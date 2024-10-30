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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 10:11

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 30.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Crossbody Çanta

Crossbody Çanta

Küçük boy peluş çanta çok şeker. İçine günlük ihtiyaçlarınızın sığdığı çanta beyaz rengiyle kombinlerinizin star parçası olmaya aday! 5 farklı rengi de olan çantanın her rengini almak isteyeceksiniz. 

574 TL olan çanta Temu'da benzeri 631 TL.

Crossbody Çanta

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

GUOCU Pamuklu Keten Tulum

GUOCU Pamuklu Keten Tulum

Pamuk ve keten karışımlı tulum tek renk olduğu için kolayca kombinlenebiliyor. Kolsuz tulumu tişört ya da gömlekle giyebilirsiniz. Şık tulum günlük için gayet uygun. 

595 TL olan tulumun kadife modeli Temu'da 822 TL.

GUOCU Pamuklu Keten Tulum

AMAZON

HUIOP Köpek Ceketi

HUIOP Köpek Ceketi

Köpeğinize kışın ceket arıyorsanız bu modeli alabilirsiniz. Yelek şeklindeki ceket köpeğinizi sıcak tutuyor. Köpek tasmasını takmak için de yeri var. Giydirip çıkarması da oldukça kolay. Ayarlanabildiği için köpeğinize uygun hale getirebiliyorsunuz.

285 TL olan ceket Temu'da 433 TL.

HUIOP Köpek Ceketi

AMAZON

Benaton Kedi Patisi Kaşık

Benaton Kedi Patisi Kaşık

4 tane gelen kaşıkların ucunda kedi patisi var. Dondurma ya da tatlı kaşığı olarak alabileceğiniz kaşıkları gören herkes aşık olacak. Kaliteli paslanmaz çelikten üretilen kaşıklar uzun süre dayanıklı.

150 TL olan kaşıkların benzeri Temu'da 257 TL.

Benaton Kedi Patisi Kaşık

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Yumzeco Parlak Direksiyon Kılıf

Yumzeco Parlak Direksiyon Kılıf

Direksiyonunuzun aynı görünmesinden sıkıldıysanız bu parlak kılıfı alabilirsiniz. Arabanın içinde parlayacak kılıf çoğu direksiyona uygun. Sürüş sırasında sizi rahatsız etmeyecek kılıfı sevdiğiniz birine hediye de edebilirsiniz.

214 TL olan kılıfın benzeri Temu'da 280 TL.

Yumzeco Parlak Direksiyon Kılıf

AMAZON
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Bundera Köpek Tasması

Bundera Köpek Tasması

Hands-free tasma ile köpek gezdirmek çok kolaylaşıyor. Elleriniz serbest şekilde köpek gezdirebileceğiniz tasmanın kayışı ayarlanabiliyor. 70-150 cm boyu olabilen tasma ile köpekle gezmek çok rahat!

299 TL olan tasma Temu'da 326 TL.

Bundera Köpek Tasması

AMAZON

White Line Taba Süet Kadın Casual Ayakkabı

White Line Taba Süet Kadın Casual Ayakkabı

Taba süet ayakkabı çok şık. Her şeyin altına yakışan ayakkabı özel davetlerde kullanılmaya uygun. Günlük giyilebilecek ayakkabı herkesin dolabında olmalı!

729 TL olan ayakkabı Temu'da 735 TL.

White Line Taba Süet Kadın Casual Ayakkabı

AMAZON

Koton Midi Kot Etek

Koton Midi Kot Etek

Midi kot eteğin önde yırtmacı var. Cepleri de olan etek kombinlemesi kolay bir etek. Kot olduğu için üstüne her şeyi giyebilirsiniz. %99 pamuk kot etek makinede yıkanabiliyor.

408 TL olan eteğe benzer kot bir etek Temu'da 698 TL.

Koton Midi Kot Etek

AMAZON

Yenidoğan Bebek Hatıra Çerçevesi

Yenidoğan Bebek Hatıra Çerçevesi

Yenidoğan bebeğinizden bir hatıra kalmasını istiyorsanız bu çerçeve ideal. Bebeğinizin el ve ayak izini koyacağınız çerçeveye fotoğraflarını da koyabiliyorsunuz. Yeni doğum yapmış bir arkadaşınıza da hediye olarak alabileceğiniz çerçeve çok şık bir hediye!

161 TL olan çerçeve Temu'da 331 TL.

Yenidoğan Bebek Hatıra Çerçevesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

PUTSKA Bebek Bezi Düzenleyici Çanta

PUTSKA Bebek Bezi Düzenleyici Çanta

Bebeğinizin bezlerini ve malzemelerini düzenlemek için bu düzenleyici şart. Taşınabilir özelliği olduğu için çok rahat. Keçeden yapılan çantanın bölmeleri ayarlanabiliyor. 

400 TL olan düzenleyici çanta Temu'da 496 TL.

PUTSKA Bebek Bezi Düzenleyici

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