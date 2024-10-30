Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Yenidoğan bebeğinizden bir hatıra kalmasını istiyorsanız bu çerçeve ideal. Bebeğinizin el ve ayak izini koyacağınız çerçeveye fotoğraflarını da koyabiliyorsunuz. Yeni doğum yapmış bir arkadaşınıza da hediye olarak alabileceğiniz çerçeve çok şık bir hediye!

161 TL olan çerçeve Temu'da 331 TL.

Yenidoğan Bebek Hatıra Çerçevesi

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