyla 2,499.00 TL

Linki burada

